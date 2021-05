Narozeniny:

- Pavel Geffert – 53 let. Útočník Geffert začínal s hokejem ve Slavii, do nejvyšší soutěže se ale podíval v dresu konkurenční Sparty. Právě tam zažil svá nejlepší léta, kdy se probojoval do reprezentace. S ní se podíval dokonce i na zimní olympijské hry 1994 v norském Lillehammeru. Zahrál si mimo jiné i za Plzeň, kde strávil přes tři roky. V Kladně se objevil v sezoně 2000/01. Na svoji formu ze Sparty, kde nasbíral i 61 kanadských bodů za sezonu, už nenavázal. Když Kladno sestoupilo, Geffert odešel do Mladé Boleslavi, kde poměrně brzy ukončil svou kariéru. Později byl také trenérem u sparťanské mládeže.

Výročí úmrtí:



- 2013 – Zdeněk Müller st. Narodil se 14. června 1933 v Hřebči. S hokejem začínal v kročehlavském dorostu. Ještě v mládí odešel do Karlových Varů, kde se probojoval i do kádru tamního A-týmu. Do Kladna, kde se mu na popud Stanislava Bacílka přezdívalo Bandaska, se vrátil až po vojně, kterou odsloužil v pražském ATK. Do kladenské historie se zapsal zlatým písmem – zasloužil se totiž o zisk historicky prvního kladenského titulu v sezoně 1958/59. Za 9 ročníků za Kladno odehrál úctyhodných 174 utkání. Po sezoně 1964/65 odešel do pražské Slavie. Kariéru pak ukončil v Unhošti. Později se jako trenér věnoval také výchově mladých talentů. Hokeji se věnoval i jeho slavný syn Zdeněk, který ale na rozdíl od tatínka nastupoval v útoku. Zdeněk Müller starší zemřel 7. května 2013 ve věku nedožitých 80 let.

Historické zápasy 7. května (od roku 1966):

Na zápas ze 7. května 1974 hráči Kladna asi rychle rádi zapomněli. Hrálo se o 5. místo v tabulce a nad Slovanem Bratislava vedli po dvou třetinách 3:0, když se dvakrát prosadil Mirek Křiváček. Jenže to nestačilo ani na bod. Jeden z tehdy reprezentačních trenérů Ján Starší na lavičce hostů sáhl k nečekanému tahu, stáhl hru jen na dvě pětky a rázem hosté vládli. Roháčik bombou snížil a bomber Nedomanský dvěma trefami vyrovnal. Ani remíza dlouho nevydržela, Haas se prodral před Krásu a zavěsil. Mizerná návštěva necelých dvou tisíc diváků odcházela domů pěkně nakvašená.

7. května 1974 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 12. Lubomír Bauer (Zdeněk Hrabě), 31. Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller) PP1, 40. Miroslav Křiváček - 44. Ľubomír Roháčik (Milan Kužela), 45. Václav Nedomanský (Ľubomír Ujváry), 50. Václav Nedomanský, 54. Július Haas (Milan Kužela). Vyloučení: 1:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 29:24 (10:3, 12:9, 7:12) Diváci: 1814.

Sestava Kladna: Krása - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Biskup - Křiváček, Müller, Skrbek - Nedvěd, Rys, Kofent - Bauer, Sýkora, Hrabě - Vysušil.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK