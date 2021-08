FOTO: Hokejové zajímavosti z 6. srpna: Frolík přivezl Stanley Cup!

Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Dnes si připomeneme výročí, kdy Michael Frolík přivezl do Kladna Stanley Cup. Bylo to v roce 2013 a zatím naposledy. Vzpomínáme i na legendárního Františka Kaberleho, jemuž je ale věnován na stránkách Deníku speciální rozhovor.

Michael Frolík a oslava Stanley Cupu v Kamenných Žehrovicích. | Foto: Alexander Kameš

Stanley Cup tehdy 6. srpna po dvou letech dorazil do Kladna a vůbec poprvé také přijel do sousedních Kamenných Žehrovic. Frolík, jenž tehdy ve finále Stanley Cupu byl u rozhodující trefy svého Chicaga v bitvě s Jágrovým Bostonem, ho dovezl do Zámecké zahrady v Kladně poté do žehrovického Dělnického domu. Kladenský odchovanec pohár ukázal nakonec téměř dvěma tisícovkám diváků, které nezastavilo ani pekelné vedro. Narozeniny František Kaberle – 70 let (článek ZDE) Přípravné zápasy 6. srpna: 6. srpna 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 0:1 (0:0,0:1,0:0) 6. srpna 2003 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:5 (1:0,0:3,0:2) 6. srpna 2004 HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI - HC RABAT KLADNO 1:7 (0:1,0:2,1:4) 6. srpna 2009 HC SLAVIA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 4:2 (1:1,1:0,2:1) 6. srpna 2010 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:1 (0:0,2:0,1:1) 6. srpna 2010 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC KLADNO 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) 6. srpna 2013 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) 6. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 5:3 (4:1, 0:1, 1:1) 6. srpna 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) Jágr si mě pamatoval, tak mi dává šanci se ukázat, těší Nilsena Přečíst článek › Zajímavosti a statistiky ze zápasů: 6. srpna 2010 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC KLADNO 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Branky a nahrávky: 20:59 Tomáš Urban (Michal Bárta, Daniel Skalický) PP1, 26:20 Jaroslav Kudrna (Jiří Moravec, Tomáš Klimenta), 55:12 Marek Pabiška (Petr Kica, Václav Tomíček) - 59:29 Vladimír Kameš (Matěj Kos, David Stieler). Vyloučení: 5:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 26:23 (zásahy: Falter 14, Cikánek 9) Diváci: 1150 (vyprodáno) Sestava Kladna: Falter (od 31. Cikánek) - Mrázek, Drtina, Kameš, Šmach, Růžička, J. Látal, Kružík, Mnacjan - Valský, Kalla, Bílek - Kos, Stieler, Kuchler - Bessonov, Harrison, Gengel - Šrámek, Melka, Šeda. Zajímavá jména se objevila na soupisce Kladna v přípravném zápase z roku 2013. Trenér Zdeněk Vojta tehdy hledal posily i v zemích východního bloku. V sestavě tak byli Lotyši Martinš Jakovlevs, Sergejs Pečura, Slovinec Erik Pance a Slovák Dávid Buc. Ten jediný se později v české extralize prosadil, ale bylo to v dresu Olomouce. Jinak to byly spíš rány vedle. 6. srpna 2013 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Branky a nahrávky: 23:15 Marek Loskot (Tomáš Klimenta), 30:53 Lukáš Pabiška (David Výborný), 54:08 David Pojkar (David Kulich) - 16:35 Michal Dragoun (Sacha Treille, Jan Eberle), 56:27 Petr Markulinec (Eric Pance, Sergejs Pečura). Vyloučení: 1:2, navíc Milan Toman (Mladá Boleslav) trest ve hře Bez využití Diváci: 1279 Sestava Kladna: Chábera (od 40:00 Exner) - P. Hořava, Jankovič, Jakovļevs, Kasík, Malý, Kolářík, Kužel - Treille, Dragoun ©, Eberle - Lukáč, Pance, Pečura - Rudovský, Buc, Havlíček - Dalecký, Markulinec, Machač. Prvoligové Kladno nastoupilo na extraligovou Plzeň s hvězdami Kubalíkem, Johnsonem a dalšími pořádně zostra, v první třetině Západočeši jen valili oči. Hlavně kombinace trojky Bílek, Stach, Kindl - to byla nádhera. Ve zbytku zápase se hosté zlepšili, ale bylo pozdě. 6. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 5:3 (4:1, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 01:19 David Růžička (Denis Kindl), 08:12 Michal Lukáč, 09:35 Vítězslav Bílek (Denis Kindl, David Stach) PP1, 12:44 Jan Dalecký (Václav Skuhravý), 59:37 Denis Kindl (Vítězslav Bílek, Petr Hořava) ENG (5/4) - 16:42 Miroslav Indrák (Ján Sýkora, Lukáš Pulpán) PP1, 39:51 Nicholas Johnson (Mário Bližňák), 41:45 Dominik Kubalík (Jakub Lev, Michal Poletín). Vyloučení: 7:7 Využití: 2:1 Střely na branku: 27:29 (?:4, ?:9, ?:9/7) Diváci: 768 Sestava Kladna: Mensator (od 45:19 Švihálek) - Gutwald, Repe, Růžička, Kehar, Posmyk, Hořava - Dalecký, Skuhravý ©, Machač - Bílek, Stach, Kindl - Čurda, Lukáč, Redlich - Kružík, Janeček, Šilhavý. V srpnu proti Litvínovu Kladno ve druhé třetině vůbec nestíhalo. Tenhle soupeř mu nevoněl celou sezonu, kterou uzavřela hořká prohra právě právě v Litvínově a sestup. 6. srpna 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) Branky a nahrávky: 04:31 Brendan O'Donnell (Ondřej Smetana), 42:16 Štěpán Bláha (Tomáš Kaut) - 09:28 Martin Hanzl (Lukáš Doudera, Marek Baránek) PP1, 21:14 Marek Baránek (Viktor Hübl, František Lukeš), 35:15 Přemysl Svoboda (Juraj Mikúš, Karel Kubát), 36:31 Viktor Hübl (František Lukeš), 56:43 Viktor Hübl (František Lukeš) SH1. Vyloučení: 2:4 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 44:44 (11:10, 12:25, 21:9) Diváci: 1538 Sestava Kladna: Cikánek - Lakos, Austin, Müller, Zajíc (do 43.), Zelingr, Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Melka, Réway, O'Donnell - Jelínek (do 48.), Kalaj, Strnad © - Hajný, Kaut, Š. Bláha. Jan ŠEJHL Příbram si užila Jágra a spol. V repríze prvoligového finále měli navrch Rytíři Přečíst článek ›

