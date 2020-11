Ligový debut za Kladno:

- 1980 – Antonín Vosyka – útočník, tehdy ještě junior, naskočil jen do dvou ligových utkání, ale také do dvou zápasů IIHF European Cupu (neboli Poháru mistrů evropských zemí). Pravidelně byl ale v sezoně 1980/81 náhradníkem. Na lavičce byl totiž u 17 zápasů, do kterých ale nakonec nezasáhl.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky

o 1986 – Milan Eberle při výhře 11:4 v Opavě. Dařilo se i dalším hráčům, po dvou gólech tehdy měli Dudáček, Novotný a Kameš. Čtyři asistence si připsal Větrovec.

- Výhrou v Opavě také začala nejdelší série neproher a dokonce i nejdelší série výher. Obě série (druholigové) skončily po 28 zápasech 24. března 1987. Zároveň ale také začala nejdelší série venkovních výher. Ta trvala 16 zápasů dokonce do 26. září 1987, kdy Kladno vyhrálo také první venkovní zápas po postupu do I. ligy.

Zápasy s kulatým výročím:

Hodně nešťastný zápas sehráli Kladeňáci 9. listopadu 1970 v Českých Budějovicích. Ač byli tehdy ve formě, porazili i Jihlavu 1:0 a Spartu 6:3, na jihu Čech ve skvělém zápase prohráli drtivě 0:6. Ale i dobový tisk píše, že zápas byl naprosto vyrovnaný, jen hosté nebyli schopni skórovat. To domácí dali gól i žabkou z půlky - brankář Termer pak raději přepustil místo Vojtovi. "Když je lauf, tak je lauf," konstatoval domácí útočník Šembera.

9. listopadu 1970 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 6:0 (0:0, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Václav Mařík (Miloš Edelmann), 33. František Neumaier (Petr Podlaha), 36. Julius Šembera (Václav Mařík), 39. Stanislav Bauer, 51. Jaroslav Pouzar (Karel Pražák) 4/4, 57. Petr Podlaha (Karel Masopust)

Vyloučení: 3:3 Bez využití Střely na branku: 34:31 (11:9, 13:11, 10:11) Diváci: 9000 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Termer (od 39. Vojta) - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Je až s podivem, jak Kladno dokázalo často vyhrávat na ledě Košic. Možná i proto, že se vlakem cestovalo většinou až nazpět, směrem tam se létalo. Hráči tak nebyli zdevastovaní. Výhru 4:1 v roce 1980 vychytal výborný Milan Kolísek, vítězný gól pak vstřelil výtečný obránce Bohumil Čermák řečený Bogan. Jeho syn dnes trénuje první tým Kladna. Pro Košice byla zničující poslední pětiminutovka druhé třetiny, kdy dostaly tři branky. Dudáček se trefil deset vteřin před sirénou!

Za domácí nastoupil i Jozef Lukáč, starší bratr známějšího Vincenta. Jeho syn Michal se později stal hráčem Kladna, jeho barvy hájil od roku 24011 celkem pět sezon.

9. listopadu 1980 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 42:02 Ján Faith - 22:38 Milan Skrbek (Libor Martínek), 35:03 Bohumil Čermák (Zdeněk Müller), 37:01 Milan Nový (Petr Fiala, Jan Neliba) PP1, 39:50 Jiří Dudáček (Milan Nový) PP2

Vyloučení: 5:5 Využití: 0:2 Střely na branku: 36:24 Diváci: 4980

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Fiala - Bauer, Müller, Novotný - Eberle (od 4. Vosyka), Martínek, Skrbek.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Deník Svoboda byl 9. listopadu na Kladno nezvykle ostrý. Referát z jasné výhry nad Vítkovicemi 5:1 je spíše kritický a nejvíc se trefuje do brankářské dvojice Krása - Termer, která podle redaktora pouštěla v té době neuvěřitelné góly. Podotkněme, že Kladno bylo druhé za jasně vedoucí Jihlavou. Tehdy se ale druhé místo neodpouštělo, což ve srovnání s dneškem zní jako fata morgana. A tak dodejme, že Kladeňáci se později rozjeli, Jihlavu přeskočili a slavili další titul.

V tomhle zápase s Vítkovicemi stojí za zmínku první branka Milana Nového. V oslabení sebral puk a parádním slalomem se dostal až před bránu hostů, kde blafákem zakončil.

9. listopadu 1976 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Milan Nový SH1, 20. Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček), 31. Zdeněk Müller PP1, 52. Jan Novotný (Milan Skrbek), 56. Milan Nový (František Kaberle) PP1 - 01:19 Radovan Čížek (Václav Niesner)

Vyloučení: 4:5 Využití: 2:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:38 (11:15, 13:9, 13:14) Diváci: 4100

Sestava Kladna: Krása - Melč, Pospíšil ©, Kaberle, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Nedvěd - Křiváček, Müller, Bauer - Vysušil, Novotný, Skrbek.

Ostatní zápasy 9. listopadu (od roku 1965):

9. listopadu 1965 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:2 (2:0, 0:2, 0:0)

9. listopadu 1966 VTJ DUKLA KOŠICE - TJ SONP KLADNO 5:6 (2:3, 2:2, 1:1)

9. listopadu 1973 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 8:3 (2:0, 1:1, 5:2)

9. listopadu 1974 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

9. listopadu 1976 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

9. listopadu 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

9. listopadu 1982 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

9. listopadu 1986 TJ SLEZAN STS OPAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:11 (3:4, 0:3, 1:4)

9. listopadu 1993 HC KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

9. listopadu 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC VČE HRADEC KRÁLOVÉ 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

9. listopadu 2015 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 2:1 SN (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

9. listopadu 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC FRÝDEK-MÍSTEK 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK