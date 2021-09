Narozeniny

Emanuel Štochl – 87 let. Jméno Emanuel Štochl bylo spojeno s Kladnem už dříve. V Kladně totiž působil fotbalista Emanuel Štochl. Ten nastupoval například za kladenskou Letnou a SK. U fotbalistů byl i funkcionářem, který se podílel mimo jiné na stavbě stadionu. Právě jeho synem byl Emanuel Štochl, který se do kladenské historie zapsal jako hokejista. Mladý Emanuel se do hokejového oddílu prosadil v sezoně 1956/57, kdy už měl absolvovanou vojenskou službu. Za Kladno odehrál jednu sezonu. Na kontě má jeden přesný zásah. V Kladně to zkoušel ještě později. To ale zůstalo už jen u přátelských zápasů.

Petr Neč – 59 let. Útočník Neč přestoupil do Kladna z mateřského Sokolova. Kladenský dres oblékl v sedmnácti přátelských zápasech, ale také ve dvou ligových. V obou těchto případech nakonec zůstal pouze jako náhradník na střídačce. Ani jinde si nejvyšší soutěž nezahrál. Když pověsil brusle na hřebík, stal se trenérem. V Mariánských Lázních mu pod rukama prošli mimo jiné Jiří Sekáč či německá hvězda Dominik Kahun. Kouč, který nejde daleko pro ostré slovo, trénoval další hráče, kteří prošli Kladnem – Lukáše Mensatora a Ladislava Zikmunda.

Ivan Huml – 40 let. Přestože i Ivan Huml patří mezi odchovance Kladna, doma toho příliš neodehrál. První start za Kladno stihl už jako šestnáctiletý. Než ale došlo na další, Huml odešel za zámořským snem. Přes kanadskou juniorku a AHL se dostal až ke 49 zápasům v NHL za Boston. Možná kdyby nedošlo k výluce v sezoně 2004/05, pokoušel by se Huml i nadále prorazit v nejslavnější lize světa. Místo toho se na konec sezony a pro následující ročník vrátil do Kladna. Ten ale doma nedokončil a zamířil pro změnu do Finska. V zemi tisíce jezer udělal dobrou kariéru, na kontě má dva finské tituly. Když volil návrat do Čech, přednost dostaly České Budějovice, brněnská Kometa či Chomutov, kde nakonec zakotvil i ve funkci sportovního manažera.

Přátelské zápasy 6. září

6. září 2013 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 3:2 SN (0:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 22:13 Stanislav Balán 4/4, 32:53 Martin Parýzek (Stanislav Balán, Dávid Buc), 60:00 Petr Koblasa GWS - 21:01 Sacha Treille (Michal Dragoun, Milan Doudera), 23:17 Marek Černošek (Miloslav Hořava, Pavel Patera) SH1

Vyloučení: 5:7 Trestná střílení: 54:14 Stanislav Balán (Karlovy Vary) neproměnil Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 35:37 Diváci: 1979

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Černošek, Majeský, Doudera, Procházka, P. Hořava, Kolářík, Jankovič - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - Treille, Dragoun, Bajarūns - Eberle, Kuchler, Dalecký - Rudovský, Lukáč, Machač.

Jan ŠEJHL