Narozeniny (8. června):

- Václav Pletka – 42 let

o Původem boleslavský útočník Pletka patřil mezi zajímavé talenty. Už první ročník mezi dospělými mu vyšel náramně. Ve své premiérové sezoně zaznamenal solidních 29 kanadských bodů za sezonu. Vysloužil si tak pozornost nejen mládežnických reprezentačních trenérů, ale i skautů NHL. Za mořem ale bojoval hlavně ve farmářské AHL a v nejslavnější lize světa si zahrál jediný zápas. Po dvou letech se vrátil do Třince, ze kterého do zámoří odešel. Dobré sezony zaznamenal také v Liberci. Zahrál si i za České Budějovice, kterým pomohl v sezoně 2004/05 zpět do extraligy. S Plzní pak získal svůj jediný ligový titul, na kontě má také dva bronzy. V Kladně se objevil až na sklonku kariéry. Rytíři mu tehdy nabídli zkušební kontrakt. V osmi zápasech ale zaznamenal pouhý jediný gól a po měsíci v Kladně skončil. V první lize se přece jen ještě objevil v Benátkách, Litoměřicích či Slavii. Kariéru pak zakončil v Jičíně.

Narozeniny (9. června):

- Zdeněk Landa – 86 let

o Původem žilinský Zdeněk Landa působil v Kladně od dorostu. Své místo v A-týmu si získal už před vojnou, kterou sloužil v tehdy nové Dukle Jihlava. Největší úspěch oslavil hned ročník po návratu, kdy s Kladnem získal první titul. Vynikal zejména tvrdou hrou, pro kterou si získal přezdívku Smrťák. V Kladně vydržel až do sezony 1963/64. Poté si ho vyhlédl Gottwaldov, který za něj Kladnu poslal jako vyrovnání mimo jiné i tehdy nedostatkové hokejky. Tam si ale málem ani nezahrál, když měl vážnou autonehodu, ze které se dlouho léčil. Nakonec se ale na led vrátil. Později si zahrál také za Vsetín, hrajícím trenérem byl v italském Alleghe. Aktivní kariéru pak končil v Uherském Brodě. V Kladně si pak ještě zahrál za Old Boys, kde byl i kapitánem. Na kladenském zimním stadionu také pracoval jako vrátný.

- Leoš Šubr – 78 let

o Útočník Leoš Šubr pocházel z Pardubic, od žáčků ale už hrál za Kladno. Ještě před vojnou se podíval do prvního týmu k přátelským zápasům, ligový debut mezi muži si odbyl až na vojně, kterou si odkroutil v Litoměřicích. V kladenském áčku působil čtyři sezony. V poslední sezoně ale neměl místo v sestavě jisté. Odešel do Mladé Boleslavi hrající nižší soutěž.

- Petr Pošmourný – 69 let

o Kladenský rodák se v mládeži propracovával přes dorostenecké béčko až do prvního dorosteneckého týmu. Podobný osud měl i mezi dospělými. Od sezony 1973/74 působil útočník Pošmourný pět ročníků v kladenském B-týmu. V několika přátelských zápasech si vyzkoušel i dres prvního týmu. V titulové sezoně 1975/76 si vysloužil nominaci k ligovému zápasů proti Plzni. Nakonec ale zůstal jen náhradníkem, který do zápasu nezasáhl. Víc příležitostí už v Kladně nedostal.

- Karol Bartánus – 43 let

o Slovenský útočník Bartánus patřil mezi naděje slovenského hokeje. Do nejvyšší soutěže našich východních sousedů naskočil už jako sedmnáctiletý. Patřil i do mládežnických reprezentačních výběrů. Nebylo tak divu, že se vydal hledat štěstí do kanadské juniorské soutěže. V draftu 1997 si Bartánuse vybral Boston ve čtvrtém kole. Nejvýše se ale podíval k jednomu zápasu AHL a pak si zvolil návrat do Evropy. Po dobrých letech ve slovenské extralize se zkusil prosadit v České republice. Příliš mu nevyšlo zlínské ani havířovské angažmá. Lepší to nebylo ani v Kladně, za které odehrál pouhých 9 zápasů s bilancí 2+1. Dlouho pak působil v nižších německých soutěžích, kde bylo jeho osobním rekordem 124 bodů za sezonu.

Jan ŠEJHL