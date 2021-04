Narozeniny

- Miroslav Skála – 43 let. Skála pochází ze severu Čech. S hokejem začínal v Mostě, ale brzy přešel do kladenské mládeže. Jako sedmnáctiletý také dostal svou jedinou příležitost se ukázat v kladenském A-týmu. Později se ještě několikrát ukázal jako náhradník, prostor na ledě už ale nedostal. Hrál i za Beroun, později byl také výborným hokejbalistou. V Kladně se usadil a jako majitel pizzerie Al Ponte podniká i po konci své nedlouhé kariéry.

Zápasy s kulatým výročím: Nehrál se žádný

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Desetkrát větší než Kladno je německé průmyslové město Düsseldorf, v hokeji je ale naše město pořád ještě lesklejší značkou. V roce 1977 byl rozdíl obrovský, i když Němci neměli jako mistr své země špatné mužstvo. Dokázali to v odvetě semifinále Poháru mistrů, v němž drželi pro ně cennou remízu ještě osm minut před koncem. Pak rozhodl před pěknou návštěvou šesti tisíc diváků Zdeněk Müller.



Připomeňme, že první duel hraný o dva dny dříve vyhráli Kladenští jasně 8:5, v obou střetnutích jim navíc scházeli na MS se připravující reprezentanti Pospíšil, Kaberle, Novák a Nový. A také brankář Krása, jehož zaskočil zkušenější Miroslav Termer. Tomu už ale v Kladně tolik nevěřili (bylo mu 34), v dalším ročníku chytal jen dva mistráky, a tak odešel do pražské Sparty, kde ještě pár let ligu čapal. A přidal i rok v Brně.



7. dubna 1977 DÜSSELDORFER EG - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (0:1, 2:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 04:31 Vladimír Vacátko (Karl-Heinz Egger), 22:43 Josef Rottluff, 33:07 Josef Rottluff (Karl-Heinz Egger ⇆ Vladimír Vacátko) - 22:57 Václav Sýkora, 24:53 Ladislav Vysušil (Václav Sýkora), 36:09 Zdeněk Nedvěd, 52:12 Zdeněk Müller (Zdeněk Nedvěd). Vyloučení: 7:8, navíc Walter Stadler (Düsseldorf) a Lubomír Bauer (Kladno) na 5 min., Karl-Heinz Egger (Düsseldorf) a Miroslav Křiváček (Kladno) na 10 min. Diváci: 6000.

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba, Melč, Větrovec - Křiváček, Müller, Nedvěd © - Kopecký, Sýkora, Skrbek - Vysušil, Filip, Bauer.

V roce 1994 uhasilo Kladno zklamání z porážky v pátém duelu semifinále s Olomoucí a do boje o třetí místo vstoupilo výborně. Však byla také soupeřem Sparta, odvěký rival! To tehdy motivaci modrých pomohlo a rudé zdevastovali 9:3. Za Spartu našel nejlepší motovali Jiří Zelenka, dal všechny tři její branky, to Kladno předvádělo krásné kombinační akce a dominovalo jako tým

Rozhodně nešlo o žádný pouťák, což dokazuje osobní trest pro domácího Petrovku za protesty (na rozhodčího Barvíře volal: Kam to čumíš!?) i zranění, kvůli nimž nedohrál sparťan Vykoukal a hostující L. Procházka a Gardoň.

7. dubna 1994 HC SPARTA PRAHA - HC KLADNO 3:9 (2:4, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 01:43 Jiří Zelenka (Zbyněk Kukačka, Jan Boháček), 13:12 Jiří Zelenka (Tomáš Jelínek, Richard Žemlička) PP1, 27:52 Jiří Zelenka (Zdeněk Toužimský) SH1 - 02:03 Pavel Patera (Otakar Vejvoda), 02:53 Jiří Beránek (Milan Ruchař, Josef Zajíc), 13:54 David Čermák (Radek Gardoň), 17:54 Pavel Patera (Libor Procházka, Otakar Vejvoda), 34:33 David Čermák (Jiří Veber, Radek Gardoň) PP1, 40:52 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, František Kaberle) PP1, 50:06 Miloš Kajer (Patrik Eliáš), 51:55 Josef Zajíc (Jiří Beránek, Milan Ruchař) PP1, 55:27 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, Petr Ton). Vyloučení: 7:7, navíc Vladimír Petrovka (Sparta) na 10 min. Využití: 1:3 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 38:45 (9:17, 14:14, 15:14) Diváci: 2593.

Sestava Kladna: Vokoun - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, L. Procházka, Černý, Kuda - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň (od 41. Kajer), Eliáš (od 51. Murakami) - Ton, Patera, Vejvoda.

Sladké vzpomínky má Kladno na dva roky starý zápas 5. kola baráže s Chomutovem. V polovině sedmé minuty natěšení domácí prohrávali po čistém hattricku Pavla Klhůfka 0:3! To byla po dvou výhrách s Budějovicemi vážně studená sprcha. Rytířům pomohly fauly soupeře. Ještě v první třetině využili přesilovku pět na tři i pokračující výhodu a zápas byl otevřený. Obrat řídili hráči, kteří v kariéře tolik gólů nenastříleli a spíše jsou považování za psy obranáře. Vyrovnal Tomáš Kaut a v poslední třetině vyrazil k nejhezčí akci své kariéry Martin Kehar. po křídle ujel všem a ještě krásně zakončil. "Tak pěkný gól jsem dal naposledy snad v přípravce," usmíval se šťastný střelec.



Tahle výhra byla základním kamenem pro postup Kladna do extraligy.



Připomeňte si ji na videu ZDE:

Zdroj: Youtube

11:46 Ladislav Zikmund (Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec) PP2, 12:55 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec, Antonín Melka) PP1, 36:53 Tomáš Kaut (André Lakos), 42:38 Martin Kehar (Ladislav Zikmund, Tomáš Plekanec) - 01:42 Pavel Klhůfek (Vladimír Růžička, Jakub Sklenář), 04:31 Pavel Klhůfek, 06:35 Pavel Klhůfek (Vladimír Růžička, Jakub Sklenář) PP1. Vyloučení: 3:5 Využití: 2:1 Střely na branku: 32:21 (11:9, 15:5, 6:7) Diváci: 5015.Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Ostatní zápasy 7. dubna (od roku 1966):

7. dubna 1977 DÜSSELDORFER EG - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (0:1, 2:3, 0:1)

7. dubna 1994 HC SPARTA PRAHA - HC KLADNO 3:9 (2:4, 1:1, 0:4)

7. dubna 2019 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK