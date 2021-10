Narozeniny

- Jaroslav Carvan – 47 let

o V kladenském starším dorostu patřil Jaroslav Carvan mezi tahouny týmu. V A-týmu ale dostal šanci jen ve dvou zápasech. Prosadil se až v nižších soutěžích. Tam oblékal dres například Šumperku, Liberce či Kralup nad Vltavou. Jako hráč a trenér působil také v Jablonci nad Nisou či Sokolově.

Ligový debut za Kladno

- 1973 – Miloslav Růžička

o Obránce Růžička patřil i do mládežnických reprezentačních výběrů. S devatenáctkou dokonce dosáhl na evropský bronz. Zahrál si i na juniorském mistrovství světa. V kladenském áčku si ale moc nezahrál. Na kontě má jediný start, ve kterém zaznamenal i asistenci na gól Františka Pospíšila. U dalších třinácti zápasů byl připraven jako náhradník. Přes stovku startů zaznamenal za kladenský B-tým.

- 1979 – Petr Fiala

o Odchovanec pražského I. ČLTK debutoval v Kladně tak, že stihl poslední ligový titul Kladna. Věkem ještě junior se na něm podílel jedenácti přesnými zásahy. V československé nejvyšší soutěži působil mimo Kladno jedině během vojenské služby. Za Středočechy nakonec nastupoval dlouhých jedenáct let. Na kontě má 478 startů a 114 gólů. V Kladně se také posunul do role trenérské. Jako kouč se podílel na postupu Jihlavy a Olomouce do extraligy. V současné době je u Hanáků videotrenérem.

- 1983 – Michal Pivoňka

o Přesné datum debutu Michala Pivoňky nemůžeme zpětně přesně určit. Mohl debutovat už v předchozích dvou zápasech sezony, ale ze sezony 1983/84, kdy Kladno hrálo v nižší soutěži, máme jen kusé informace. Pivoňka tak mohl debutovat už v předchozích dvou kolech, poprvé jistě nastoupil právě 9. října. Za kladenské muže odehrál jedinou sezonu, než narukoval na vojnu. Během vojenské služby se stal i mistrem světa. Domů se ale nevrátil, místo toho emigroval do Spojených států Amerických. Tam se na 13 sezon zabydlel ve Washingtonu. Tam vytvořil klubový rekord v počtu asistencí, který překonali až hvězdní Bäckström s Ovečkinem. Hokeji se věnuje i jeho syn Jacob.

- 1992 – Tomáš Brejník

o Odchovanec kladenské PZtky nakouknul do kladenského áčka v sezoně 1992/93. Zadák Brejník tehdy nastoupl jen k jedenácti zápasům. Po jediném roce mezi kladenskými muži odešel do Olomouce. Byť v rozhodující části sezony už nenastupoval, byl v kádru, který Kladno vyřadil ve vypjatém semifinále play off. Později se Brejník objevoval už jen v nižších soutěžích. Urostlý bek hrál dlouho mimo jiné za Rakovník.

Poslední ligový start za Kladno

- 1973 – Miloslav Růžička

Rekordy a zajímavost

- 1983 – Kladno vypráskalo Chomutov 15:0. Je to tak historicky nejvyšší výhra Kladna.

- Hattricky

o 1981 – Lubomír Bauer při výhře 9:3 nad Pardubicemi. Ve stejném zápase zářil i Jiří Dudáček, který zaznamenal 5 asistencí.

o 1986 – Martin Kuthan při výhře 8:3 na ledě Slavie. Byl to jediný Kuthanův hattrick v kladenském dresu.

Zápasy s kulatým výročím:

Před 40ti roky Kladno zválcovalo Pardubice 9:3. Ale férově musíme napsat, že Pardubice šly do sezony bez tria útočníků, kteří jejich hru dělali spoustu let. Legendární formace Martinec, Šťastný, Novák, odešla do zahraničí (první dva Kaufbeuren, třetí Lausanne). Zajímavé je, že o Jiřím Dudáčkovi se tradovalo, že je hlavně střelcem, ale on uměl i nahrávat, v tomhle zápase zapsat pět asistencí!

9. října 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 9:3 (3:0, 1:2, 5:1)

Branky a nahrávky: 12:00 Lubomír Bauer (Milan Nový, Jiří Dudáček) PP1, 17:00 Adolf Beznoska (František Kaberle), 18:04 Milan Nový (Jan Neliba, Jiří Dudáček), 30:59 Milan Nový (Jiří Dudáček), 41:05 Jiří Kopecký (Jan Novotný), 43:13 Lubomír Bauer (Miloslav Hořava, Jiří Dudáček) PP1, 52:14 Lubomír Bauer, 52:23 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 54:02 Miloslav Hořava (Jiří Dudáček) - 34:16 Otakar Janecký (Vladimír Veith, Petr Musil), 39:16 Zdeněk Čech (Vladimír Bezdíček), 58:30 Miroslav Bažant (Josef Slavík). Vyloučení: 4:3 Využití: 2:0 Střely na branku: 34:33 (:12, :12, :9) Diváci: 4059

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Bauer - Kopecký, Müller, Novotný - Vrňák (od 32. Reckziegel a od 41. Machala), Beznoska, Fiala.

Ostatní zápasy 9. října (od roku 1965)

9. října 1966 TJ SONP KLADNO - VTJ DUKLA KOŠICE 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

9. října 1970 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

9. října 1973 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

9. října 1979 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)

9. října 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VTŽ CHOMUTOV 15:0 (3:0, 8:0, 4:0)

9. října 1986 TJ SLAVIA PRAHA IPS - TJ POLDI SONP KLADNO 3:8 (2:2, 0:5, 1:1)

9. října 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

9. října 1990 TJ POLDI KLADNO - SK ŠKODA PLZEŇ 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

9. října 1992 HC POLDI KLADNO - HC PARDUBICE 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

9. října 1994 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC KLADNO 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

9. října 1998 HC VELVANA KLADNO - HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 3:3 (1:1, 1:0, 1:2)

9. října 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 7:3 (5:0, 0:3, 2:0)

9. října 2005 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 1:2 PP (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

9. října 2007 HC LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

9. října 2009 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Kdo si na zápas Kladno - Chomutov z roku 1983 jen trochu pamatuje, musí uznat, že Kladno hrálo dobře, ale hlavně 0:15 prohrál tým, který žádným týmem ten večer nebyl. Chomutovští se po ledě sotva ploužili a mohli dostat klidně i víc branek. Zajímavostí je start Michala Pivoňky. Od dětství bylo jasné, že to supertalent, i proto při své premiéře v lize muž dal hned dvě branky a byl cítit i v dalších zápasech. Bylo mu přitom 17 let.

9. října 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VTŽ CHOMUTOV 15:0 (3:0, 8:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 5. Karel Libert, 7. Adolf Beznoska, 12. Jaroslav Horský, 21. Zdeněk Müller, 23. Michal Pivoňka ⇆ 23. Alexander Vrňák, 26. Michal Kurzweil, 28. Václav Sýkora, 32. Jan Neliba, 36. Zdeněk Hrabě, 39. Michal Pivoňka, 46. Jan Novotný, 48. Milan Eberle, 54. Michal Kurzweil, 55. Zdeněk Hrabě. Vyloučení: 9:11 Využití: 3:0 V oslabení: 1:0 Diváci: 3000

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Kasík, Horský… - Eberle, Sýkora ©, Vojta - Vrňák, Beznoska, Novotný, Müller, Libert, Kurzweil, Pivoňka, Hrabě…

Zajímavé derby Kladno - Beroun v roce 2002 v první třetině vypadalo jasně, Kladno vedlo 5:0. Jenže Beroun pod vedením Kladeňáků Petra Fialy a Josefa Vimmera se nedal tak snadno. Ve druhé třetině si trochu namistrované domácí borce vychutnal, dal tři branky a ještě ex-kladenský dorostenec Antonín Halinský nedal trestné střílení. Až ve třetí části zase domácí přidali. Naopak Halinský se nechal vyloučit do konce utkání. Co je zajímavé, Beroun už tehdy postavil Radko Gudase, mladíčka, dnes hvězdu národního týmu.

9. října 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 7:3 (5:0, 0:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 01:57 Tomáš Klimt (Michal Havel) PP1, 04:15 Robert Kysela (David Pazourek, Patrik Fink), 08:19 Tomáš Klimt (Michal Havel), 14:29 Jiří Kameš (Robert Kysela), 18:59 David Pazourek (Robert Kysela, Patrik Fink), 43:45 Robert Kysela (Jaroslav Špelda, Pavel Mojžíš) PP2, 56:52 Jaroslav Kalla (Michal Havel, Tomáš Klimt) PP1 - 29:30 Bořek Sláma (Jiří Novotný, Michal Horák) PP1, 35:26 Jaroslav Michalovič (Jiří Novotný, Michal Horák) PP1, 36:24 Radek Křesťan (Antonín Halinský, Milan Kopecký). Vyloučení: 9:11, navíc David Pazourek (Kladno) na 5 min. a do konce utkání, Jaroslav Michalovič na 10 min., Antonín Halinský do konce utkání, Václav Fiala (všichni Beroun) na 5 min. a do konce utkání Trestná střílení: 30:26 Antonín Halinský (Beroun) neproměnil Využití: 3:2 Střely na branku: 41:30 (19:7, 7:15, 15:8) Diváci: 2666

Sestava Kladna: Orct - Mojžíš, Skuhrovec, Zeman, Kasík ©, Chatrnúch, Špelda - Havel, Kalla, Klimt - Kysela, Pazourek (od 49. Frolík), Fink - Bílek, Kameš, Hořava.

V roce 2009 hostily mistrovské Karlovy Vary už v nové KV areně Kladno a byly favoritem. Lepší ale byli dlouho hosté. jenže skvělého Lukáše Sáblíka překonal pouze Vítězslav Bílek. Co je raritou, hosté dostali výhodu dvou trestných střílení, to se za jeden zápas a ještě venku málokdy povede. Jenže co naplat, za stavu 0:1 neuspěl v první třetině František Kaberle (faulován byl přitom Bílek), a ve třetí už po domácím obratu na 2:1 nedal trestné střílení ani Pavel Patera. A to ještě třetí mušketýr Radek Bělohlav jel do úniku ve druhé třetině, ale ten večer prostě zkušeným Kladeňákům pšenka nekvetla.

9. října 2009 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 44:10 Václav Pletka (Lukáš Pech), 50:45 Rastislav Dej (Lukáš Pech) -06:12 Vítězslav Bílek (Martin Frolík, František Kaberle). Vyloučení: 2:6, navíc Miroslav Kopřiva (Kladno) na 10 min. Trestná střílení: 16:20 František Kaberle a 53:36 Pavel Patera (oba Kladno) neproměnili Bez využití Střely na branku: 35:25 (9:10, 16:4, 10:11) Diváci: 4168

Sestava Kladna: Kopřiva - Kameš, Kaberle, Mudroch, Šmach, Trončinský, Dlouhý, Růžička - Diviš, Patera ©, Tomajko - Valský, Čurilla, Bělohlav - Bílek, Kalla, Frolík - Eberle, Stieler, Kuchler.