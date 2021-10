Ligový debut za Kladno

- 1998 – Tomáš Plekanec

Necelý měsíc přes svými šestnáctinami si připsal debut za Kladno Tomáš Plekanec. Stal se tak nejmladším hráčem, který za Kladno nastoupil k ostrému zápasu. Velký talent si tehdy za áčko připsal jen tři zápasy a na další starty si musel počkat další dva roky. Pak už ale vlétl do A-týmu ve velkém. Jako osmnáctiletý reprezentoval i na juniorském mistrovství světa, odkud přivezl zlato. Velkou kariéru udělal hlavně za oceánem. V nejslavnější lize světa odehrál přesně 1001 zápasů, další téměř stovku přidal v play off. Když se po patnácti sezonách v Americe vrátil do domoviny nastálo, pomohl Kladnu do extraligy. A rovnou dvakrát. I dnes patří kapitán Rytířů mezi největší hvězdy nejen Kladna, ale i celé extraligy.

- 2000 – Pavel Geffert

Zkušenou posilu získalo Kladno v Pavlu Geffertovi. Devět sezon totiž nastupoval za pražskou Spartu, s níž získal dva československé tituly. Nemálo toho ale také odehrál za Plzeň či Slavii. Chlubit se mohl také účastí na olympijských hrách 1994 v norském Lillehammeru. V Kladně Geffert vydržel dvě sezony. V té druhé byl dokonce asistentem kapitána. Kladno ale tehdy zažilo bídnou sezonu a extraligu opustilo. Geffert odešel do Mladé Boleslavi, kde poměrně brzy ukončil svou kariéru.

Poslední ligový start za Kladno

- 2011 – Pavel Skrbek

Synovec kladenské legendy Milana Skrbka Pavel byl talent, kterého si Pittsburgh zarezervoval už ve druhém kole draftu. Do NHL ale Skrbek nakoukl jen krátce. Krásnou kariéru ale prožil ve Švédsku. V zemí tří korunek působil jedenáct sezon. Do Kladna se Skrbek několikrát vrátil na začátek sezony. To byl případ i Skrbkova posledního kladenského angažmá v roce 2011. Když se šikovný bek vracel do České republiky už nastálo, Kladno se připravovalo jen na prvoligovou sezonu. Skrbek tak vzal zavděk nabídkou z extraligové Olomouce. Z ní už se domů do Kladna nevrátil, když mu konec kariéry uspíšilo zranění.

Zápasy s kulatým výročím

Před čtyřiceti lety zavedla I. liga při remíze i prodloužení a případně nájezdy tak jako dnes. Na Spartě si to Kladno vyzkoušelo v 7. kole poprvé a hned vyhrálo 2:1, když brankář Krása lapil všechny tři pokusy Sparty, zatímco kladenský Zdeněk Müller parádním blafákem překonal gólmana Jiřího Hamala. Mimochodem právníka, který se dodnes se svou velkou agenturou věnuje zastupování hráčů. Ale ještě zpět do holešovické haly v roce 1981 - nepříjemné zranění tam utržil čárový rozhodčí Vítězslav Vala. Po ráně pukem musel do nemocnice.

Co se týče novinky - prodloužení na deset minut a nájezdů, měla Poldi rozdílnou bilanci. Zatímco v nájezdech třikrát uspěla a až poté dvakrát prohrála, v prodloužení čtyřikrát padla a teprve v posledním zápase sezoně s Plzní díky ráně Jana Neliby vyhrála. Přitom tehdy vyrovnala až sedm vteřin před koncem.

6. října 1981 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 1:2 SN (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25:47 Karel Holý (Peter Ihnačák) PP1 - 21:47 Jan Novotný (Petr Tatíček), 70:00 Zdeněk Müller GWS. Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 36:24 (12:, 10:, 10:, 4:) Diváci: 5100

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Bauer - Kopecký, Müller, Novotný - Vrňák (Reckziegel), Beznoska, Fiala.

Televizní zápas Kladno - Litvínov před deseti lety neměl atmosféru, přišlo málo lidí, ale domácí jednoznačně vyhráli. Litvínov byl ten večer neobvykle slaboučký. Hezký gól dal Jaroslav Kalla. Vytáhl Fraňka z brány, přitom s pukem zajel za čáru, ale vytáhl ho zpět a elegantně zasunul.

6. října 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 01:57 Michal Lukáč (Jiří Kuchler, Jan Piskáček) EAG, 06:55 Jaroslav Kalla (Michal Dragoun), 37:10 Jan Hlaváč (Jaroslav Kalla) PP1, 57:11 Michal Dragoun (Milan Toman, Jiří Bicek) PP2 - 15:55 František Lukeš (Martin Jenáček) PP2. Vyloučení: 6:12 Využití: 2:1 Střely na branku: 42:26 (13:12, 19:6, 10:8) Diváci: 1990

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Skrbek, Lepine, Toman, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Kalla - Bílek, Lukáč, Kuchler - Valský, Knotek, Kafka.

Ostatní zápasy 6. října (od roku 1965)

6. října 1965 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:4 (1:2, 3:1, 0:1)

6. října 1970 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

6. října 1972 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 3:3 (1:1, 0:1, 2:1)

6. října 1975 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

6. října 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

6. října 1983 TJ LOKOMOTIVA MEO. PŘEROV - TJ POLDI SONP KLADNO 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

6. října 1987 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

6. října 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

6. října 1992 HC ŠKP PS POPRAD - HC POLDI KLADNO 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

6. října 1995 HC POLDI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 5:4 (2:0, 2:3, 1:1)

6. října 1996 HC DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

6. října 1998 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VELVANA KLADNO 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

6. října 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

6. října 2006 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

6. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 5:4 SN (0:1, 2:0, 2:3 - 0:0)

6. října 2009 HC BENZINA LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

6. října 2010 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

6. října 2013 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

6. října 2019 HC DYNAMO PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1965 sehrála pěkný zápas v Kladně tehdy vedoucí Jihlava. Té ale paradoxně zahráli nejlépe odchovanec Kladna Volek a odchovanec Bohemians Kochta, oba později kovaní sparťané. Naopak legenda Jaroslav Holík se zranila a nedohrála. Jihlava sice byla aktivnější, ale domácí hlavně díky famózní lajně Vimmer - Karas - Lidický vedli. Nakonec však Dukla aspoň bod urvala.

6. října 1965 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:4 (1:2, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Jindřich Karas (Stanislav Bacílek), 32. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 35. Milan Michalička, 37. Jindřich Karas 4/4 - 13. Jiří Kochta, 14. Jiří Kochta, 34. Pavel Volek (Jiří Holík), 52. Jaroslav Innemann. Vyloučení: 3:3 Bez využití Střely na branku: 28:41 (9:14, 14:14, 5:13) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Termer - Náprstek, Bacílek ©, Fryč, Pospíšil - Vimmer, Karas, Lidický - Volf, Michalička, Kofent - Šaloun, Šubr (od 21. Markup), Hrabě.

V roce 1975 se mistrovské Kladno na úvod sezony dost trápilo, ale v říjnu se už probudilo a odnesla to Jihlava. Načal ji už přesný bekhend Milana Skrbka po 33 vteřinách a nejhezčí gól poté přidal Václav Sýkora. Naznačil gólmanu Bakusovi blafák a pak nechal puk projet volně mezi jeho bruslemi. Na druhé straně naopak gólman zářil, i když Mirkovi Termerovi dvakrát pomohla i tyčka.

6. října 1975 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 00:31 Milan Skrbek (Milan Nový), 13. Václav Sýkora (Zdeněk Nedvěd), 23. Ladislav Vysušil (Zdeněk Nedvěd), 56. Miroslav Křiváček (Antonín Melč). Vyloučení: 4:4 Bez využití Střely na branku: 34:24 (11:7, 11:11, 12:6) Diváci: 3300

Sestava Kladna: Termer - Neliba, Pospíšil ©, Vejvoda, Melč, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Skrbek - Nedvěd, Sýkora, Vysušil - Křiváček, Müller, Bauer.

V roce 1987 se Kladnu nedařilo moc doma, ovšem venku zabrat umělo. Důležitou druhou výhru v soutěži vyhrál tým kouče Edy Nováka v Brně, kde skvěle začalo a ve třetí minutě vedlo 2:0. Hlavně druhá branka Zdeňka Vojty byla lahůdková. Naznačil Langovi prudkou ránu ze strany, pak objel bránu a zasunul puk do sítě. Eduard Novák po utkání chválil i střelce první branky Eberleho a obránce Hořavu. Oba totiž nastoupili ne zcela zdrávi, Hořava laboroval se zraněním z nedávného Kanadského poháru.

6. října 1987 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 09:09 Pavel Mezek (Jiří Paška, Miroslav Kořený) PP1, 44:06 Robert Kron (Jiří Paška) - 00:58 Milan Eberle (Vladimír Kameš), 02:45 Zdeněk Vojta (Martin Kuthan), 16:48 Zdeněk Vojta, 59:16 Zdeněk Hrabě (Vladimír Kameš) ENG. Vyloučení: 3:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 20:27 (10:12, 5:8, 5:7) Diváci: 6990

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Hořava, Kasík, Tatíček, Hraběta, Bakula, Pospíšil - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle (od 41. Hrabě), Kameš, Fiala - Holeček, Knotek, Slabý - Kuthan, Gardoň, Hrabě (od 41. Zajíc).

Zápas Karlovy Vary - Kladno z roku 1998 zase tak moc neupoutal, ale něčím zajímavý je. Byl vůbec první, do kterého zasáhl legendární Tomáš Plekanec. Tehdy patnáctiletého kluka se nebál nasadit trenér Otakar Vejvoda, který juniorku sledoval hodně poctivě. Plekance nechal na ledě dvě třetiny, v té třetí už vsadil na zkušenější hráče, aby se povedlo vyrovnat. Což se nakonec Petru Tenkrátovi povedlo. Perličkou je, že rozhodčí Husička v zápise kritizoval slabou úroveň osvětlení na starém varském zimáku.

6. října 1998 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VELVANA KLADNO 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 14:01 Petr Pavlas (Richard Richter) PP1, 28:17 Martin Maškarinec (Martin Filip) - 19:19 Ladislav Svoboda (Zdeněk Eichenmann, Marek Židlický) PP1, 49:15 Petr Tenkrát (Jiří Jelínek, Michal Kaňka). Vyloučení: 5:6, navíc Jan Snopek (Karlovy Vary) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 35:32 (12:10, 11:8, 12:14) Diváci: 3800

Sestava Kladna: Cinibulk - M. Táborský, Mádl ©, P. Táborský, Kročák, Židlický, Pozník, Jelínek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Tenkrát, Kameš, Kaňka - Vorel, Burger, Holšán - Kupka, do 40. Plekanec.

Po šesti prohrách v řadě hostilo Kladno v roce 2006 mistrovskou Slavii a chytilo se na ní! Přitom trenér Müller musel volat do Třebíče brankáři Lvovi, aby přijel, protože tři gólmani Orct, Kopřiva i Cikánek byli zraněni. Kuba Lev ale čapal výborně, Slavia patřila mezi jeho oblíbené soupeře. Svůj vůbec první extraligový gól dal Jan Eberle, puk tečoval za tehdy dalšího mladíka Furcha - oba hrají skvěle dodnes. Šílená byla koncovka. Stadion nejprve zmrazil Červenka gólem na 3:4, to chybělo do konce jen minuta a tři čtvrtě. Přesto Slovák Nádašdi vyrovnal a v nájezdech excelentně rozhodl Jaroslav Kalla.

Ze zápasu si prohlédněte fotogalerii.

6. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 5:4 SN (0:1, 2:0, 2:3 - 0:0)

Branky a nahrávky: 31:37 Jaroslav Kalla (Radek Bělohlav, Tomáš Nádašdi), 36:54 Jan Eberle (Aleš Pavlas, Jiří Kuchler), 55:46 Petr Tenkrát (Martin Frolík, David Růžička), 59:06 Tomáš Nádašdi, 65:00 Jaroslav Kalla GWS - 12:15 Petr Kadlec (Josef Beránek) PP2, 44:04 Jaroslav Bednář (Roman Červenka), 52:25 Tomáš Micka (Marek Tomica) SH1, 58:17 Roman Červenka (Jaroslav Bednář, Jiří Vašíček). Vyloučení: 6:6 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 35:39 (6:16, 9:10, 14:12, 6:1) Diváci: 2407

Sestava Kladna: Lev - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Hořava, Srdínko - Diviš, Patera ©, Procházka - Bělohlav, Frolík, Tomajko - Horna, Kalla, Tenkrát - Eberle, Čurilla, Kuchler.

Nečekaný koncert předvedlo Kladno na ledě Litvínova v roce 2009. Do té doby venku za tři body nevyhrálo, ale tady mu do brány spadlo všechno, nač sáhlo. Zářil čtyřbodový kapitán Pavel Patera, první gól v extralize vstřelil Vladimír Kameš.

6. října 2009 HC BENZINA LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 06:22 Viktor Hübl (Jakub Černý) PP1 - 18:20 Ondřej Šmach, 29:39 Pavel Patera (Vladimír Kameš, Radek Bělohlav) PP1, 33:06 Jan Tomajko (Pavel Patera, Richard Diviš), 38:29 Pavel Patera (František Kaberle, Jan Tomajko) SH1, 43:11 Jan Eberle (Jiří Kuchler, David Stieler), 43:38 Vladimír Kameš (Pavel Patera, Radek Bělohlav) PP1. Vyloučení: 7:8 Využití: 1:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 23:28 (8:9, 7:12, 8:7) Diváci: 3150

Sestava Kladna: Kopřiva - Kameš, Kaberle, Mudroch, Šmach, Trončinský, Dlouhý - Diviš, Patera ©, Tomajko - Bělohlav, Čurilla, Kuchler - Bílek, Kalla, Frolík - Valský, Stieler, Eberle.

Jan ŠEJHL