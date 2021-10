Narozeniny

- Karel Hanáček – 48 let. Pokud vám jméno Karla Hanáčka nic neříká, není divu. Útočník se v kladenském A-týmu jen mihl. V sezoně 1992/93 ještě jako junior vyrazil s Kladnem do Pardubic. Do hry ale nakonec nezasáhl. Na kontě nemá ani přípravné zápasy. Později se objevil například v třetí nejvyšší lize ve Slaném.

Ligový debut za Kladno

- 1980 – Libor Martínek

Útočníka Martínka si Kladno vyhlédlo v Příbrami. Tehdy osmnáctiletý talent si rovnou ukrojil solidní podíl 30 zápasů. Vysloužil si i nominaci na juniorské mistrovství světa. V dalších letech ale nastupoval za Kladno jen občasně. V ročníku 1985/86 se zdálo, že Martínek konečně našel své místo v sestavě, když odehrál většinu sezony. Když ale Kladno tehdy sestoupilo, odešel Martínek do Mladé Boleslavi.

Zápasy s kulatým výročím

V roce 2007 se Kladnu povedlo porazit silný výběr pražské Slavie, který už nějakou dobu vedl Vladimír Růžička. Zápas se povedl kladenským posilám z Litvínova, Zdeněk Orct inkasoval pouze od kamaráda ze severních Čech Josefa Beránka a Viktora Ujčíka. Orctův kamarád Robert Kysela dal dvě branky, včetně rozhodující v prodloužení. Krásně se trefil také Tomáš Plekanec. Jak už bylo řečeno, Josef Beránek, olympijský vítěz, dal sice gól, ale hotový byl z rozhodčího Tomáše Turčana. Ten ho poslal čtyřikrát za sebou na trestnou lavici! Stihl to v čase 12:00 - 29:13. Paradoxně stihl skórovat během krátké chvilky, kdy ho Turčan nechal na ledě…

7. října 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:2 PP (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 04:14 Robert Kysela (Přemysl Sedlák), 09:07 Tomáš Plekanec, 60:50 Robert Kysela (Jan Kruliš) 4/4 - 25:24 Josef Beránek (Jan Klobouček), 26:53 Viktor Ujčík (Petr Kadlec, Michal Sup) PP1. Vyloučení: 7:10 Využití: 0:1 Střely na branku: 38:41 (11:12, 12:13, 14:16, neuvedeno) Diváci: 3221

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, D. Patera, Kříž, Dlouhý, Skuhrovec, Boháček - Havel, Gardoň ©, Horna (od 30. Klimt) - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Plekanec, Sedlák.

Ostatní zápasy 7. října (od roku 1965)

7. října 1967 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

7. října 1969 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

7. října 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:3 (1:0, 2:0, 0:3)

7. října 1980 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

7. října 1984 TJ ŠUMAVAN VIMPERK - TJ POLDI SONP KLADNO 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

7. října 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 8:3 (3:2, 2:0, 3:1)

7. října 1994 HC VÍTKOVICE - HC KLADNO 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) / hráno ve Frýdku-Místku

7. října 2005 HC RABAT KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 8:4 (3:1, 2:0, 3:3)

7. října 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

7. října 2015 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:4 PP (3:2, 0:0, 0:1 - 0:1)

7. října 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

7. října 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Čs. sport o zápase Brno - Kladno v roce 1965 píše, že pryč jsou doby, kdy se v zápasech s Kladnem každý musel bát o zuby… A chválí trenéra Proška, že tým učí kombinační hře. Pravda je, že tehdy bylo Kladno na Kometě outsider, ale málem bodovalo. Výborný Termer pustil rozhodující branku až 11 minut před koncem. A jedna perlička: diváci pořád marně křičeli: My chceme gól! Když to nezabralo, zkusili nečekaně pokřik: Šajbu, šajbu! Pěkně jako v sovětské lize, po letech to ale každopádně dost překvapuje.

7. října 1967 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Josef Černý (Rudolf Scheuer), 49. Karel Skopal (Josef Barta) - 19. Jan Štrojza (Eduard Novák). Vyloučení: 2:4 Bez využití Střely na branku: 36:18 (11:6, 13:3, 12:9) Diváci: 10000

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, L. Bauer - Vimmer, Karas ©, Lidický - Kuna, Hrabě, Markup - Nedvěd, Novák, Štrojza.

Večerní šok 7. října 1977 připravily Kladnu hostující České Budějovice. Do 54. minuty se zdálo, že mistr dokráčí k povinným bodům protože vedl 3:0, ale pak se hosté rozjeli a během chvíle vyrovnali. Spousta diváků už to ani neviděla, ze zimáku se často vyráželo dříve, aby řidiči nečekali ve frontách. děje se to i dnes, ale přece jen méně.

7. října 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:3 (1:0, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 17:40 Milan Nový (Lubomír Bauer) PP1, 23:59 Václav Sýkora (Jaroslav Vinš), 27:55 Milan Nový (Eduard Novák) - 53:15 Miloš Edelman (Jan Klabouch), 56:44 Jaroslav Pouzar (Karel Pražák), 59:03 František Čech (Karel Pražák). Vyloučení: 2:2, navíc Jaroslav Pouzar (České Budějovice) na 5 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 48:34 (17:8, 16:11, 15:15) Diváci: 4900

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Reckziegel, Sýkora, Skrbek - od 41. Novotný.

V roce 1988 Kladno sice sbíralo venkovní výhry, ale doma se ne a ne chytit. Povedlo se to proti Gottwaldovu, když už po dvou minutách vedli domácí 2:0. Bohužel nejlepší střelec týmu Milan Eberle se při gólu zranil. Druhý dal David Čermák, dnes trenér áčka, tehdy to byla jeho první ligová trefa v kariéře a později přidal ještě jednu. Vůbec útok mladíčků Jágr Čermák - Zajíc byl hodně vidět, kouč Eduard Novák je chválil. Zlomový gól dal ale obránce Drahomír Kadlec. Žalud, jak se mu přezdívalo, byl ve druhé části problematicky vyloučen, ale po návratu ujel do sóla a ukázal svou šikovnost. Pěkná pomsta!

7. října 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 8:3 (3:2, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 00:52 Milan Eberle (Vladimír Kameš, Petr Tatíček), 01:53 David Čermák, 16:54 David Čermák (Jaromír Jágr, Josef Zajíc), 33:38 Drahomír Kadlec (Jiří Dudáček), 36:32 Zdeněk Vojta (Jiří Dudáček, Miloslav Hořava), 52:55 Petr Kasík, 53:16 Miloslav Hořava (Drahomír Kadlec), 57:10 Miloslav Hořava (Milan Nový, Jiří Dudáček) - 06:13 Jaroslav Santarius, 19:20 Lubomír Požárek PP1, 59:57 Radim Raděvič (Rostislav Vlach) 4/4. Vyloučení: 8:9 Využití: 0:1 Střely na branku: 32:26 (14:10, 10:8, 8:8) Diváci: 4071

Sestava Kladna: Dudáček - Kadlec, Hořava, Kasík, Tatíček, Lhotský, Bakula, Pospíšil, Mádl - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Matula, Knotek, Slabý - Jágr, Čermák, Zajíc.

Ve Frýdku-Místku se hrál duel v roce 1994 Vítkovice - Kladno, důvodem byl tenisový turnaj IPB Czech Indoor (vyhráli MeliVai Washington a čtyřhru Martin Damm s Karlem Nováčkem). Domácí Kladno jasně přehráli, za zmínku však poslední vteřina zápasu. Naštvaný Patrik Eliáš narazil protivníka na hrazení a okamžitě se mu dostalo tvrdé pěstní odplaty od Romana Šimíčka.

7. října 1994 (ZS Frýdek-Místek) HC VÍTKOVICE - HC KLADNO 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 02:32 Lumír Kotala (Roman Ryšánek), 09:36 Roman Kaděra (Rudolf Wolf, Roman Šimíček), 11:51 Michal Černý (Roman Šimíček, Daniel Kysela), 59:00 Roman Ryšánek (Lumír Kotala) - 36:21 František Kaberle (Otakar Vejvoda, Martin Procházka). Vyloučení: 5:3, navíc Roman Šímíček (Vítkovice) a Patrik Eliáš (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 38:32 (13:11, 17:11, 8:10) Diváci: 5536

Sestava Kladna: Vokoun - Černý, F. Kaberle, L. Procházka, Štěpánek, Kuda, Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Mach, Ruchař - Ton, Bláha, Eliáš.

Skvělé brankáře (Pinc a Kameš) měly Vítkovice na soupisce v roce 2005 stejně jako skvělé obránce (Polák, Gulaši, Phillip, Jasečko). V Kladně ale dostaly pořádně na frak, a kdyby domácí nevypadli v úvodu třetího dějství na chvíli z tempa, dopadli by Ostravané ještě hůř než 8:4. Vedle dvojice P+P tehdy zazářil Vítězslav Bílek pěti body, také Martin Ševc hrál úchvatně. Co bylo hostům platné, že v každé třetině Rabat přestříleli.

7. října 2005 HC RABAT KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 8:4 (3:1, 2:0, 3:3)

Branky a nahrávky: 09:09 Martin Procházka (Vratislav Čech, Vítězslav Bílek), 10:31 Jaroslav Kalla (Michael Frolík, Libor Procházka) PP1, 15:55 Vratislav Čech (Michael Frolík), 28:58 Vítězslav Bílek (Martin Ševc) PP1, 36:18 Martin Ševc (Vítězslav Bílek), 49:37 Vítězslav Bílek (Martin Procházka, Martin Ševc), 57:36 Pavel Patera ENG, 58:06 Tomáš Horna (Jaroslav Kalla, Jaroslav Špelda) - 11:50 Roman Šimíček (Stanislav Jasečko), 40:58 Roman Šimíček (Stanislav Hudec), 41:46 Ivan Padělek (Radek Procházka, Martin Tomášek), 49:44 Petr Hubáček (Zbyněk Irgl, Roman Šimíček). Vyloučení: 5:7 Využití: 2:0 Střely na branku: 35:48 (11:15, 14:19, 10:14) Diváci: 2592

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Hájek, L. Procházka, Špelda, Čech, Zeman - Bílek, Patera ©, M. Procházka - Mi. Frolík, Gardoň, Hluchý - Horna, Huml, Kalla - Látal, Havel, Tlustý.

Jan ŠEJHL