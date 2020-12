Narozeniny:

- Arnošt Reckziegel – 65 let. Bojovník, který se sice do sestavy prosadil nastálo jen velmi málo, ale v době, kdy mělo Kladno nejlepší tým v republice, je jeho 122 ligových zápasů pěkným počinem. V Kladně zvládl 6 sezon (77/78 až 82/83), v lize 120 zápasů 36 bodů (22+14). Získal dva mistrovské tituly.

- Jaroslav Michalovič – 44 let. Výpomoc z Berouna vydržela v Kladně pouze jediný zápas. Kromě toho si zahrál za tehdy ještě prvoligovou Kometu či ve druhé lize za Kroměříž.

- Tomáš Ullrych – 41 let. Ani útočník Ullrych se v kladenském áčku nezdržel o moc déle. Jako junior vypomáhal pouhé čtyři zápasy. Stihl si připsat i jednu asistenci. Jinak působil pouze v nižších soutěžích.

- Marek Zagrapan – 34 let. Rodák z Prešova měl být velkým talentem. Vždyť si ho už v prvním kole draftu 2005 vybralo Buffalo. Za mořem se mu celkem dařilo v juniorských soutěžích, nepropadl ani ve farmářské AHL. Šanci mezi elitou v NHL ale nikdy nedostal. Po návratu do Evropy hrál v KHL, Finsku či v Třinci. Nikde se mu však už tolik nedařilo. Když Kladnu v sezoně 2013/14 teklo do bot, měl mu Marek Zagrapan pomoci k udržení extraligové příslušnosti. I v Kladně ale pouze tápal. Po sestupu Kladna si vyzkoušel ještě angažmá v mezinárodní EBEL či ve Švýcarsku. Poslední roky působí ve slovenském Popradu.

Statistiky dne:

- Z jedenácti utkání 6. prosince od roku 1965 Kladno šestkrát vyhrálo. Naopak pětkrát prohrálo. Nemáme zde tedy žádnou remízu. Celkové skóre je příznivé pro Kladno: 38:32.

- Nejproduktivnějším hráčem dne je Petr Ton – v těchto zápasech se trefil třikrát, přidal ještě 4 asistence.

- Na pět bodů se ještě dostali Martin Procházka (2+3) a Patrik Machač (1+4).

- Za zmínku stojí i tři góly Jakuba Strnada.

- Jaromír Jágr hrál 6.12. jediný zápas a nebodoval

Zápasy s kulatým výročím:

Zdroj: archiv6. prosince 1990 hostilo Kladno Spartu a v téhle sezoně se mu proti ní dařilo. V září sice ještě prohrálo 0:3, ale v odvetě na Spartě deklasovalo tým vedený kladenským odchovancem Josefem Horešovským 8:1! A přidalo úspěch i v tomhle duelu, který zlomil třetí brankou Jiří Dudáček (na snímku).



Byla to jeho poslední sezona v kladenském dresu, jeho kariéra postupně uvadala. Byl to smolař, dvakrát ho v kariéře těsně před MS vyřadilo zranění (1982 a 83), pak kvůli záchraně Kladna přechodil chřipku a dlouho s tím marodil.



Dodnes musí litovat, že Sametová revoluce nepřišla dřív, protože v roce 1981 práskl na Kanadském poháru domácím dva kousky a Buffalo a jeho slavný manažer Scotty Bowman ho draftovali v prvním kole jako sedmnáctku. Jenže na emigraci neměl myšlenky a NHL si nikdy nezahrál.

Možná ještě zajímavost, kolik tehdy stáli rozhodčí. Kladno jim vyplatilo za zápas 2700 korun, když nejdražší byl cesťák hlavního Ludvíka Machaly ze Zvolena (1400). 2700 byl tehdy v podstatě lehce podprůměrný plat dělníka.







6. prosince 1990 TJ POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 22:51 Petr Kasík (Josef Zajíc, Milan Eberle), 25:21 Martin Procházka (Milan Eberle, Petr Kasík), 43:15 Jiří Dudáček (Radek Gardoň, Zdeněk Eichenmann) - 35:50 Richard Žemlička (Vladimír Petrovka) .

Vyloučení: 4:5 Bez využití Střely na branku: 32:20 (8:6, 12:9, 12:5) Diváci: 2332

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Mikolášek, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Eichenmann.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Nečekaně vysokou výhru si připsalo Kladno v roce 1994, Pardubice tehdy smetlo 7:1. Proč nečekanou? Tehdy tým postihl větší exodus, hlavně mu odešli dva skvělí centři - Gardoň do Japonska a kapitán Zajíc právě do Pardubic. Další někdejší Kladeňák Marek Sýkora tam z lavičky koučoval i jména jako Milan Hejduk, Richard Král, z NHL se vrátil domů Jiří Šejba. Jenže Kladýnko mělo dokonalo Blue Line a ta čtyřmi góly v úvodních dvou třetinách určila ráz zápasu. V závěru se zase trefil dvakrát Jan Bláha, dobrá náhrada za zmíněné centry, kteří odešli. Zajíc se navíc brzy do Kladna vrátil.

6. prosince 1994 HC POLDI KLADNO - HC PARDUBICE 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 15:45 Otakar Vejvoda (Jan Kruliš, Martin Procházka), 27:44 Petr Ton PS, 30:41 Pavel Patera (Martin Procházka, Otakar Vejvoda) PP1, 36:02 Otakar Vejvoda (Martin Procházka, Pavel Patera), 54:33 Martin Procházka (Martin Ančička), 55:48 Jan Bláha (Petr Ton, Libor Procházka), 58:31 Jan Bláha (Petr Ton) - 53:28 Stanislav Mečiar (Jiří Šejba, Josef Zajíc) PP1

Vyloučení: 2:1 Využití: 1:1 Střely na branku: 34:34 (10:13, 15:8, 9:13) Diváci: 3639

Sestava Kladna: Vokoun - Kruliš, Ančička, L. Procházka, Dlouhý, Židlický, Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Eliáš - do 40. Placatka, Čermák, Kajer - od 41. Mikolášek, Mach, Burger.

A ještě krátké prvoligové zastavení. Přesně před šesti lety vychytal svou jedinou kladenskou nulu tehdy velmi talentovaný brankář Dan Vladař. "Chytal výborně a dokázal, že je ohromným talentem. Že uklouzl v první třetině? Toho jsem se nebál, stane se to i jiným. Přiznám, že jsme ho nasadili i proto, že má šanci jet na dvacítky, což by bylo ocenění nejen pro něj, ale i pro trenéry brankářů," chválil tehdy mladíka kouč Jiří Čelanský.

Proti Prostějovu, který byl tehdy nováčkem I. ligy, se dvakrát trefil Tomáš Horna, jemuž klapala spolupráce s Petrem Tenkrátem. Dařilo se i "berličkám" - tak jako v 80. letech tátové, tak pěkně spolupracovali synové: Tomáš KaBERLE a Jan EBERLE. A když se podíváte na sestavu, zpětným pohledem zjistíte, že co se jmen týče vůbec nebyla špatná a až páté místo po základní části a vypadnutí hned v 1. kole play off s Jihlavou neodpovídaly.

Sestřih zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

6. prosince 2014 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 15:01 Tomáš Horna (Petr Tenkrát, David Stach) PP1, 22:11 Tomáš Horna (Petr Tenkrát, David Stach), 43:28 Petr Tenkrát (Tomáš Horna, Tomáš Kaberle) PP1, 43:58 Jan Eberle (Tomáš Kaberle), 49:56 Jakub Strnad (Tomáš Redlich)

Vyloučení: 4:9 Využití: 2:0 Střely na branku: 42:22 (13:6, 11:10, 18:6) Diváci: 1970

Sestava Kladna: Vladař - Klouček, Kaberle, Růžička, Lukáč, Jaroměřský, Gutwald - Rudovský, Pitule, Hlaváč - Horna, Stach, Tenkrát © - Eberle, Dragoun, Hořava - Strnad, Dalecký, Redlich.

Ostatní zápasy 6. prosince (od roku 1965):

6. prosince 1985 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 7:2 (3:1, 4:0, 0:1)

6. prosince 1988 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

6. prosince 1994 HC POLDI KLADNO - HC PARDUBICE 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

6. prosince 1998 HC SLAVIA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

6. prosince 2005 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

6. prosince 2011 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 6:4 (2:2, 1:0, 3:2)

6. prosince 2013 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

6. prosince 2014 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

6. prosince 2017 RYTÍŘI KLADNO - VHK ROBE VSETÍN 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

6. prosince 2019 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK