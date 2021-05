Narozeniny

- Lukáš Musil – 37 let. Gólman Lukáš Musil začínal s hokejem v pražské Hvězdě. V patnácti letech přestoupil do Slavie a byl pravidelně zván i do mládežnických reprezentačních výběrů. Ve Slavii ale příliš šancí mezi dospělými nedostával a odešel za štěstím do Kladna. Za to ale odchytal jen šest zápasů a jen jediný celý. Po sezoně 2005/06 v pouhých 22 letech ukončil kariéru. Když pověsil brusle na hřebík, dal se na uměleckou dráhu. Byl vyhledávaným tatérem a v současnosti se věnuje výtvarnému umění.

Výročí úmrtí:

- 2004 – Jan Hanzl. Narodil se 6. července 1920 v Praze. Do velkého hokeje vstoupil v pražském Podolí, se kterým získal ligový bronz. Později vybojoval i dva mistrovské tituly se Spartakem Sokolovo, dnešní Spartou. Až ke konci kariéry přestoupil do Kladna, kde strávil sezonu 1955/56. Přestože patřil mezi vynikající útočníky své doby, dveře reprezentace mu byly dlouho uzavřeny. Jeho bratr Jiří, jeden z nejlepších brankářů své doby, se totiž zapojil do ovlivňování zápasů. Stín pochybností ulpěl i na Janovi a oba bratři byli označeni za politicky nespolehlivé nepřátele socialistického lidu. Zemřel 9. května 2004 ve věku nedožitých 84 let.

Historické zápasy 9. května (od roku 1966):



V roce 1973 slavila republika osvobození Rudou armádou, které se za komunistického režimu slavilo až 9. května. I proto je trochu překvapivé, že se hrál ligový hokej. Kladno v boji se Slovanem Bratislava ztratilo doma jeden z dvou zápasů a čekalo se, že už odpor klást nebude. Ale chyba lávky. Zazářil Eda Novák a dvěma góly zajistil nečekanou výhru 3:1. Ta byla navíc zasloužená, hosté byli lepší. Hlavně ale soka zaskočili dvěma bleskovými výpady, po nichž se už Belasí, jak se Slovanu říká, nezvedli.



9. května 1973 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Marián Kečka (Štefan Molnár) - 00:49 Eduard Novák (Václav Sýkora), 02:49 Bohumil Čermák (Zdeněk Hrabě), 29. Eduard Novák (Josef Vimmer). Vyloučení: 3:1, navíc Ľubomír Ujváry (Bratislava) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 32:37 (13:14, 11:13, 8:10) Diváci: 2500.

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Vimmer, Novotný, Bauer - Novák, Sýkora, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK