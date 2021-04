Narozeniny

- Jiří Kuchler – 44 let. Syn slavného otce neměl v Kladně lehké začátky. Dlouho to vypadalo, že bude hrát jen v nižší soutěži či na Slovensku. Velký zlom ale přišel v sezoně 2006/07, kdy se tehdy už 29letý Kuchler pevně usadil v kádru Kladna. Nakonec v extralize odehrál solidní 547 zápasů. Po konci v Kladně si zahrál také za Havlíčkův Brod či německý Weiden. Kariéru pak ukončil v Ústí nad Labem, se kterým dokráčel až do semifinále první ligy, když Severočeši ve čtvrtfinále vyřadili právě favorita z Kladna.

- Martin Čurda – 30 let. Kladenskému odchovanci se doma nikdy moc nedařilo. Na kontě má jen 11 prvoligových startů s rytířem na prsou. Po většinu kariéry Čurda bojuje v nižších soutěžích. Za zmínku stojí například angažmá v Sokolově, se kterým oslavil postup do první ligy, či působení v Kobře Praha, kam se opakovaně vracel. A právě v pražském klubu měl působit i v letošní sezoně, která ale byla pro druhou ligu značně zkrácena.

- Adam Zich – 21 let. Mladý obránce Zich si musel vybudovat svou pozici přes mládež PZtky. Později se ale podíval i do reprezentační sedmnáctky. Před sezonou 2018/19 se podíval do přípravy A-týmu. Více se ale počítalo, že bude působit i nadále v dorostu a juniorce. Když ale Kladno hlásilo rozsáhlé absence v zadních řadách, využili Rytíři na několik zápasů také nevysokého Zicha. Více se ale neprosadil. Zajímavý angažmá bylo i působení ve druhé lize v týmu China Golden Dragon. Letos odehrál pár zápasů také na Ústí nad Labem.

Poslední ligový start za Kladno: 1994 – Drahomír Kadlec, Jiří Veber a Hiroyuki Murakami

* S hokejem začínal Drahomír Kadlec v rodné Příbrami, už od dorostu ale patřil Kladnu. A v největším městě Středočeského kraje vstoupil i do dospělého hokeje. Protože Kladno tehdy působilo jen v nižší soutěži, měl Kadlec hodně šancí se ohrát. Rovnou ale oslavil i postup do nejvyšší soutěže. Po návratu z vojny byl navíc na obránce hodně produktivní. Kladno opustil po sezoně 1989/90, ale ještě jednou se vrátil, aby Kladnu pomohl k bronzu, který je prozatím poslední kladenskou medailí v nejvyšší soutěži.

* Ve stejném zápase proti Spartě se loučil i na den přesně o tři roky mladší pražský rodák Veber. Podobně jako Kadlec, i Veber vstoupil do dospělého hokeje v Kladně, kde působil od mládeže. Za 6 sezon se vypracoval ve spolehlivého zadáka, který si vysloužil nominaci na olympijské hry do norského Lillehammeru. Poté už se vydal na zkušenou Finska. Po návratu do Čech si Veber vybral Vsetín, se kterým získal čtyři mistrovské tituly. Dnes je manažerem Slavie.

* Japonský krajánek Murakami nezanechal příliš velký zápis v kladenských statistikách. O to větší stopu ale nechal v srdcích kladenských fanoušků, kteří na tokijského rodáka vzpomínají i po letech. Nejslavnějším Murakamiho okamžikem bylo, když se trefil do branky Jindřichova Hradce při vysoké výhře 13:4. V Čechách se Murakami ukázal ještě v sezoně 1999/2000. Tehdy už to ale bylo v dresu prvoligového Mělníku.

- 2014 – Lauris Bajarūns

* Útočník Bajarūns patřil mezi talenty lotyšského hokeje. Tamní liga ovšem neměla příliš valnou kvalitu a cennější zkušenosti nabíral s lotyšskou Liepajou v běloruské soutěži. Kladno mělo být pro rodáka z Ventspils posunem výš. U Rytířů to ale vysokému Bajarūnsovi nešlo a Kladno ho poslalo i k pár zápasům do Litoměřic. Když skončilo jeho kladenské angažmá, odešel pro další zkušenosti do Dánska.

Rekordy a zajímavost:

- 1980 – Hattrick Milana Nového při výhře 4:3 v Košicích.

- 1994 – Při výhře 7:5 nad Spartou zažil bodově nejvydařenější večer současný trenér Rytířů David Čermák. Ke dvěma gólům přidal i tři asistence.

Zápasy s kulatým výročím: Nehrál se žádný…

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

8. dubna 1980 se vracela domů do Kladna z dalekých Košic šťastná výprava. Kluci s Poldinkou na prsou vyhráli v nejvýchodnějším hokejovém městě země 4:3 a zajistili si šestý mistrovský titul v řadě. A kdybyste jim řekli, že to bude na 40 let titul poslední, asi by nikdo neuvěřil. Tak snadné se tehdy zdálo vítězit. Zvlášť když jste měli v týmu Milana Nového. Pár let už sice nebyl nejlepším kanonýrem ligy, Františka Pospíšila už neměl jako nahrávače, ale jako trenérského šéfa střídačky, přesto v Košicích nastřílel hattrick. Vše korunoval třetí brankou v oslabení!



Do konce ligy ještě chyběla dvě kola, ale rozdíl mezi Kladnem a Jihlavou činil 4 body (při dvoubodovém systému). Kromě bodů byly druhým kritériem vzájemné zápasy a ty měla Poldovka lepší. Kladenským zbývaly do konce zápasy doma se slabou Bratislavou a na Spartě. Co je zlobilo a nepochopili to hráči ani fanoušci, že svaz nepředal mistrovský pohár v Kladně po předposledním kole. Počkalo se až na Spartu, kam sice řada fanoušků jela, ale prostě to nebylo ono.



8. dubna 1980 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 28:05 Peter Slanina, 43:14 Marián Brúsil (Karel Čapek), 55:26 Milan Jančuška (Vincent Lukáč) - 16:56 Milan Nový (František Kaberle), 23:00 Milan Nový (Lubomír Bauer) PP1, 41:39 Miroslav Křiváček (Miloslav Hořava), 46:41 Milan Nový SH1. Vyloučení: 2:2 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 25:29 (8:8, 8:11, 9:10) Diváci: 1500.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Hořava, Vinš, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Křiváček, Sýkora, Novotný - Vysušil (od 15. Reckziegel), Skrbek, Fiala.

Také druhé utkání o bronz s pražskou Spartou hokejisté Kladna v roce 1994 zvládli. Vyhráli 7:5 a získali zatím poslední medaili v historii kladenského hokeje. Jak už jsme naznačili výš, zápas se maximálně povedl dnešnímu kouči Kladna Davidu Čermákovi, který zaznamenal pět bodů. Pro pracanta co uměl hrát do těla to byla nejlepší sezona kariéry. Povedla se mu už základní část, v play off pak v 11 zápasech udělal 15 bodů. Spolu se Zajícem, Gardoněm, Vejvodou a Paterou byl největším bodovým tahounem Kladna.

To prohrávalo se Spartou 0:2 a 1:3, ale od konce druhé třetině už vedlo. O náskok sice přišlo, ale právě Čermák dvě minuty před koncem v přesilovce rozhodl.

Utkání bylo dost vyhecované. na konci první třetiny fanoušci zaházeli led odpadky a třetině se dohrávala až po úpravě ledu. Osobní tresty vyfasovali Josef Zajíc (za posunky na sudího Bradu), tak Sparťan Táborský. Ten dokonce do Brady vzteky najel.

S odstupem víme, že to byl poslední zápas, který si za Kladno zahráli reprezentační obránci Drahomír Kadlec a Jiří Veber. To je škoda, oba měli před sebou ještě řadu let a úspěchů včetně titulu mistra světa 1996. kadlec zamíval vstřelecnou brankou, Veber dvěma asistencemi. Mělo to styl…



Loučil se Japonec Murakami, oblíbenec tribun, které ho tehdy vyvolávaly. Od trenéra Jana Neliby bylo fajn, že Hiroyukiho od druhé třetiny dal do sestavy, dostat se tam v tehdejší konkurenci nebylo snadné.

8. dubna 1994 HC KLADNO - HC SPARTA PRAHA 7:5 (1:2, 4:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 10:41 David Čermák (Pavel Patera, Patrik Eliáš), 26:05 Jiří Beránek (Milan Ruchař, Jiří Veber), 29:35 Patrik Eliáš (Jan Kruliš, Milan Ruchař), 37:31 Drahomír Kadlec (David Čermák, Otakar Vejvoda) PP1, 39:48 Radek Gardoň (David Čermák, Jiří Veber), 57:38 David Čermák (Radek Gardoň) PP1, 58:45 Josef Zajíc (David Čermák) ENG - 00:59 Petr Hrbek (Richard Žemlička, Pavel Táborský), 09:14 Pavel Táborský (Tomáš Jelínek, Richard Žemlička) PP1, 24:31 Tomáš Jelínek (Pavel Geffert) 4/4, 30:31 Tomáš Jelínek (Petr Hrbek, Richard Žemlička), 41:48 Zbyněk Kukačka (David Výborný). Vyloučení: 6:7, navíc Josef Zajíc (Kladno) a Pavel Táborský (Sparta) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 46:30 (11:9, 18:11, 17:10) Diváci: 3200

Sestava Kladna: Vokoun - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, L. Procházka, Černý - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, Eliáš - Ton (od 27. Murakami), Patera, Vejvoda - Kajer.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Ostatní zápasy 8. dubna (od roku 1966)

8. 4. 1980 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

8. 4. 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLEZAN STS OPAVA 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)

8. 4. 1994 HC KLADNO - HC SPARTA PRAHA 7:5 (1:2, 4:2, 2:1)

8. 4. 2014 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

8. 4. 2018 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK