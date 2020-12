Narozeniny:

- Miroslav Bartůněk – 58 let. Kladenský odchovanec působil v áčku jedinou sezonu 1984/85, kdy Kladno postoupilo zpět do nejvyšší soutěže. V ní už si ale nezahrál. Dostal sice ještě příležitost vybojovat si své místo v týmu, v přípravných zápasech ale nepřesvědčil. Odešel do Stadionu Liberec.

- Petr Mocek – 40 let. Pardubičák Mocek dorazil do Kladna ve výlukové sezoně 2012/13. Trenérům se ale často nevešel mezi šestku obránců a v lednu se vrátil do mateřských Pardubic.

Ligový debut za Kladno:

- 1996 – Jan Penk. Obránce Penk se poprvé se v Kladně objevil v sezoně 1996/97, napevno se v sestavě ale objevil až o rok později. Ve statistice plus minus s -20 patřil mezi nejhorší obránce. Přes Kralupy odešel do německé Weidenu, kde vydržel dlouhých jedenáct sezon.

- 1998 – Richard Adam. Pouze necelý měsíc vydržel v Kladně benešovský rodák Adam. I jako obránce se stihl jednou trefit. Mimo Kladno působil v nejvyšší soutěži také ve Spartě, Brně či Jihlavě, se kterou byl u zisku jejího posledního mistrovského titulu.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2006 – Petr Tatíček ml. Syn slavného otce byl velkým talentem, který si v draftu zamluvila Florida Panthers hned v prvním kole. Do NHL nakoukl pouze na tři zápasy. Za kladenské áčko přidal jen o deset zápasů více. Nikdy se v modrobílém dresu ani neradoval z gólu. Velkou kariéru ale udělal ve Švýcarsku, kde s Davosem vyhrál titul hned třikrát. Dlouho také hrál v německém Ingolstadtu, také se objevil v sestavě pražského Lva, kdy hrával KHL.

Rekordy a zajímavost:

- 1983 – Přesně týden po svém prvním hattricku v kladenském dresu přidal Milan Eberle i hattrick druhý. Odnesla to Mladá Boleslav. Kladno tehdy vyhrálo ve druhé nejvyšší soutěži 7:0.

Zápasy s kulatým výročím:

Hořký konec prožili Kladeňáci v roce 1990 v Litvínově, kde jim dal tehdy devatenáctiletý Martin Ručinský rozhodující branku na 3:2 v čase 59:17. Ručinský hrál poslední sezonu před odchodem do zámoří a dal v ní 23 branek. Do zámoří nakonec odešlo hned 6 hráčů z litvínovské soupisky a nakonec i tehdejší kouč Ivan Hlinka. Šlo kromě Ručinského o Beránka, J. Vopata, Čalouna, Langa a Šlégra. Další tři - Orct, Kuda a a Kysela, hráli později za Kladno. V zápase dostal kladenský tvrďák Josef Zajíc trest do konce utkání, nicméně nebylo to za rvačku, ale za neúmyslný zákrok vysokou holí.

8. prosince 1990 HC CHZ LITVÍNOV - TJ POLDI KLADNO 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 04:43 Josef Beránek (Jiří Šlégr), 22:27 Kamil Kašťák (Jiří Šlégr, Robert Lang) PP2, 59:17 Martin Ručinský - 14:05 Tomáš Mikolášek (Josef Zajíc), 47:37 Josef Zajíc (Petr Kasík)

Vyloučení: 3:3, navíc Josef Zajíc (Kladno) na 5 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 38:32 (8:14, 14:10, 16:8) Diváci: 2978

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle © (od 41. Matula), Zajíc, Procházka - Mikolášek, Vrkota (od 41. Vejvoda), Fiala - Dudáček, Gardoň, Eichenmann - do 40. Vojta.

Šestatřicet střel vyslali Kladeňáci v roce 24000 na branku Slavie, ale gól nedali výbornému Romanu Málkovi ani jeden. To sešívaní se prosadili proti Marku Pincovi třikrát, a tak slušná návštěva odcházela ze stadionu zklamána.

8. prosince 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 07:55 Michal Sup (Leoš Čermák), 31:29 Jan Alinč (Jan Hejda, Daniel Branda) PP1, 58:10 Martin Kotásek (Zdeněk Skořepa) PP1

Vyloučení: 5:8 Využití: 0:2 Střely na branku: 38:39 (13:12, 15:12, 10:15) Diváci: 3565

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Kříž, Kasík - Svoboda, Filipi, Geffert - Döme, Kameš, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Horna, Kalla, Havel.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Vzpomeneme ještě na koncert slavné Blue line, která 8. prosince 1995 zaznamenala svoje bodové maximum v extralize - Jihlavě nastřílela šest gólů! Jindy se za večer trefili maximálně čtyřikrát. Všichni tři - Patera, Vejvoda i M. Procházka dali po dvou brankách a celkem zaznamenali devět kanadských bodů za večer. To se jim ale povedlo víckrát (jen v téhle sezoně 1995/96 čtyřikrát).

8. prosince 1995 HC POLDI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 9:3 (2:1, 3:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 08:55 Jiří Beránek (Martin Štěpánek), 18:08 Pavel Patera (Jan Kruliš, Libor Procházka) PP1, 27:36 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Jan Kruliš), 30:45 Otakar Vejvoda (Martin Procházka, Libor Procházka), 36:13 Petr Ton (Jan Kruliš, Jan Dlouhý), 45:34 Martin Procházka (Jan Kruliš, Pavel Patera), 49:05 Otakar Vejvoda (Petr Ton) ENG (4/6), 56:07 Martin Procházka (Libor Procházka, Martin Štěpánek) PP1, 58:33 Milan Ruchař (Jiří Burger, Petr Ton) PP1 - 03:59 Petr Kaňkovský (Jiří Poukar) SH1, 25:55 Petr Kaňkovský (Jiří Poukar, Ladislav Prokůpek), 37:55 Petr Kaňkovský (Ladislav Prokůpek, Jiří Poukar)

Vyloučení: 4:5 Využití: 3:0 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 42:31 (13:9, 15:12, 14:10) Diváci: 2559

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Štěpánek, Židlický, Dlouhý - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Beránek, Mikolášek - Ton, Burger, Ruchař - Tenkrát.

Ostatní zápasy 8. prosince (od roku 1965):

8. prosince 1965 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 1:9 (1:4, 0:1, 0:4)

8. prosince 1972 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

8. prosince 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:7 (1:1, 1:1, 1:5)

8. prosince 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

8. prosince 1987 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 5:5 (3:3, 2:2, 0:0)

8. prosince 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 5:7 (3:0, 0:2, 2:5)

8. prosince 1991 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

8. prosince 1992 HC ŠK SLOVAN BRATISLAVA - HC POLDI KLADNO 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

8. prosince 1995 HC POLDI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 9:3 (2:1, 3:2, 4:0)

8. prosince 1996 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

8. prosince 1998 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 3:3 (2:1, 0:1, 1:1)

8. prosince 2001 HC FEMAX HAVÍŘOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

8. prosince 2006 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)

8. prosince 2009 PSG ZLÍN - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 SN (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

8. prosince 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

8. prosince 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 3:2 PP (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

8. prosince 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC RT TORAX PORUBA 2011 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

8. prosince 2019 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK