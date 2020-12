Narozeniny:

- František Duba – 82 let. Rodák z Kralup nad Vltavou působil v Kladně už od dorostu. A právě s dorostem se stal republikovým přeborníkem. Možná by působil i v týmu, který pro Kladno vybojoval první ligový titul. To mu ale překazila vojenská služba, kterou absolvoval v Litoměřicích. V Kladně vydržel do roku 1965. Poté působil ještě v Mladé Boleslavi a Benátkách nad Jizerou.

- Milan Nový ml. – 42 let. Syn slavného otce to nemívá jednoduché a výjimkou nebyl ani Milan Nový mladší. Přestože měl slušné statistiky v mládeži, odehrál toho málo za áčko, ale jednou skutečně zazářil. V roce roce 1997 ho trenéři nasadili místo zraněného Eichenmanna do lajny ke Svobodovi a Eiseltovi a pozor, na zápas s mistrovským Vsetínem. Celé lajně zápas vyšel, Svoboda dokonce pokořil Čechmánka při jeho dlouhém výletě mimo bránu. Nový zapsal i asistenci a Kladno jako totální outsider slavně vyhrálo 3:2.

- Jaroslav Kalla – 41 let. Přestože se Kalla narodil v Kladně, je jako Buštěhraďák odchovancem pražské Sparty. Zpět domů si prošel ještě přes Karlovy Vary a Ústí. Angažmá doma mu ale vyšlo nejlépe. Za dvanáct sezon odehrál 591 zápasů. V nich vsítil 150 branek a na dalších 207 přihrál. Ve Slavii se mu už tolik nedařilo. Tři sezony a jeden zápas navíc vydržel v dresu Litoměřic. Nyní hraje krajskou ligu za Roudnici nad Labem. Kalla měl jedny z nejšikovnějších rukou, které kdy na kladenském ledě míchali pukem. Proslulé byly jeho samostatné nájezdy.

- Milan Michálek – 36 let. Stále věkem junior dorazil z Českých Budějovic, aby v baráži s Havířovem v roce 2003 pomohl Kladnu zpět mezi elitu. V šesti zápasech si připsal čtyři body. Po sezoně si ho pak vybralo v draftu NHL San Jose v prvním kole celkově jako třetího. Kromě týmu z Kalifornie si vyzkoušel také dres Ottawy či Toronta. Kariéru mu ale zkrátily zdravotní problémy.

- Michal Moravčík – 26 let. Ještě o zápas méně vydržela výpomoc z Plzně. Přestože draftem neprošel, i on měl ambice na NHL. V Montrealu se ale neprosadil. V loňské sezoně působil v Plzni a poté v Litvínově. Právě v zápase na severu Čech, kde se rozhodovalo o sestupu si zapsal asistenci na vítězný gól Litvínova. V současnosti působí ve Finsku.

Ligový debut za Kladno:

- 1971 – Jiří Kuchler st. Pouhých pět utkání zapsal v kladenském áčku. Zahrál si ale za Chomutov či béčko Kladna, které tehdy hrálo v Lovosicích. Nesmazatelnou stopu ale zanechal letos sedmdesátiletý Kuchler jako trenér. V mládeži mu prošli rukama borci jako Tomáš Kaberle, Marek Židlický či Jiří Burger. Vedl ale také svého syna, rovněž Jiřího, který za dospělé v Kladně odehrál přes pět set zápasů.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1999 – Petr Kounovský. Další z řady hráčů, kteří do áčka nakoukli pouze jako junioři. Rakovničák Kounovský stihl jako kapitán juniorky devět zápasů. Jinak působil hlavně v nižších soutěžích. Má za sebou také slovinské angažmá v Ljubljani či Mariboru. Dodnes hraje doma za Rakovník.

- 2008 – Zdeněk Nedvěd ml. Další zástupce hokejové rodiny spjaté s Kladnem. Za Kladno totiž hráli i jeho tatínek Zdeněk a starší bratr Roman. Zdeněk Nedvěd ml. Kladno opustil už v mládeži. Šel totiž za snem snad každého hokejisty – NHL. To se mu také poštěstilo. Za Toronto odehrál 31 zápasů, dokonce skóroval hned při svém debutu. S hokejem ale procestoval svět. Ještě před prvním angažmá v áčku Kladna působil ve Finsku, Německu, Norsku a v Jižní Koreji. V Kladně se mu tolik nedařilo, trápilo ho zranění. Poté si zkusil ještě hokej na Slovensku a v Itálii, nyní v Kladně trénuje mládež

- 2016 – Vincent Keszi. Pouhé čtyři zápasy mezi dospělými odehrál Vincent Keszi. I u něj to bylo ještě v juniorském věku. Poslední roky působí ve druholigových Řisutech.

Rekordy a zajímavost:

- 1999 – V poslední vteřině řádné hrací doby se trefil karlovarský Martin Filip. Kladno to tehdy stálo body – vyrovnal totiž na 3:3. Navíc je to jeden z nejpozději obdržených gólů Kladna.

Zápasy s kulatým výročím:

Proti zlínské obraně se hraje velmi těžko i dnes, platilo to však i pro rok 2010, kdy tehdejší kouč Venera Moravany tuhle taktiku dokonale naučil. Kladno sice tehdy poradilo díky vyrovnání Jiřím Bickem a hlavně díky tomu, že oslavenec toho večera Jaroslav Kalla (slavil 31 let) dokonale proměnil trestné střílení. Už výše bylo napsáno, že je uměl vážně dobře.

7. prosince 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - PSG ZLÍN 3:2 SN (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16:40 Vítězslav Bílek (Milan Toman, Pavel Patera), 46:01 Jiří Bicek (Jiří Kuchler, Jan Piskáček), 65:00 Jaroslav Kalla GWS - 20:15 Tomáš Linhart (Jaroslav Balaštík, Petr Leška) PP1, 25:29 Stanislav Balán (Martin Hamrlík) SH1

Vyloučení: 7:6 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 40:36 (10:13, 16:16, 9:5, 5:2) Diváci: 1574

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Růžička, Mrázek, Toman, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

K zápasu se Slovanem Bratislava ze 7. prosince 1971 a neuvěřitelné výhře Kladna 10:2 se váže několik zajímavostí. Třeba debut Jiřího Kuchlera v A týmu. Letošní sedmdesátník proslul i jako mládežnický kouč, který pomáhal vychovat borce jako Tomáš Kaberle, Marek Židlický či Jiří Burger.

Hattrick si proti Slovanu připsali hned dva hráči, Josef Vimmer a František Pospíšil. A blízko byl i Milan Nový s bilancí 2+3. V historii od sezony 1965/66 je celkem pět duelů, kdy dva Kladeňáci dali hattrick v jednom zápase.

7. prosince 1971 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 10:2 (5:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. František Kaberle (Zdeněk Nedvěd), 11. Milan Nový (Josef Vimmer), 12. Eduard Novák (Jaroslav Kofent), 15. Josef Vimmer (Milan Nový), 16. František Pospíšil (Zdeněk Hrabě), 23. Josef Vimmer (Milan Nový), 27. Milan Nový (František Pospíšil), 30. František Pospíšil 4/4, 56. František Pospíšil (František Kaberle) PP2, 57. Josef Vimmer (Milan Nový) PP1 - 14. Milan Mrukvia (Rudolf Tajcnár) PP1, 29. Július Haas (Ivan Grandtner)

Vyloučení: 3:3, navíc Rudolf Tajcnár na 5 min. a Milan Kužela (oba Bratislava) na 5 min. a do konce utkání Využití: 2:1 Střely na branku: 45:19 (13:7, 20:7, 12:5) Diváci: 7500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák (od 41. Kuchler), Kofent (od 41. Kopřiva), Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Ruské legendy v Kladně!

Zdroj: ČTKVíc slavných zahraničních hráčů než 7. prosince 1977 nikdy dřív ani později v Kladně nehrálo. Řeč je o finálovém utkání Poháru mistrů evropských zemí 1976, které se ale hrálo o rok později a Kladno v něm hostilo evropského lídra CSKA Moskva. Dnes je to přesně 43 let, kdy doma prohrálo 0:6.

V bráně hostů byl celou dekádu jasně nejlepší ruský brankář Vladislav Treťjak, v obraně zářil třeba Vjačeslav Fetisov, to je další gigantická postava světového sportu. Oba velebilo i zámoří, Fetisov tam dokonce v závěru kariéry vybojoval dva Stanley Cupy. V útoku pak řádila slavná útočná trojice Boris Michajlov, Vladimir Petrov a bájný Valerij Charlamov (na snímku ČTK vlevo). To byli sportovní zabijáci, góly sázeli s radostí, ale bez emocí. V Evropě byli nejlepší o parník. K tomu třeba lotyšský rychlík Helmut Balderis, ti všichni trápili i reprezentaci Československa. A v tomhle zápase v Kladně dali skoro všechny branky.

Představení sledovalo 5000 diváků a Kladno se sice vyrovnalo soupeři v počtu střel, ne v přesnosti zakončení. V odvetě to bylo o něčem jiném, tam CSKA zachraňovalo výhru 4:2 až ke konci a za Kladno se trefili Jiří Kopecký a Milan Nový.

IIHF EUROPEAN CUP 1975/1976 (PMEZ)

1. finále - 7. prosince 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - CSKA MOSKVA 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 9. Boris Michajlov (Vladimir Petrov, Valerij Charlamov), 22. Helmuts Balderis, 27. Valerij Charlamov (Boris Michajlov), 35. Boris Michajlov (Valerij Charlamov) PP1, 41. Vladimir Vikulov (Boris Alexandrov), 57. Alexandr Lobanov

Rozhodčí: Wilhelm Edelmann - Martin Erhard, Helmut Böhm (všichni FRG) Vyloučení: 2:5 Využití: 0:1 Střely na branku: 31:36 (14:13, 6:12, 11:11) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Kolísek (od 37:53 Krása) - Kaberle, Pospíšil © (od 21. Melč), Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Bauer.

Další vzpomínka je na mač Kladno – Jihlava ze 7. prosince 1979. Bitva adeptů na titul dopadla 3:1 pro Kladno (Sýkora, Nový, Novotný – M. Novák), rozhodčí Juraj Okoličány však ocenil slavnou trenérskou dvojku Dukly Pittner – Neveselý. Ti v první třetině za stavu 0:0 neváhali a stáhli ze sestavy nejlepšího obránce týmu Milana Chalupu. Důvod? Dostal osobní trest za protesty a vzteklé kopání do hokejky. „Poslali ho vyzvliecť, aj keď je reprezentant. Tento čin sme hodnotili s kolegy kladně,“ napsal Okoličány do zápisu.

7. prosince 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 42:27 Václav Sýkora (Otakar Vejvoda), 46:23 Milan Nový (František Kaberle), 49:41 Jan Novotný (Ladislav Vysušil) - 32:54 Miloš Novák (Arnold Kadlec) PP1

Vyloučení: 4:5, navíc Milan Chalupa (Jihlava) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 27:18 (7:8, 11:6, 9:4) Diváci: 7600

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Vysušil, Müller, Novotný - Novák, Sýkora, Fiala.

Ostatní zápasy 7. prosince (od roku 1965):

7. prosince 1966 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

7. prosince 1968 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

7. prosince 1971 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 10:2 (5:1, 3:1, 2:0)

7. prosince 1973 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

7. prosince 1974 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 4:4 (2:1, 0:2, 2:1)

7. prosince 1976 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

7. prosince 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - CSKA MOSKVA 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

7. prosince 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

7. prosince 1986 TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV - TJ POLDI SONP KLADNO 4:7 (1:4, 1:0, 2:3)

7. prosince 1993 HC ŠKODA PLZEŇ - HC KLADNO 2:2 PP (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

7. prosince 1997 HC VELVANA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

7. prosince 1999 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VELVANA KLADNO 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)

7. prosince 2001 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

7. prosince 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

7. prosince 2003 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

7. prosince 2004 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

7. prosince 2007 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

7. prosince 2008 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 SN (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

7. prosince 2012 HC VÍTKOVICE STEEL - RYTÍŘI KLADNO 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

7. prosince 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

7. prosince 2016 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK