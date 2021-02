Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 7. února a dvě vzpomínky na zajímavé duely s Vítkovicemi i hezkou útočnou podívanou mezi Kladnem a Pardubicemi se slavnými borci Jágrem či Janeckým.

Jaromír Jágr v sedmnácti letech už střílel branky za Kladno v lize. | Foto: archiv Rytířů Kladno

Narozeniny:

- Jiří Šaloun – 77. výročí narození. Útočník Šaloun spojil svou hokejovou kariéru převážně se svým rodným Kladnem. Jedinou výjimkou v nejvyšší soutěži byly Košice, kde plnil povinnosti vojenské služby. Byl však spíše na pomezí A-týmu. Za pět let mu do stovky startů chyběl jediný zápas. Dalších 66 jich ale přidal v přátelácích. Na kontě měl 12 ligových tref.

- Alexander Vrňák – 63 let. Jen dva dny po derniéře v kladenském dresu si znovu připomínáme útočníka Vrňáka. Své první dva starty za Kladno si připsal už v sezoně 1979/80. Je tak podepsaný pod posledním kladenským titulem. V následujících letech ale musel skousnout i dva sestupy. Kladnu byl věrný i o soutěž níže a napomohl tak návratu mezi elitu.

- Tomáš Kolafa – 37 let. Kladenský odchovanec, bronzový medailista z MS do 18 let, se mezi dospělými v mateřském klubu neprosadil. Během čtyř let zaznamenal pouze pět startů. Většinu kariéry tak strávil v nižších soutěžích. Zaznamenal také tři postupy – s Jihlavou, Ústím a Mladou Boleslaví. Jeho kariéra ale skončila předčasně po kokainovém nálezu.

- Matěj Kos – 35 let. V mládeži platil Kos za zajímavý talent. S kladenskou osmnáctkou vyhrál dorostenecký titul, s juniory rovnou dva. Mezi dospělými ale dostal podobně jako Kolafa jen minimum šancí – na kontě má pouze tři starty za áčko. Většinu své kariéry tak spojil s druholigovými Řisuty. Za ně odehrál 13 sezon, z čehož 4 sezony nosil i kapitánské céčko. Nyní působí v Rakovníku v krajské lize.