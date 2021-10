Narozeniny

- Petr Ton – 48 let

o Patří mezi hráče, kteří jsou doma v Kladně. V áčku začínal nedlouho po devatenáctých narozeninách. A brzy začal sázet důležité branky, které rozhodovaly o osudu zápasu. Za první kladenský tým nastupoval pět a půl sezony, než v průběhu ročníku vyslyšel zajímavé vábení z Finska. Na severu Evropy vydržel téměř šest let. Když se chtěl vrátit do Čech, dle Tonových slov bylo první volbou právě Kladno, kde měl rodinu. S vedením ale nenašel společnou řeč a ve zlém se s Kladnem rozešel. Nový domov našel ve Spartě. Za pražský klub odehrál jedenáct ročníků. S Pražany vybojoval dva ligové tituly, dvakrát byl nejproduktivnějším hráčem celé extraligy a třikrát nejlepším střelcem. Po konci ve Spartě válčil dva roky také v Brně. Do Kladna se vrátil až na poslední rok své kariéry. Tehdy si navíc v play off poranil loket a závěr ročníku sledoval už jen z tribuny. Při ohlédnutí za svou bohatou kariérou Tona mrzelo to, že se nepodíval na žádnou vrcholovou akci s reprezentací. Po konci hráčské kariéry Petr Ton krátce trénoval kladenskou mládež, ve které měl svého syna. Poté ale vyslyšel nabídku Sparty, aby se stal jejím sportovním ředitelem.

- Andrej Novotný – 45 let

o Zadák Novotný vstoupil do velkého hokeje doma v Martině. Brzy ale zamířil do Čech, konkrétně do Pardubic. Tam s menší přestávkou vydržel více než sedm let. Podílel se také na jednom ligovém titulu Východočechů. Poté ale oklikou přes Zlín zamířil do Ústí nad Labem. Pod Střekovem si zahrál extraligu. Přestože Ústí tehdy nejvyšší soutěž neudrželo, Novotný na severu Čech zůstal. Ústečtí ale na půl sezony Novotného zapůjčilo právě do Kladna. V kladenském dresu tehdy zapsal 24 zápasů a na beka solidních osm kanadských bodů. To už ale bylo ze spojení Novotného a Kladna vše. Krátce se slovenský obránce objevil také v Třinci či Popradu. Kariéru ale dohrál doma v Martině.

- Marek Hovorka – 37 let

o Třetí oslavenec Hovorka se narodil v Dubnici nad Váhem. Dobře se předvedl v Liptovském Mikuláši, kde si ho vyhlédlo prvoligové Ústí. Odtud byl už jen krok do Kladna. V hned první kompletní sezoně za Rytíře Hovorka zářil. Za 55 zápasů nasbíral solidních 33 bodů a jeho výkon nezůstal bez povšimnutí reprezentačních trenérů. Se Slovenském získal na mistrovství světa 2012 překvapivé stříbro. Když ale přišla výluka, Hovorka nebyl spokojený s herním vytížením a vyžádal si přestup z Kladna do Sparty. Po letech, kdy si zahrál mimo jiné za Chomutov, Pardubice či v KHL, se do Kladna ještě vrátil. Na svou formu ale nenavázal a Kladnu k záchraně extraligy nepomohl. Odešel do Polska, kde exceloval. Letos působí na Slovensku v Liptovském Mikuláši.

Ligový debut za Kladno

- Nikdo

Poslední ligový start za Kladno

- Nikdo

Rekordy a zajímavost

- 1968 – Na výhře nad Českými Budějovicemi se hattrickem podílel Jindřich Lidický. Tehdy se neuváděl přesný čas vstřelené branky, ale pouze minuty. Proto nevíme na vteřinu přesně, kolik času na to Lidický potřeboval. Ale i tak se jeho výkon vejde mezi čtyři nejrychlejší hattricky Kladna v nejvyšší soutěži.

Zápasy s kulatým výročím

V roce 1971 Kladno zahájilo soutěž perfektně a i proto byl duel s Jihlavou už druhým vyprodaným (po Spartě). SONP hrály parádní hokej, Jihlavu drtily, ale fantasticky chytající Miroslav Krása v dresu Dukly ukazoval svému Kladnu, že je velkým brankářským talentem. příklad? První třetině měl domácí Termer jeden zákrok, Krása 13! I tak domácí mohli vyhrát. Po dvou gólem "Džemela" Luboše Bauera, jenž byl tehdy v reprezentaci, vedli 2:1, ale 20 vteřin před koncem Jihlavou spasil Vorlíček.

8. října 1971 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:2 (0:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Lubomír Bauer (Milan Nový), 41. Lubomír Bauer PP1 - 58. Jan Klapáč (František Vorlíček), 59:40 František Vorlíček (Jan Klapáč). Vyloučení: 3:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 32:17 (13:1, 13:9, 6:7) Diváci: 9000 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Sýkora, Rys.

8. října 1991 HC POLDI KLADNO - HC DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 5:4 PP (2:1, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 09:04 Radek Gardoň (Petr Slabý, Petr Kuda) SH1, 10:07 Jan Kruliš (Zdeněk Eichenmann), 22:16 Otakar Vejvoda (Pavel Patera), 37:19 Zdeněk Vojta (Michal Mádl), 64:19 Zdeněk Eichenmann (Miroslav Mach) - 09:39 Jiří Paška (Ludvík Kopecký, Pavel Handl) PP1, 22:30 Michal Slavík (Pavel Skácel), 37:54 Michal Černý (Martin Palínek), 50:24 Jiří Dopita (Miloš Rehák). Vyloučení: 2:2 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 35:29 (13:7, 11:13, 10:9, neuvedeno) Diváci: 2796

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Novák, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda (od 51. Placatka).

Ostatní zápasy 8. října (od roku 1965)

8. října 1968 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)

8. října 1976 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

8. října 1982 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

8. října 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)

8. října 1993 HC KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 7:3 (2:2, 2:0, 3:1)

8. října 1996 HC POLDI KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:2 (1:0, 0:0, 1:2)

8. října 1999 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

8. října 2000 HC FEMAX HAVÍŘOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

8. října 2004 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

8. října 2006 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

8. října 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC PLZEŇ 1929 4:3 SN (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0) / kontumováno 5:0

8. října 2014 SALITH ŠUMPERK - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

8. října 2016 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Představte si, že by hokejisté Kladna letos dostali třeba v Liberci nebo Pardubicích kytičku na uvítanou v extralize. Asi vám to nejde, že? Ale v roce 1968 takový zvyk panoval, a novic ligy z Budějic dostal od Kladeňáků skutečně květy. A vzápětí také pořádný kartáč, protože na ledě kamarádšofty šly stranou. Domácí měli za sebou první prohru sezoně v Jihlavě a ta byla jednoznačná - 0:6. I proto se chtěli rehabilitovat. Také díky rychlému hattricku Jindřicha Lidického či zářezům šikovného Jaroslava Kofenta se jim to povedlo.

8. října 1968 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. Jaroslav Kofent (Zdeněk Hrabě), 14. Zdeněk Hrabě (František Pospíšil) PP1, 15. Jaroslav Kofent, 36. Jindřich Lidický (Stanislav Bauer), 37. Jindřich Lidický (Josef Vimmer), 44. Jindřich Lidický (Jindřich Karas), 45. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys) SH1, 55. Josef Vimmer (Jindřich Lidický) - 39. Jaroslav Beran (Stanislav Rob). Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 42:28 (20:9, 13:11, 9:8) Diváci: 3863

Sestava Kladna: Termer - Stach, Pospíšil, Bauer, Kohout - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

U kabin A týmu Kladna je na stěně už dlouhé roky věta o litvínovské opoře Ivo Prorokovi. Neříká nic pěkného, ale vydržela tam nánosy času. Dost možná od 8. října 1999, kdy Prorok využil přesilovku pět na tři a rozhodl tak zápas s Kladnem. To se tehdy hodně hněvalo na rozhodčího Radka Husičku, několikrát zasypalo led odpadky a ve třetí třetině se dokonce musela hra přerušit a uklízet. Jihlavský Husička jezdíval do Kladna méně a méně. Vedení mělo totiž možnost jednoho rozhodčího vetovat a často to byl právě tento arbitr.

8. října 1999 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 26:29 Jiří Holšán (Tomáš Kupka, Jiří Burger) - 19:21 Jan Alinč (Vojtěch Kubinčák), 28:47 Ivo Prorok (Kamil Piroš, Radek Mrázek) PP2. Vyloučení: 9:10, navíc Tomáš Kupka (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 34:30 (10:10, 14:10, 10:10) Diváci: 2618

Sestava Kladna: Bílek (od 20:00 Horčička) - Kročák, Skuhrovec, Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Platil, Pozník - Svoboda, Eichenmann, Hubáček - Horna, Gardoň, Kaňka - Holšán, Burger, Kupka - Vejvoda, Kameš, Polanský.

Vážně nabitá byla Slavia v roce 2006, snad jen s výjimkou brankáře Vitalije Taskinena z Finska. To byla střelba slepými, Fin měl i na hostování v Kobře průměr přes čtyři góly na zápas. Ale v Kladně v říjnu 2006 odchytal asi svůj nejlepší mač a zlomila ho až kombinace slavného dua P+P - zakončoval Martin Procházka. Soupeři proti skvělému Orctovi v bráně nepomohli ani borci jako Sobotka, Bednář, Kadlec, Čermák, Beránek, Vondrka nebo Vlasák. Slavia byla tak silná, že i mladý Roman Červenka zůstal mezi náhradníky.

8. října 2006 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 20:43 Michal Havel (Jaroslav Kalla) PP1, 50:50 Martin Procházka (Pavel Patera) - 58:25 Dominik Graňák (Jaroslav Bednář) 4/4. Vyloučení: 4:8, navíc David Turoň (Slavia) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 30:35 (9:9, 11:12, 10:14) Diváci: 3087

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Zeman, Pavlas, Štěpánek, L. Procházka, Hájek, Trončinský - Kalla, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Hluchý - Havel, Kuchler, Frolík - Diviš, Čurilla, Jaroš.

V roce 2010 začalo Kladno sezonu zoufale, ale proti Plzni ukázalo, že umí pořád dobrý hokej. Ve skvělém duelu hlavně díky hostovi ze Sparty Petru Kafkovi a jeho dvěma gólům vyhrálo na nájezdy, přitom soupeř měl skutečně silný tým s hvězdnými Martinem Strakou, Janem Kovářem nebo Tomášem Vlasákem. Na krátkou dobu si pořídil rovněž Petra Sýkoru čekajícího na smlouvu v NHL. Sýkora dal dokonce gól, jenže už to byl jeho druhý zápas bez řádně zaregistrované smlouvy a kvůli tomu byl zápas kontumován 5:0 pro Kladno. Paradoxně právě v téhle sezoně, o zhruba měsíc později, začaly mít potíže s kontumacemi oba celky. Vypukla velká aféra se špatně zaregistrovanými hráči, na kterou ale doplatila hlavně Plzeň a Mladá Boleslav. Kladno bylo také postiženo, ale paradoxně se díky tomu v extralize zachránilo, Boleslav totiž přišla o mnohem víc bodů.

Ale ještě zpět k zápasu, protože velkou pochvalu zaslouží Lukáš Cikánek. Mladý kladenský gólman tehdy v nájezdech vychytal vážně dobré plejery: Straku, Vlasáka i Sýkoru. Na druhé straně uspěl kdo jiný než virtuóz s hokejkou Jaroslav Kalla.

8. října 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC PLZEŇ 1929 4:3 SN (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 05:18 Petr Kafka (Milan Toman) PP1, 22:51 Petr Kafka (Milan Toman, Vladimír Kameš) PP1, 50:40 Martin Látal (Jiří Kuchler, Libor Procházka), 65:00 Jaroslav Kalla GWS - 08:53 Martin Straka (Petr Sýkora, Tomáš Vlasák), 26:04 Tomáš Vlasák (Martin Straka, John Slaney) PP2, 33:43 Petr Sýkora (Tomáš Vlasák, Václav Benák). Vyloučení: 7:8 Využití: 2:1 Střely na branku: 21:47 (6:13, 6:15, 8:16, 1:3) Diváci: 2051

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Drtina, Piskáček, Toman, Procházka, Šmach - Treille, Patera ©, Kafka - Valský, Kalla, Bělohlav - Látal, Melka, Kuchler - Eberle, Stieler, Gengel - na nájezdy Luňák.

Utkání bylo kontumováno 5:0 ve prospěch Kladna, kvůli neoprávněnému startu Petra Sýkory.

Jan ŠEJHL