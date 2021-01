Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 8. leden.

Jindřich Lidický (vpravo) slaví dnes 59. narozeniny. | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Narozeniny:

- Josef Froněk (výročí narození) – bylo by mu 90 let. Kročehlavský rodák začínal v kladenské Spartě. Do SONP přišel při začlenění Sparty do SONP. Byl také u prvního postupu Kladna do nejvyšší soutěže v sezoně 1950/51. V Kladně vydržel celkem 11 sezon. Po konci hráčské kariéry se dal na pískání a jako rozhodčí to dotáhl do první ligy. Zemřel nedlouho po 70. narozeninách 21. února 2001.

- Marián Šťastný – 68 let. Normálně si zde připomínáme hráče, kteří byli alespoň náhradníky při ligovém zápase. To sice Šťastný nesplňuje, s Kladnem byl ale slovenský reprezentant na obou zámořských tour. Při sérii zápasů s kluby WHA byl s osmi body dokonce nejproduktivnějším hráčem. V lize ale hrál pouze za Slovan Bratislava a Duklu Jihlava. Po emigraci si zahrál i NHL za Quebec Nordiques a Toronto Maple Leafs.

- Jindřich Lidický – 59 let. Syn slavného otce se příliš jako hokejista neprosadil. Kladno ale vedl spolu s Davidem Čermákem jako trenér. S přestávkou u A-týmu strávil tři sezony. Během nich stihl rekordní ročník, kdy Kladno vypadlo ve čtvrtfinále s Ústím, ale také postup do extraligy a v dalším roce hned sestup. Úspěšně trúénuje roky mládež.