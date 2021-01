Narozeniny:

- Lukáš Cikánek – 33 let. Kristova léta slaví dlouholetý brankář Kladna. Poprvé se podíval do brány áčka už v sezoně 2006/2007. Alespoň do jednoho zápasu zasáhl celkem ve 12 sezonách. Podílel se například na postupu Rytířů do extraligy, když v baráži 2019 odchytal všech dvanáct zápasů. Když první extraligové zápasy nevyšly celému týmu, přišel jako velká posila Denis Godla a Cikánek se musel spokojit pouze s pozicí dvojky. Po uplynulé sezoně v Kladně skončil. Letos měl v krajské lize chytat za Mělník, ale bohužel i na něj dolehla koronavirová opatření.

Ligový debut za Kladno:

- 1992 – Karel Beran. Přesně týden po svých 21. narozeninách dostal šanci brankář Karel Beran, syn slavného mládežnického trenéra Kladna. Do hry ale přicházel na posledních necelých deset minut za stavu 0:6 pro Olomouc. Jednou inkasoval. Vícekrát už se v kladenské bráně neobjevil.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1992 – Karel Beran



- 2007 – Petr Jaroš. Slávistický odchovanec přicházel do Kladna po sezoně v Mladé Boleslavi. Angažmá mu ale úplně nevyšlo – ve 32 zápasech nasbíral pouhé dvě asistence. Sezonu pak dohrál ve třetí nejvyšší soutěži v Benátkách nad Jizerou.

Rekordy a zajímavost:

- 2019 – hattrick Jiřího Říhy při výhře 4:2 nad Třebíčí.

Zápasy s kulatým výročím:

Je to přesně padesát roků, co Kladno přivezlo bod za remízu 2:2 v Litvínově. Byla to spíše ztráta, v sezoně totiž Kladno chemiky přejelo 6:1 a 5:1. Jenže v tomhle zápase začal mnohem lépe Litvínov a jen díky výtečnému Termerovi to bylo do první pauzy jen 1:0. Hosté ale otočili, když Vimmer připravil góly elitním borcům Novému a Pospíšilovi. Pak ale fauloval Nedvěd Rippel uklidil za Termera pas legendárního Ivana Hlinky.



9. ledna 1971 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Miroslav Daněk (Zdeněk Rippel), 50. Zdeněk Rippel (Ivan Hlinka) PP1 - 25. Milan Nový (Josef Vimmer), 45. František Pospíšil (Josef Vimmer) 4/4 Rozhodčí: Rudolf Baťa, Vilém Turek Vyloučení: 1:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 33:44 (11:16, 11:13, 11:15) Diváci: 5000.



Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.



Před čtyřiceti roky vyhrálo Kladno nečekaně jasně nad Jihlavou 6:1 a nezastavil ho ani reprezentační brankář Králík či další mistři světa Chalupa, Svoboda, Lála, Válek. Ale ještě sedm minut před koncem to byla otevřená partie, Kladno vedlo 3:1 a Dukla se snažila vyrovnat. Výborně však chytal Kolísek a celá obrana. Ten večer vyšel Bohumilu Čermákovi, důrazný obránce zaznamenal tři body.



Z téhle doby si můžeme připomenout ještě těžko zapomenutelný bufet pod hlavní tribunou ke stání. Bylo to jediné místo, kde se smělo kouřit, aniž byste chodili o přestávku ven. A dým, který se tam bez ventilace nesl, připomínal dusné mraky nad Poldovkou. Jediné, co tam nešlo, bylo dýchání. Později se kouřilo hodně i na tribunách ke stání, koncem 90. let to ale klub definitivně zatrhl.



9. ledna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 14:56 Libor Martínek (Petr Fiala, Milan Eberle), 16:51 Petr Fiala (Jaroslav Vinš, Bohumil Čermák) PP1, 30:26 Bohumil Čermák (Arnošt Reckziegel), 53:38 Jan Novotný (Milan Nový), 54:28 Milan Nový (Jiří Dudáček) 4/4, 55:17 Miloslav Hořava (Bohumil Čermák) 4/4 - 33:18 Miloš Novák (Miloš Kupec, Milan Chalupa) PP1.



Vyloučení: 2:4 Využití: 1:1 Střely na branku: 28:22 (:8, :6, :8) Diváci: 3714.



Sestava Kladna: Kolísek - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Skrbek - Eberle, Martínek, Fiala.



Je to rovných deset let, co Kladno drželo naději na body v Litvínově až do poslední desetiminutovky, protože dlouho vedlo zásluhou Kuby Valského. Ale to co vyšlo pár dnů předtím v Brně, se na severu Čech nepovedlo. Benzina měla drtivý závěr a třemi trefami skóre otočila. Rozhodl paradoxně Roman Vopat, který jinak spíše tvrdil muziku než střílel branky. nejlepším hráčem Kladna byl tehdy opakovaně Martin Falter.



9. ledna 2011 HC BENZINA LITVÍNOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branka a nahrávka: 51:23 Martin Jenáček (Jakub Černý), 54:14 Roman Vopat (Vojtěch Kubinčák), 59:45 Viktor Hübl (František Lukeš, Marek Černošek) ENG - 30:08 Jakub Valský (Jindřich Kotrla)



Vyloučení: 5:6 Bez využití Střely na branku: 37:29 (14:7, 13:11, 10:11) Diváci: 4272.



Sestava Kladna: Falter - Růžička, Drtina, Mrázek, Šmach, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Melka, Bělohlav, Eberle - Valský, Stieler, Kotrla - Knotek.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?Byť byla sezona 1982/83 pro Kladno špatná a nakonec sestupová, zápas se Slovanem Bratislava v lednu 1983 se povedl dokonale. Kladno vyhrálo 7:3! Už se mu z Japonska vrátila první posila, obránce František Kaberle a ten dával důležitou branku na 2:1. Ze Slovanu byl ten večer nejnebezpečnější bojovník Dušan Pašek, který měl roky i důležitou roli v reprezentaci, protože uměl hrát na obou stranách kluziště. Pašek byl tehdy u všech branek Slovanu. Dne 14. března 1998 bohužel spáchal sebevraždu.

9. ledna 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)Branky a nahrávky: 03:16 Václav Sýkora (Jiří Dudáček) PP1, 27:33 František Kaberle (Vladimír Kameš, Petr Fiala), 36:24 Jiří Kopecký (Jan Novotný), 39:19 Jan Novotný (Zdeněk Müller, Petr Tatíček), 40:56 Jan Neliba (Václav Sýkora, Jiří Dudáček) PP1, 50:35 František Větrovec (Vladimír Kameš), 51:01 Jiří Dudáček (Miloslav Hořava) - 17:09 Dušan Pašek (Ivan Černý), 24:14 Dušan Pašek, 41:56 Karol Morávek (Dušan Pašek)

Vyloučení: 2:3 Využití: 2:0 Zásahy kladenských brankářů: 16 (5, 6, 5) Diváci: 3013

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš ©, Tatíček, Kaberle, Větrovec - Dudáček, Sýkora, Skrbek - Kopecký, Müller, Novotný - Vrňák, Kameš, Fiala.

Ostatní zápasy 9. ledna (od roku 1966):

9. 1. 1969 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

9. 1. 1970 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

9. 1. 1980 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

9. 1. 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

9. 1. 1992 HC DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - HC POLDI KLADNO 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

9. 1. 1994 HC STADION HRADEC KRÁLOVÉ - HC KLADNO 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

9. 1. 1996 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC POLDI KLADNO 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

9. 1. 1998 HC VELVANA KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

9. 1. 2000 HC VELVANA KLADNO - HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 2:2 (0:1, 1:1, 1:0)

9. 1. 2004 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

9. 1. 2005 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 4:5 (1:2, 3:3, 0:0)

9. 1. 2007 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

9. 1. 2016 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 3:4 PP (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

9. 1. 2019 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK