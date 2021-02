Narozeniny:

- Miroslav Černý – 93. výročí narození. Útočník s přezdívkou Šlogr byl kladenským rodákem. Do áčka se probojoval přes mládežnické kategorie. První zápasy za dospělé odehrál v sezoně 1946/47. V A-týmu vydržel do sezony 1949/50, po které ukončil kariéru. Za tu dobu zaznamenal 14 startů, ve kterých se radoval z 16 gólů. V mimohokejovém životě byl vystudovaným inženýrem. Zemřel 16. ledna 2009 nedlouho před 81. narozeninami.

Výročí úmrtí:

- 2013 – Václav Bartoš. Bartoš se narodil 9. srpna 1937. První příležitosti v kladenském A-týmu dostal už v sezoně 1957/58. Tehdy ale zůstalo jen u přátelských zápasů. Další tři sezony sbíral zkušenosti jinde. Na sezonu 1961/62 se ale vrátil z Třebíče. Naskočil ale jen do čtyř ligových zápasů, ve kterých vsítil dvě branky. To už ale bylo opravdu vše. Jméno Václav Bartoš se v Kladně objevilo i později. S pozdějším hráčem a výkonným ředitelem se jedná pouze o jmenovce.

Ligový debut za Kladno:

- 2011 – Jiří Hašek. Rodák z Ostravy měl extraligové zkušenosti ze Vsetína, Liberce, Třince či Ústí. Před sezonou 2010/11 se spekulovalo, že by mohl přijít do Kladna, ale to nedopadlo a Hašek hrál za Beroun. Nakonec si ale kladenský dres stejně vyzkoušel. Připsal si jediný gól. Důležitější však bylo, že se Kladno tehdy v playoutové skupině vyhnulo baráži.

Rekordy a zajímavost:

- 1966 – Kladno v Bratislavě inkasovalo z hole Milana Mrukvii už v čase 0:10. Byl to tak pátý nejrychleji obdržený gól v nejvyšší soutěži.

Zápasy s kulatým výročím:

Před deseti roky podlehlo Kladno doma Slavii 3:4 po nájezdech. Kladno v přechozím průběhu extraligy na ledě stejného soka padlo brankou šest vteřin před koncem a málem, se mu stalo to samé i doma. Svoboda překonal Cikánka 66 vteřin před koncem a vypadalo to na pohřeb, protože domácí potřebovali do boje o záchranu každý bodík. A tak se nevzdali a Radek Smoleňák ještě stihl překonat ex-kladenského Kopřivu a vyrovnat. Byl to jeho první gól po trejdu ze Sparty za Sachu Treilleho.



V nájezdech Kladenští vedli trefou Bílka, ale pak brankáře Faltera, který do dovednostní disciplíny vystřídal Cikánka, překonali Svoboda a Micka a bod navíc odjel do Prahy. Zajímavé je, že všichni úspěšní exekutoři nájezdů pořád působí v Chance lize. Bílek hraje za Kladno, Svoboda za Litoměřice a Micka je rozhodčí.



6. února 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:4 SN (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 03:11 Jiří Kuchler (Jaroslav Nedvěd, Jiří Bicek), 17:03 David Růžička (Milan Toman) PP1, 59:31 Radek Smoleňák (Jiří Drtina, Pavel Patera) EAG - 06:58 Marek Tomica (Dmitrij Jaškin) EAG, 28:27 Tomáš Micka (Petr Kuboš, Petr Jelínek) PP1, 58:54 Tomáš Svoboda (Lukáš Endál, Michal Vondrka) PP1, 65:00 Tomáš Micka GWS . Vyloučení: 6:5 Využití: 1:2 Střely na branku: 41:34 (8:9, 14:15, 17:8, 2:2) Diváci: 2391

Sestava Kladna: Cikánek (na nájezdy Falter) - Nedvěd, Drtina, Růžička, Toman, Procházka, Piskáček, Mrázek, Kameš - Bicek, Patera ©, Kuchler - Smoleňák, Hašek, Bílek - Hovorka, Melka, Bělohlav - Eberle, Stieler, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V sezoně 1978/79 přišlo Kladno po odchodu dlouholeté legendy Františka Pospíšila o sérii čtyř mistrovských titulů, skončilo až čtvrté. Nicméně pořád šlo o špičkový tým a v Košicích to dokázal. Na horké ledě a po dlouhé cestě byl hrdinou Lubomír Bauer, který dal první dvě branky a díky němu a skvěle hrající obraně s brankářem Krásou udrželi hosté soupeře na nule. Za domácí přitom hrál tak skvělý kanonýr, jakým byl Vincent Lukáč.

6. února 1979 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 11:56 Lubomír Bauer (Václav Sýkora), 23:39 Lubomír Bauer, 43:12 Milan Nový, 47:43 Jiří Kopecký (Zdeněk Müller) PP1, 54:26 Václav Sýkora (Milan Nový)

Vyloučení: 6:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 29:35 Diváci: 4250

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Sýkora, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Horský - Novák, Kopecký, Reckziegel.

V roce 2000 vyhrálo Kladno nečekaně v Edenu na ledě Slavie, kde se mu povedlo znovu až teprve nedávno v utkání Chance ligy. Tehdy šlo ale o nejvyšší soutěž a pro Kladno šlo o důležitý záchranářský zápas. Přicestovalo bez trenéra Eduarda Nováka, jehož vedle Petra Fialy nahradil tehdejší manažer František Pospíšil. A mužstvo podalo skvělý výkon. Střelecky zazářil Michal Mádl, který dal brzy první branku a v úvodu druhé části střelou zpoza modré čáry nachytal brankáře Blažka na švestkách a dával na 1:3. Slavia poslala do branky mladého Málka, ale zápas už ovládlo Kladno, v jehož řadách hrál jeden ze svých prvních zápasů nadaný obránce Jan Platil. Čerstvě sedmnáctiletý chlapík v Kladně nevydržel, prakticky celou kariéru odehrál v jiných klubech a nakonec se ve zlém rozešel i s kladenskými fanoušky.

6. února 2000 HC SLAVIA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 15:22 Jan Novák (Michal Sup), 41:08 Jan Sochor (Tomáš Kucharčík, Pavel Geffert) - 10:54 Michal Mádl (Jiří Kameš), 12:21 Tomáš Kupka (Jan Kruliš, Jiří Burger) PP1, 22:40 Michal Mádl (Jiří Kameš, Zdeněk Eichenmann) PP1, 30:45 Tomáš Horna (Radek Gardoň, Peter Bohunický), 36:24 Peter Bohunický (Radek Gardoň, Tomáš Horna), 54:46 Jiří Holšán (Jiří Burger, Tomáš Kupka) Vyloučení: 10:8, navíc Jan Slavík (Slavia) a Tomáš Kupka (Kladno) na 10 min. Využití: 0:2 Střely na branku: 38:36 (14:8, 13:14, 11:14) Diváci: 2157

Sestava Kladna: Horčička - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Táborský, Platil - Svoboda, Eichenmann, Kameš - Holšán, Burger, Kupka (ve 41.-50 Polanský) - Horna, Gardoň, Bohunický.

