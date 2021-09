Narozeniny

Karel Vokurka – 104. výročí narození. Byl pravým hokejovým univerzálem. Nejen, že zvládal zahrát v obraně či útoku, neměl problém vypomoci i v bráně. Poprvé se mezi tyče dostal v Praze na Štvanici. V brankovišti vypomáhal i v Kladně. Když Kladno hrálo rozhodující zápas o postup do I. třídy, nedostavil se mu brankář. Kapitán Kladna Hugo Laitner určil pro brankářský post Roberta Jiránka. To neudělalo v kádru příliš dobře a Jiránek jako gólman nastoupit odmítl. Zápas tehdy zachránil právě Vokurka. Sice pětkrát inkasoval, přesto nezachytal vůbec špatně. Později se na kladenskou střídačku postavil i jako trenér. Kromě toho byl i dobrým házenkářem. Házenou hrál za Třeboň, kde nějaký čas žil. Zemřel 12. prosince 1986 ve věku 69 let.

Ligový debut za Kladno

- 1998 – Martin Cinibulk, Jiří Kročák, Pavel Táborský, Tomáš Kupka a Michal Kaňka

o Brankář Cinibulk přišel do Kladna ze Sparty. Tam ale příliš nechytal, na kontě měl za tři sezony jen třináct ostrých startů. V Kladně se to moc nezměnilo. V úvodu sezony mu nevyšlo několik zápasů a pak zastával post až trojky za Bílkem s Horčičkou. Odešel do Německa, kde chytal dalších šestnáct sezon.

o Druhou posilou ze Sparty byl obránce Jiří Kročák. S Pražany měl na kontě dva ligové tituly. K tomu druhému Spartu dovedl dokonce jako kapitán. Poté ale byl na hraně sestavy a nabízelo se hostování v nižší soutěži. V Kladně patřil do sestavy celkem pevně. Za Kladno odehrál dva ročníky, ale fanoušci si ho neoblíbili. Odešel do Mladé Boleslavy, které výrazně pomohl do druhé nejvyšší soutěže.

o I třetí příchozí měl zkušenosti ze Sparty. Podobně jako Kročák i Pavel Táborský měl dva tituly se Spartou, na třetím měl podíl ve Vsetíně, kde ale sezonu nedokončil. Do Kladna přišel oklikou přes Plzeň a sešel se tady s bratrem Martinem. Ten v Kladně vydržel přes dva ročníky, Pavel jen jediný. Po něm odešel do zahraničí. Představil se v nižších německých soutěžích, v Norsku či Dánsku.

o Útočník Tomáš Kupka přišel pro změnu z pražské Slavie, které pomohl do nejvyšší soutěže, kterou si se Slavií také zahrál. Ale i u něj bychom v životopise našli jako angažmá pražskou Spartu. Za Kladno naskakoval dva roky. Zvláště ten druhý se mu povedl. Za Jiřím Burgerem, jemuž hrál křídlo, byl druhým nejproduktivnějším útočníkem týmu. Přesto po druhé sezoně v Kladně skončil. Kariéru pak dohrál v Anglii a Dánsku.

o To Michal Kaňka se nemohl chlubit žádným zvučným týmem, za který by před kladenským angažmá naskakoval. Přišel totiž z Kralup nad Vltavou. I tak v premiérové sezoně zaznamenal krásných 21 kanadských bodů. Druhá sezona mu ale nevyšla a Kaňka se vrátil do nižší soutěže. Hrál mimo jiné za Kadaň či Třebíč, prošel také Norskem, Dánskem či Anglií. Nejvíc v Benešově, odkud pochází.

- 2000 – David Hájek, Josef Voskár a Tomáš Klimt

o Chomutovský odchovanec Hájek byl ve výborné juniorské partě, která pro český hokej získala světové zlato. Do dospělého hokeje vstoupil doma v Chomutově, jeho prvním extraligovým angažmá bylo právě Kladno. Za něj naskočil k alespoň jednomu zápasu do celkem sedmi sezon. Kladno sice jednou opustil, ale opět se vrátil. Když v klubu končil definitivně, odešel do Karlových Varů. Tam se mu ale vůbec nedařilo a českou nejvyšší soutěž nadobro opustil.

o Pro Slováka Voskára bylo Kladno prvním angažmá v Čechách. Chlubit se ale mohl třeba titulem se Slovanem Bratislava, byl i v reprezentaci. V Kladně nastupoval jako centr mezi Ladislavem Svobodou a Jiřím Kamešem. Naskočil jen ke třinácti zápasům s bilancí jednoho gólu a čtyř asistencí. Později to ještě zkoušel v Plzni, Karlových Varech či Havířově. Nikde se ale příliš neusadil a vrátil se zpět na Slovensko.

o Přestože byl útočník Klimt obehraný extraligou v Plzni, Olomouci či Karlových Varech, do Kladna přišel vynikající bruslař z tehdy prvoligového Mělníku. V Kladně se pevně usadil. Za pět let zažil sešup do nižší soutěže, ale i rychlý návrat. K tomu pomohl 36 body za sezonu. Odešel do Jihlavy, se kterou musel skousnout hořkost sestupu. Do Kladna se ještě jednou vrátil, když o sezonu později vypomáhal z Ústí v jednom jediném zápase.

- 2006 – Petr Jaroš a Marek Čurilla

o Petr Jaroš patří mezi odchovance pražské Slavie. Právě tam zažil své největší úspěchy. S juniorkou se stal ligovým mistrem, ke stejnému úspěchu pomohl i v A-týmu. Ve sbírce má i ligové stříbro. Do Kladna dorazil po roce v prvoligové Mladé Boleslavi. Za Kladno naskočil do 32 zápasů, gól se mu ale vstřelit nepodařilo. Sezonu tak dohrával v Benátkách nad Jizerou. Později hrál také v nižší finské lize či v Bělorusku.

o Marek Čurilla za mateřské Kladno naskakoval čtyři ročníky. Více než góly či asistencemi na sebe upozornil kuriózním zraněním. Před zápasem totiž chtěl opálit přebývající nitě. Na Čurillovi ovšem vzplál masážní roztok a mladý útočník se zle popálil. Připomeňme si ale i jeho 35 kanadských bodů za Kladno. Kromě českých nižších soutěží si vyzkoušel hokej na Slovensku, v Rumunsku, Anglii či Německu. U našich východních sousedů přispěl dokonce k titulu. V loňské sezoně působil v Žilině u Kladna.

- 2014 – Martin Kehar, Jan Látal, Jakub Kania a Tomáš Pitule

o Obránce Martin Kehar v mladí jeden čas dokonce s hokejem skončil. Díky trenéru Vladimíru Kamešovi ale dostal novou šanci v juniorce PZtky. Tu chytil za pačesy pořádně a další rok už začínal v kladenském áčku. Tomu je věrný dodneška. Podíl má na dvou postupech do extraligy. Kehar sice neskóruje často, ale své góly si nechává na důležité chvíle. Jako byl třeba gól, který v baráži s Chomutovem dovršil otočku z 0:3 na 4:3. Ze současného kádru Rytířů má více startů za Kladno pouze Vítězslav Bílek.

o Další obránce Jan Látal je také kladenským odchovancem. Do dospělého hokeje však vstoupil v Třebíči. Než se poprvé představil v kladenském A-týmu, prošel si mimo jiné Karlovými Vary, Mostem či Berounem. Za mateřský tým si připsal jen patnáct startů. Více než výkony na sebe upozornil excesem, po kterém za nájezd do rozhodčího vyfasoval disciplinární trest. Odešel do Prostějova, později se představil také v Polsku, na Slovensku či v Německu, kde svou kariéru ukončil.

o Rodák a odchovanec Českého Těšína Jakub Kania už od mládí obléká dres Třince. Podíval se i do mládežnických reprezentačních výběrů. Do nabitého kádru Ocelářů se ale prosazoval jen postupně. Více toho odehrál jen v nižší soutěži. Přesně tak to bylo i s Kaniovým angažmá v Kladně. To bylo poznamenáno mimo jiné i nepříjemným zraněním kolene. Kania po jediné sezoně Kladno opustil. Poslední roky pak nastupuje v druhé nejvyšší německé soutěži za Lužické Lišky.

o Po Keharovi druhým současným Rytířem, který za Kladno debutoval ve stejný den, je Tomáš Pitule. Útočník, kterého zdobí mimo jiné důraz před brankou, je spojený hlavně s Plzní. Pitule na rozdíl od Kehara Kladno po dvou letech opustil. Po angažmá ve Francii, na Slovensku, Bělorusku, ale i české nižší soutěži se vrátil. Rytířům pomohl po roce v první lize k návratu do extraligy, kterou si v nové sezoně také zahraje.

- 2018 – Jiří Říha a Šimon Jelínek

o Jiří Říha se řadí mezi odchovance libereckého hokeje. Více hrál jen za partnerské Benátky, tam si ho do svých řad vybrala jihlavská Dukla. Tamní angažmá se mu ale opravdu vyvedlo. Nejen, že překonal Nashův rekord v počtu bodů obránce, ale s Jihlavou to dotáhl až do extraligy. Pak ale přestoupil do Mladé Boleslavi. Právě ta ho poslala na hostování do Kladna. K vysněnému cíli pomohl i Rytířům. Ale ani u nich nezůstal a odešel ne úplně v nejlepším. V Litvínově odehrál jednu sezonu, další už zhatila nepříjemná nemoc. Po ní se vrátil zpět do nižší soutěže. Po pár zápasech za Slavii přestoupil pro nadcházející sezonu do ambiciózního Vsetína.

o Šimon Jelínek prošel oběma kladenským mládežnickými kluby. Vyzkoušel si ale i roli DJ na kladenském zimáku, diváky bavil i jako maskot. Do prvního týmu naskočil jako osmnáctiletý. Hned první sezona mu vyšla moc pěkně. K postupu do extraligy přispěl v základní části a play off 33 body. Krátce se objevil i v extralize, více toho ale odehrál za Ústí a Slavii. Po sestupu Kladna se do kádru nevrátil tak, jak by si jistě sám představoval, v závěru sezony ale chytil šanci za pačesy a v play off 2021 předváděl skvělý pohyb. Chybělo jen více bodů, podíl na dalším postupu mu stejně nelze upřít. Extraligu si ale opět nezahraje, odešel totiž do Prostějova.

Ligové zápasy 8. září (od roku 1965)

8. září 1998 HC SLAVIA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

8. září 2000 HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 7:6 PP (0:4, 3:1, 3:1 - 1:0)

8. září 2006 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

8. září 2014 HC MOST - RYTÍŘI KLADNO 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

8. září 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC FRÝDEK-MÍSTEK 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Přípravné zápasy 7. září

8. září 2011 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Co je zajímavého v seznamu zápasů?

Debut brankáře Cinibulka v kladenské bráně nevyšel, o polovině zápasu ho trenér Zdeněk Šindler nahradil Bílkem. Cinibulk přišel ze Sparty jako hvězda, ale v Edenu mu zápas nevyšel a dvě slepené branky na 4:2 Kladno podkoply. Na druhou stranu Slavia měla lepší tým než Kladno. Zajímavostí bylo, že v Edenu vypadla ve třetí třetině elektřina a trvalo dvacet minut, než se zase začalo.

8. září 1998 HC SLAVIA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11:01 Michal Sup (Tomáš Kucharčík, Robert Kostka), 18:03 Tomáš Kucharčík (Marian Kacíř) SH1, 34:00 Petr Kadlec (Vladimír Růžička) PP1, 35:12 Michal Sup (Tomáš Kucharčík, Martin Bakula) 4/4, 43:21 Jiří Doležal (Vladimír Machulda) SH1, 51:13 Jan Sochor (Petr Míka, Tomáš Divíšek) - 19:14 Ladislav Svoboda (Michal Mádl) PP1, 32:17 Zdeněk Eichenmann (Ladislav Svoboda) PP1. Vyloučení: 9:8 Využití: 1:2 V oslabení: 2:0 Střely na branku: 36:40 (11:16, 15/2:8, 8:16) Diváci: 3750

Sestava Kladna: Cinibulk (od 35:12 Bílek) - Židlický, Mádl ©, Kročák, P. Táborský, Jelínek, Dlouhý - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Tenkrát, Kameš, Kaňka - Vorel, Burger, Kupka.

Neuvěřitelný start do sezony mělo Kladno v roce 2000. Podceňovaný tým vedl po první části na ledě Pardubic 4:0! Jenže pak domácí šlápli na plyn, začali manko stahovat a v 55. minutě už vedli 6:5! Kladnu zachránil aspoň bod Michal Havel. V prodloužení však dokonal obrat Ladislav Lubina. Zajímavostí je, že osmnáctiletý Tomáš Plekanec byl Eduardem Novákem vyslán na led ve 28. minutě, na druhé straně jiný pozdější kapitán reprezentace Tomáš Rolinek zůstal pod dekou…

8. září 2000 HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 7:6 PP (0:4, 3:1, 3:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25:49 Michal Tvrdík (Aleš Píša), 27:12 Jaroslav Kudrna (Stanislav Procházka, Martin Filip), 37:24 Ladislav Lubina (Tomáš Blažek), 42:49 Tomáš Blažek, 54:26 Michal Mikeska (Jiří Malinský, Miroslav Duben) PP1, 54:39 Jaroslav Kudrna (Martin Filip), 63:41 Ladislav Lubina (Tomáš Pácal, Andrej Novotný) 4/4 - 02:14 Jiří Kameš (Jan Boháček), 07:26 Ladislav Svoboda, 16:46 Radek Gardoň (Jan Boháček), 19:42 Ondřej Kříž (Jiří Kameš), 35:46 Jan Dlouhý (Jan Kruliš, Ladislav Svoboda) PP1, 57:04 Michal Havel (Radek Gardoň). Vyloučení: 6:8 Využití: 1:1 Střely na branku: 46:34 (10:15, 16:5, 14:10, 6:4) Diváci: 7240

Sestava Kladna: Horčička - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Táborský - Svoboda, Voskár, Kameš - Havel, Gardoň, Klimt - Horna, Holšán, Vlček - Plekanec.

V roce 2006 shořelo Kladno hlavně na neproměňování přesilovek, mělo jich tehdy s Litvínovem mraky. Jedinou proměnil v úvodu Pavel Patera, ale chemici v oslabení vyrovnali. Skvěle jim zachytal brankář Altrichter, výborný byl i Robert Reichel.

8. září 2006 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12:13 Pavel Patera (Martin Ševc) PP1 (4/3) - 06:46 Jan Benda (Daniel Branda) SH1, 41:56 Vojtěch Kubinčák (Lukáš Bednařík). Vyloučení: 10:12 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 31:35 (16:11, 8:11, 7:13) Diváci: 3176.

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Zeman, Pavlas, Štěpánek, L. Procházka, Čech - Mar. Frolík, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Hluchý - Horna, Kalla, Kuchler - Havel, Čurilla, Jaroš.

První zápas za Kladno a hned první gól. Martin Kehar měl výborný debut, ale to i Jakub Kania. Jan Eberle dal dvě branky. V roce 2014 to byl první zápas Kladna po sestupu a ještě na ledě outsidera soutěže. Na lavičce byl tehdy i majitel klubu Jaromír Jágr, jehož čekal odlet za oceán - tehdy ještě hrál NHL.

8. září 2014 HC MOST - RYTÍŘI KLADNO 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 40:20 Zdeněk Tauš (Tomáš Divíšek) - 09:04 Martin Kehar (Michal Dragoun, Jan Rudovský), 36:33 Jakub Kania (Michal Dragoun, Jan Eberle), 42:12 Jan Rudovský (Jan Eberle, David Růžička), 44:21 Jan Eberle (Jakub Kania, Michal Dragoun), 45:54 Jan Eberle (Michal Dragoun). Vyloučení: 2:5 Bez využití Střely na branku: 14:40 (5:9, 3:14, 6:17) Diváci: 1063

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kania, Látal, Kehar, Gutwald, Kolářík - Rudovský, Dragoun, Eberle - Hořava, Melka, Tenkrát © - Dalecký, Pitule, Redlich - Strnad, Lukáč, Havlíček.

8. září 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC FRÝDEK-MÍSTEK 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 36:18 Petr Vampola (Jiří Říha, Brendon Nash) PP1, 41:06 Jiří Říha (Adam Kubík), 45:56 Jakub Strnad (Petr Vampola), 55:31 Adam Kubík (Petr Vampola, Brendon Nash) PP1 - 45:17 Jan Rudovský PP1. Vyloučení: 7:5, navíc Adam Raška na 5 min. a do konce utkání, Lukáš Kovář (oba Frýdek) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 32:19 (9:7, 14:6, 9:6) Diváci: 2125

Sestava Kladna: Cikánek - Nash, Svedlund, Říha, Hořava, Zelingr, Kehar - Kubík, Vampola, Strnad © - Kružík, Kaut, Redlich - Vildumetz, Machač, Jelínek - Hajný, Zikmund, Š. Bláha.

Sestřih zápasu: ZDE

Příprava:

8. září 2011 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 09:05 Jaroslav Balaštík (Gordon Baldwin) PP1, 32:43 Jaroslav Balaštík (Jiří Marušák, David Výborný) PP1 - 03:20 Jakub Valský (Michal Lukáč), 22:53 Michal Lukáč (Jakub Valský), 41:51 Tomáš Knotek, 59:59 David Růžička (Miloslav Hořava) ENG. Vyloučení: 6:10 Využití: 2:0 Diváci: 1820

Sestava Kladna: Cikánek (od 30:19 Chábera) - Drtina, Lepine, Toman, Růžička, Kameš, Piskáček, od 41. Diviš - Hořava, Bělohlav ©, Látal - Kalla, Dragoun, Hovorka - Bílek (od 41. Eberle), Knotek, Bicek - Kafka, Lukáč, Valský.

Jan ŠEJHL