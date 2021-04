Narozeniny:

- Michal Kazatel – 33 let. V mládí patřil Kazatel mezi zajímavé naděje kladenského hokeje. Podílel se na mistrovských titulech osmnáctky i dvacítky. Na mezinárodní úrovni vlastní i bronz s reprezentační osmnáctkou. Přechod mezi dospělé mu ale tolik nevyšel. Za 3 sezony odehrál 47 zápasů. V nich zaznamenal pouhé 2 body za 2 branky. Poté už Kazatel zamířil do nižších soutěží. Zásluhu má například na postupu Písku do druhé nejvyšší soutěže. Po sezoně 2010/11 ukončil svou hráčskou kariéru.

Výročí úmrtí:

- 1991 – Jan Máša. Narodil se 14. prosince 1905 v Praze. V mládí byl dobrý tenistou a lyžařem. Působil i v atletickém oddílu AC Sparta Praha. Když se ale přestěhoval do Kladna, přestoupil do HOSK Kladno, kde hrál na pravém křídle. Za 10 sezon odehrál včetně přátelských utkání 166 zápasů a nastřílel 65 branek. Po skončení aktivní kariéry krátce působil i jako funkcionář.

Zápasy s kulatým výročím:



Je to rovných padesát roků, kdy Kladno poprvé hrálo play off nejvyšší tehdy československé soutěže. Tuhle novinku zavedl svaz v roce 1970/71 a je zajímavé, že se hrálo až šest dnů poté, co se národní tým vrátil z mistrovství světa ve Švýcarsku (získal tam titul mistra Evropy). Kladnu začala dozrávat výborná hráčská generace, přesto bylo docela překvapení, že se mezi čtyři vyvolané (postupovaly jen 4 nejlepší) dostalo.



Brno mělo v kádru tři reprezentanty Machače, Fardu a Černého, Kladno Františka Pospíšila a Edu Nováka - všem publikum na úvod zápasu aplaudovalo za titul mistra Evropy.



Svaz vymyslel zvláštní systém - první hrál se třetím a druhý se čtvrtým, proto muselo třetí Kladno na vítěze základní části Brno. Další zvláštností bylo rozhození domácího prostředí. Začalo se v Kladně, pak Brně, pak dvakrát v Kladně a nakonec třikrát v Brně. Bylo to zásadní, protože oba týmy byly doma stoprocentní.



V prvním zápase ale Kometa v Kladně dlouho držela remízu, když na 1:1 vyrovnal odchovanec Kladna Jaroslav Jiřík, mimochodem první Čech v NHL. Teprve poslední třetina rozhodla o výhře SONP 4:1. Utkání naklonil na stranu domácích v 51. minutě Bača Hrabě, který dokonale tečoval ránu Vinše. Pak se při power play Brna trefil ještě Nový. On sice gól nedal, protože byl při úniku sražen, ale rozhodčí uznali technický gól. tehdy velká kuriozita! Vše dorazil Vimmer.



9. dubna 1971 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 20:14 Lubomír Bauer, 51. Zdeněk Hrabě (Jaroslav Vinš), 59:05 Milan Nový ENG (4/5), 60. Josef Vimmer (Milan Nový) - 25. Jaroslav Jiřík (Josef Černý). Vyloučení: 3:4, navíc Otakar Vejvoda (Kladno) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 38:21 (13:8, 11:6, 14:7) Diváci: 4600.

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Rác, Hrabě - Nedvěd, Markup, Kofent.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1988 Kladno senzačně proklouzlo v play off přes vítěze základní části České Budějovice do semifinále. V něm ho čekaly velesilné Košice, druhé po základní části. A ty doma nic nepodcenily. Našlapaný stadion L. Trojáka (přišlo 140 tisíc objednávek na vstupenky!!) viděl domácí koncert. Od druhé třetiny utekly Košice do náskoku, který hosté ještě chvíli korigovali, ale ten večer na obrat neměli. Budoucí hvězda NHL Peter Bondra dal Milanu Dudáčkovi čtyř góly, skórovaly i další hvězdy jako tvořivý obránce Slanina nebo tvrdý forvard Liba. "Divákům se musel zápas líbit, domácí hráli zřejmě jeden z nejlepších zápasů sezony," sportovně uznal trenér Eduard Novák. Mimochodem tým tehdy vedl s Bedřichem Brunclíkem, a oba byli s Košicemi hodně spjatí. Novák tam byl na vojně, Brunclík tam roky hrál a dodnes tam žije, byť je rodilým Čechem.

9. dubna 1988 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 8:3 (1:1, 4:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 06:47 Peter Slanina (Milan Jančuška) SH1, 20:40 Peter Bondra (Peter Slanina, Marián Štefanovič) PP1, 23:39 Peter Bondra (Marián Štefanovič) SH1, 26:07 Igor Liba (Ján Vodila, Vladimír Svitek), 33:24 Peter Slanina (Vladimír Svitek, Milan Jančuška) PP1, 41:55 Peter Bondra (Peter Slanina), 44:20 Peter Bondra (Marián Štefanovič), 51:52 Milan Staš (Milan Jančuška, Mojmír Božík) PP1 - 12:57 Petr Fiala (František Větrovec), 25:30 Milan Nový (Petr Tatíček) PP1, 34:23 Vladimír Kameš. Vyloučení: 9:6 Využití: 3:1 V oslabení: 2:0 Střely na branku: 40:19 (17:6, 11:6, 12:7) Diváci: 4998 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Pospíšil, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Veber - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Slabý.

Povedenější byl pro Kladno zápas 6. kola baráže v roce 2019. V Pardubicích, které do té doby suverénně baráž ovládaly, Rytíři šokovali výhrou 4:1! Výrazně se tak přiblížili postupu do extraligy. Pardubice před vyprodanou halou brzy vedly zásahem veterána Sýkory, ale postupně vadly a Kladno před půlkou zápasu zvedli borci, od nichž se to moc nečekalo. Vyrovnal Švéd Svedlund z trestného střílení, pak se prosadil přesnou tečí Štěpán Bláha a po jeho další akci ještě Jakub Hajný. Čtvrtá formace ještě s Tomášem Kautem tímhle zápasem odstartovala své dobré časy, protože v tomhle složení hrála i v následující sezoně nejvyšší soutěž.



Připomeňme pro zajímavost, že za Pardubice hrála řada hráčů, kteří dříve či později pomáhali také Kladnu - Hovorka, Kloz, Marosz, Machala.



Video z utkání si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

Branky a nahrávky: 04:00 Petr Sýkora (Matouš Kratochvil, Oscar Eklund) - 26:40 Linus Svedlund PS, 33:06 Štěpán Bláha (André Lakos, Tomáš Kaut), 36:46 Jakub Hajný (Štěpán Bláha), 59:43 Tomáš Plekanec (André Lakos) ENG (4/5). Vyloučení: 5:7 Trestná střílení: 26:40 Linus Svedlund (Kladno) proměnil Bez využití Střely na branku: 27:25 (10:9, 11:7, 6:9) Diváci: 10194 (vyprodáno).Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Ostatní zápasy 9. dubna (od roku 1966)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK