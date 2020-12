Narozeniny:

- Jindřich Lidický – výročí narození, bylo by mu 83 let. Vimmer – Karas – Lidický, to je jeden z nejlegendárnějších kladenských útoků. Sehraní totiž byli už od mládí – v áčku totiž začínali spolu ještě jako dorostenci. Těsně jim unikl první kladenský mistrovský titul, protože celá trojka tehdy vojákovala v jihlavské Dukle. Lidický, stejně jako jeho spoluhráči, byl i dobrým fotbalistou. Když bylo Kladno v nesnázi, angažoval se i jako trenér. Dokonce pomohl Kladnu výrazně i jako kouč slovenského Popradu. V tehdejší kvalifikaci o postup do I. ligy (1985) se svým týmem nečekaně přehrál Vítkovice a Kladno díky tomu slavilo postup. V trenérském řemesle Lidického, člena Síně slávy kladenského hokeje, napodobil i jeho syn, který áčko také trénoval. Jindřich Lidický st. zemřel předčasně 15. srpna 1991 v nedožitých 54 letech.

- Milan Filipi – 48 let. Spojení Milana Filipiho a Kladna trvalo pouhých jedenáct zápasů. Během nich si připsal dva góly a stejný počet asistencí. V nejvyšší soutěži působil také v Českých Budějovicích.

Ligový debut za Kladno:

- 2017 – Anton Aleksejevič Kurjanov. Mistr světa i ruské ligy. Během angažmá v Omsku byl spoluhráčem Jaromíra Jágra. V Kladně, kam ho přivedl kontakt s bývalým spoluhráčem a tehdy trenérem Pavlem Paterou, byl v základní části opravdu platný – 18 zápasech nasbíral 16 bodů. Během play-off ho ale dostihly rodinné problémy, kvůli kterým se musel vrátit do Ruska. Nezasáhl tak ani do baráže.

Bodování dne:

- 9. prosince patří v bodování legendám:

- Nejproduktivnějším hráčem dne napříč historií je Pavel Patera. Ke třem trefám přidal čtyři asistence.

- Jen o bod za Paterou je Milan Nový. Ten se 9. prosince trefil dvakrát. Jednou z toho do brány, kterou střežila další legenda – Vladislav Treťjak.

- S pěti body za tři góly a dvě asistence je třetím nejproduktivnějším hráčem dne Jaroslav Kalla.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se ani jeden!

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Jako první na ráně je odveta finále PMEZ 75/76 aneb CSKA Moskva podruhé. Tentokrát se hrála odveta za zápas v Kladně, který ruský klub vyhrál 6:0. V hale Spartaku v Sokolnikách už to bylo 9. prosince 1977 vyrovnanější. Kladno mohl srazit gól Babinova, který padl vteřinu před první pauzou, ale nestalo se. Naopak Milan Nový bleskovým zásahem v páté vteřině třetí třetiny vyrovnal na 2:2! Ale rychlý Lotyš Balderis překvapení odmítl a zápas rozhodl třetí brankou.

CSKA MOSKVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Boris Michajlov, 19:59 Sergej Babinov (Helmuts Balderis), 49. Helmuts Balderis, 54. Boris Alexandrov (Vladimir Vikulov, Alexandr Lobanov) - 8. Jiří Kopecký (Milan Nový), 40:05 Milan Nový (Lubomír Bauer)

Rozhodčí: Martin Erhard - Helmut Böhm, Wilhelm Edelmann (všichni FRG) Vyloučení: 1:2 Bez využití Střely na branku: nezjištěny Diváci: 6000

CSKA Moskva: Treťjak - Cygankov, Fetisov, Babinov Lutčenko, Volčenkov, Gusev – Michajlov, Petrov, Charlamov – Balderis, Anisin, Kapustin – Vikulov, Lobanov, Alexandrov.

Kladno: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Kopecký, Nový, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd - Novotný (Reckziegel), Sýkora, Bauer.

Zápas na Slavii z 9. prosince 1994 byl zajímavý už proto, že ho nedohrál kvůli zranění třísel Jaromír Jágr. Tehdy už světová hvězda odstoupila ze zápasu v 8. minutě, ale jeho tým přesto vyhrál 5:3. Hlavně díky Blue Line, která řádila a dala čtyři branky. Pátou přidal Miloš Kajer. Hráč s velkým nadáním, jehož ale brzdil malý přísun bodů. Přitom hráčů s takovým skluzem a ideální hokejovou postavou se moc nerodí. Uplatnění našel v I. lize, hlavně v dresu Kadaně měl dobré ročníky.

V tomhle duelu překvapil i Miloš Hořava. Slavný kladenský obránce a dnes trenér Sparty tehdy pomáhal Slavii, ale v tomhle mači strčil do rozhodčího Homoly a dostal osobní trest na 10 minut. Dnes by dopadl mnohem hůř, čekal by ho disciplinární trest. I celou Slavii, na led totiž padaly dělobuchy a atmosféra ve starém Edenu byla vůbec hustá. Vše později gradovalo ve čtvrtfinále play off, kde na sebe oba celky narazily znovu. A znovu vyhrálo Kladno.

9. prosince 1994 HC SLAVIA PRAHA - HC POLDI KLADNO 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14:22 Roman Blažek (Jiří Hlinka), 22:20 Jiří Heš (Anatolij Najda) PP1, 31:19 Radomír Brázda (Vladimír Růžička, Tomáš Jelínek) - 10:37 Miloš Kajer (Miroslav Mach, David Čermák), 15:33 Pavel Patera (František Kaberle, Martin Procházka), 17:59 Martin Procházka (Pavel Patera) PP2, 25:33 Otakar Vejvoda (František Kaberle) PP1, 54:20 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Martin Procházka) PP1

Vyloučení: 8:8, navíc Miloslav Hořava (Slavia) do konce utkání, Libor Procházka (Kladno) na 10 min. Využití: 1:3 Střely na branku: 43:24 (13:12, 18:8, 12:4) Diváci: 5209

Sestava Kladna: Vokoun - L. Procházka, F. Kaberle, Kruliš, Dlouhý, Židlický, Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Jágr (od 8. Mach), Bláha, Eliáš - Ton, Čermák, Kajer.

A závěrem něco nejnovějšího – Kladno vs. Karlovy Vary z roku 2011. Rytíři vyhráli 4:1, když už ve druhém zápase po sobě jeli trestné střílení a obě proměnili! Ve Zlíně Hovorka, tady Bicek - Slováci měli tehdy prostě fazonu. Za zmínku stojí i to, že krásný třetí gól vstřelil Martin Látal. Individuální akcí si smlsl ale na obránci, na kterém asi nechtěl - na bratrovi Janovi. Zákrok zápasu se povedl obránci Janu Piskáčkovi, který nasadil klasický bodyček Františku Skladanému. Tribuny šílely.

Zajímavé je, že přesně tři roky před tímhle zápasem Kladno porazilo Vary rovněž, i když až po nájezdech 5:4. Tehdy Kladno ztratilo náskok 3:0, ale dva body urvalo - rozhodl Radek Bělohlav. Ten den se však mnohem větší drama konalo na nedalekém přejezdu u Sletiště, kde třináctiletou dívku se sluchátky na uších zachytil na kolejích jedoucí vlak. Jako zázrakem však nehodu přežila.

9. prosince 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13:28 Jiří Bicek PS, 21:30 Jaroslav Kalla (Marek Hovorka), 46:35 Martin Látal, 51:03 Marek Hovorka (Jaroslav Kalla) - 09:07 Petr Kumstát (Dušan Salfický)

Vyloučení: 3:3, navíc Václav Skuhravý (Karlovy Vary) na 10 min. Trestná střílení: 13:28 Jiří Bicek (Kladno) proměnil. Bez využití Střely na branku: 28:29 (13:8, 6:10, 9:11) Diváci: 2461

Sestava Kladna: Chábera - Majeský, Drtina, Kameš, Toman, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Melka - Hovorka, Dragoun, Kalla - Valský, Lukáč, Kafka - Bílek, Knotek, Látal - Eberle.

Ostatní zápasy 9. prosince (od roku 1965):

9. prosince 1975 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 5:3 (0:1, 5:1, 0:1)

9. prosince 1976 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

9. prosince 1977 CSKA MOSKVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

9. prosince 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

9. prosince 1988 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)

9. prosince 1994 HC SLAVIA PRAHA - HC POLDI KLADNO 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

9. prosince 1997 HC VELVANA KLADNO - HC PETRA VSETÍN 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

9. prosince 2003 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 1:1 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

9. prosince 2005 VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ - HC RABAT KLADNO 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

9. prosince 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE K. VARY 5:4 SN (3:1, 1:3, 0:0 - 0:0)

9. prosince 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

9. prosince 2012 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

9. prosince 2015 HC AZ HAVÍŘOV 2010 - RYTÍŘI KLADNO 5:6 (2:0, 2:2, 1:4)

9. prosince 2017 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 4:3 PP (1:3, 0:0, 2:0 - 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK