Narozeniny:

- David Bunda – 26 let. Obránce Bunda prošel v Kladně mládežnickými kategoriemi, v juniorce byl dokonce kapitánem týmu. Několikrát se podíval i do reprezentačních výběrů. Mezi dospělými se už ale tolik neprosadil, v áčku Kladna odehrál pouze 10 zápasů. Několik sezon strávil také v Řisutech. Naposledy působil v krajské lize v dresu Kralup nad Vltavou.

Ligový debut za Kladno:

- 1969 – Vladimír Nejedlý. Kladenský rodák zažil úspěch už s dorostem, když se podílel na zisku mistrovského titulu. Mezi dospělými si za dvě sezony připsal jen 15 startů. Poté odešel do Sparty, se kterou spojil své jméno mnohem více než právě s mateřským klubem. Kladno ale přeci jen tehdy mělo silnou generaci, ve které by se Nejedlý prosazoval obtížně.

- 2017 – Václav Veber a Dominik Havelka. Veber, syn slavného otce, po tatínkovi Jiřím podědil místo v obraně. S hokejem začínal v Berouně, ale do Kladna dorazil ještě v mládeži. S Rytíři zažil například úspěch v podobě postupu do extraligy, v rozhodující fázi sezony byl ale jen náhradníkem, který naskočil do baráže až ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto. V nejvyšší soutěži už příležitost nedostal. Nyní druhou sezonou působí ve Slavii, kde je jeho otec sportovním manažerem.

- Stejně jako všichni dnes jmenovaní, i Havelka je spojen s Kladnem už od mládeže. Rodák z Prahy se v kladenském áčku objevil pouze na jediný zápas. Působil ale také v Řisutech, Jablonci či v Táboře. Druholigové angažmá ale také skloubil s univerzitní ligou.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2017 – Dominik Havelka

Rekordy a zajímavost:

- 1977 – Hattrick Milana Nového při výhře 6:0 nad Plzní.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1977 útočili Kladeňáci na třetí titul v řadě, ale proti byla Jihlava, která dlouho vedla. I před tímhle kolem hraným 8. února. Kladno tak mělo jasný cíl: porazit doma Plzeň a udržet kontakt, ztrácelo totiž pouze jediný bod. Plán byl jasný: hodně útočit a pohlídat rychlíka a nejlepšího hráče hostů Ebermanna. To se povedlo i díky skvělému Termerovi v bráně. V útoku zářila první formace, ta duel rozhodla pěti brankami. Milan Nový zaznamenal hattrick, Eda Novák dva góly. Skvěle jim ten večer nahrával František. Kaberle. Byla to osmá výhra v řadě!

8. února 1977 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Eduard Novák (František Kaberle), 20:34 Milan Nový (František Pospíšil), 26. Milan Nový (František Kaberle) PP1, 33. Eduard Novák (František Kaberle), 50. Milan Nový (František Pospíšil) PP1, 58. Zdeněk Nedvěd (Milan Nový)

Vyloučení: 5:3 Využití: 2:0 Střely na branku: 34:17 (11:2, 13:10, 10:5) Diváci: 4271

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Novotný, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd – Kopecký.

V zuřivé snaze zachránit na poslední chvíli zbabranou sezonu a odvrátit první sestup v historii se pustilo Kladno do bitvy s Gottwaldovem v únoru 1983. Už jim nějaký pomáhala dvojice veteránů František Kaberle - Eduard Novák, kteří se vrátili z japonského angažmá. Právě Novák byl v tomhle zápase doslova neudržitelný, i podle hodnocení rozhodčí v zápise. S tehdy neobvyklým číslem 77 (jeho sedmičku už dříve zabral František Pospíšil junior) připravil dva góly Václavu Sýkorovi a byl i u řady dalších akcí. Pro Nováka byl zápas speciální v tom, že v Gottwaldově hrál před odchodem do zahraničí a získal tam mnoho přátel. Později tam i trénoval.

V tomhle utkání Kladno slavilo výhru 4:2 a opět stáhlo náskok předposledního Brna. Bohužel, nakonec jeho snaha o záchranu nevyšla.

8. února 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 00:43 Václav Sýkora (Eduard Novák), 17:50 Václav Sýkora (Eduard Novák, Miloslav Hořava), 18:31 Jiří Dudáček (Zdeněk Müller), 42:52 Lubomír Bauer (Jaroslav Vinš) - 50:35 Zdeněk Čech (Luděk Pelc) PP1, 59:31 František Pecivál (Miloslav Sedlák) PP1

Vyloučení: 6:4 Využití: 0:2 Zásahy kladenských brankářů: 30 (7, 14, 9) Diváci: 4003.

Sestava Kladna: Kolísek - Neliba, Hořava, Vinš ©, Tatíček, Pospíšil, Větrovec - Novák, Sýkora, Skrbek - Dudáček, Müller, Bauer - Vrňák, Kameš, Fiala.



V roce 2005 jelo Kladno do Vsetína jako mírný favorit, domácí už neměli ten silný tým z přelomu století. Brankář Čechmánek vrátivší se z NHL však nechytal, přednost dostal mladý Plšek. Byla výluka NHL, ale na Lapači mělo Kladno k dispozici pouze Tomáše Kaberleho. Jágr i F. Kaberle už odešli, Hrdina marodil. Naštěstí se zápas povedl Martinu Procházkovi. Dal týmu, kde dříve hrál, první dvě branky, a byť se domácí drželi, nakonec slavilo Kladno. Duel totiž vyšel i Berouňákům: ve vsetínském dresu hrající Mojmír Musil dával na 1:1 a Jaroslav Špelda v kladenském za stavu 2:2 rozhodl.

Utkání hezky orámovali Tomáš Demel s Jiřím Jelínkem, nyní kustodem Rytířů. Pěkná bitka v závěru skončila remízou. Kladno už mělo po zápase 16 bodů na devátý Litvínov a těšilo se, že si po osmi letech zahraje play off.

Z utkání si prohlédněte i video:

Zdroj: Youtube

8. února 2005 VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ - HC RABAT KLADNO 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 31:32 Mojmír Musil (Radim Hruška, Ondřej Němec), 37:36 Robin Kovář (Tomáš Demel, Tomáš Vak) - 32:20 Martin Procházka (Vítězslav Bílek, Pavel Patera), 35:06 Martin Procházka (František Mrázek, Tomáš Kaberle), 41:38 Jaroslav Špelda (Petr Kasík) PP1

Vyloučení: 5:7, navíc Tomáš Demel (Vsetín) a Jiří Jelínek (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 0:1 Střely na branku: 34:27 (10:5, 10:12, 14:10) Diváci: 2510

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Špelda, Zeman, Jelínek, Kasík, Čech - Bílek, Patera ©, Procházka - Kysela, Gardoň, Mrázek - Horna, Kalla, Mi. Frolík - Hluchý.

Ostatní zápasy 8. února (od roku 1966):

8. 2. 1967 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

8. 2. 1969 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 8:4 (1:1, 4:3, 3:0)

8. 2. 1977 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

8. 2. 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

8. 2. 2002 HC VSETÍN - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

8. 2. 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC MLADÁ BOLESLAV 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

8. 2. 2005 VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ - HC RABAT KLADNO 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

8. 2. 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 3:4 PP (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)

8. 2. 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK