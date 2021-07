Narozeniny

- Jan Hanzl – 101. výročí narození. První velké angažmá rodáka z Prahy bylo v Podolí, v jehož dresu získal ligový bronz. Na nejvyšší metu pak dosáhl hned dvakrát se Spartakem Sokolovo. Právě odtud, tehdy už na sklonku aktivní kariéry, přišel do Kladna, za které hrál v sezoně 1955/56. Ačkoliv patřil mezi nejlepší útočníky své doby, nominace do národního týmu se Janu Hanzlovi dlouho vyhýbala. Jeho bratr Jiří, který byl vynikajícím brankářem, se zapojil do ovlivňování výsledků. Přestože Janovi nebylo podobné počínání prokázáno, stín pochybností ulpěl i na něm. Oba bratři byli označeni za „politicky nespolehlivé nepřátele socialistického lidu“ a s takovou nálepkou jen těžko mohli pomýšlet na reprezentaci. Jan Hanzl zemřel 9. května 2004 ve věku nedožitých 84 let.

- Bedřich Brunclík – 75 let. Až jako desetiletý začínal ve Slavii s hokejem Bedřich Brunclík. V pražském klubu vydržel až do vojny. Na tu byl povolán až na východ Československé republiky do Košic. Právě tam se stal velkou ikonou klubu. Ve slovenském klubu strávil dlouhých 16 let jako hráč, další roky přidal i jako trenér. Patří mu primát nejvíce odehraných sezon i zápasů v řadě mezi všemi košickými hráči. Podíval se i na jedno mistrovství světa, na kterém se v roce 1971 podílel na stříbru.

Do Kladna přišel Brunclík až jako asistent trenéra ke kladenské legendě Eduardu Novákovi. Kladno tehdy působilo jen v druhé nejvyšší soutěži a oba lodivodi Středočechy opět vytáhli mezi elitu a o rok později i ke skvělému čtvrtému místu. Brunclík později trénoval také v Nizozemsku, u československé dvacítky či ve slovenském Popradu.

Výročí úmrtí

- 1983 – Jan Bacílek. Včera jsme připomínali výročí jeho narození.

Jan ŠEJHL