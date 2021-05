Narozeniny:

- Jiří Burger – 44 let. Patří mezi odchovance kladenské PZtky. Svůj debut v A-týmu si odbyl v sezoně 1994/95. V kladenském kádru vydržel 6 sezon, během kterých si vybojoval i místo v národním týmu. Poté se vydal na zkušenou do finského Espoo Blues. Tam ale vydržel jen půl sezony. Po návratu do Čech nezamířil do Kladna, ale zlákal ho tehdy movitý Vsetín. S Valachy získal Burger i svůj jediný mistrovský titul. Největší stopu ovšem zanechal ve Vítkovicích, kde strávil necelých 15 let, z toho 9 byl kapitánem. Domů do Kladna se vrátil až na sezonu 2016/17. Přestože byl ve svých 39 letech nejproduktivnějším Kladeňákem, po sezoně ukončil svou bohatou kariéru. Na kladenskou střídačku se vrátil pro sezonu 2020/21 jako trenér a s Kladnem hned oslavil postup do extraligy.

- Tomáš Kaut – 32 let. Rodák a odchovanec Žďáru nad Sázavou ještě jako junior zamířil oklikou přes Jihlavu a Třebíč až do Pardubic, kde také zaznamenal první extraligový start. Na další však čekal několik let a ohrával se v první lize v Chrudimi a Třebíči. Svou šanci v nejvyšší soutěži tak dostal až jako pětadvacetiletý. V Pardubicích ale bojoval spíše až ve čtvrté lajně a jeho bodový přínos byl zanedbatelný. I proto odešel do Kladna. U Rytířů patřil mezi defenzivní specialisty. Zvlášť útok s Jakubem Hajným a Štěpánem Bláhou na křídlech byl pro soupeře opravdu nepříjemný a měl svůj podíl na postupu Kladna do extraligy v sezoně 2018/19. Když Kladno po roce sestoupilo, Kaut odešel do Prostějova, kde se stal hned kapitánem.

Historické zápasy: Nehrál se žádný zápas.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK