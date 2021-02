Narozeniny:

- Jan Platil – 38 let. Řízný bek toho za své rodné Kladno moc neodehrál. Po devíti zápasech, kdy v áčku vypomáhal z juniorky, totiž odešel do zámoří. Tam si vedl dobře – v nejlepším roce nasbíral v juniorské OHL i solidních 51 bodů, ale taky pořádný kopec trestných minut. Sen v podobě NHL mu ale nevyšel. Působil také ve Finsku či v Rusku a později v nově vzniklé KHL. Do Kladna se ještě vrátil. Byla to ale jen třízápasová anabáze.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2010 – Petr Šinágl. Karlovarský rodák strávil většinu své kariéry v nižší soutěži, do extraligy ale nakukoval na pár zápasů v mateřských Karlových Varech či v Plzni. A stejně tomu bylo i v případě Kladna, kam ho vypůjčil Beroun. Za Kladno odehrál 10 zápasů, v nichž zapsal dva body za gól a asistenci. Působil také například v Polsku, kde je podepsán pod třemi mistrovskými tituly.

Rekordy a zajímavost:

- 1971 – O kladenský gól s pořadovým číslem 2000 v nejvyšší soutěži se postaral František Kaberle. V tom samém utkání proti Litvínovu se také hattrickem blýsknul Josef Vimmer.

Zápasy s kulatým výročím:

O dvoutisícím gólu Františka Kaberleho už byla řeč a padl v utkání s Litvínovem, který Kladno porazilo 9. února 1971 vysoko 9:0. Kladenští měli brzy náskok 4:0, ale pak padaly branky až v závěru, kdy se hra hostů úplně sesypala. Hodně vidět byl Josef Vimmer, přestože měl nejlepší roky kariéry už za sebou. Dal tři pěkné branky, a to ještě jel sám na kasu. Litvínovu nepomohlo ani dvojnásobné střídání brankářů Kočího a Kapouna. Kladno porazilo Litvínov tehdy ve ve všech čtyřech zápasech sezony a postoupilo do čtyřčlenného play off. Tehdy to bylo překvapení.

9. února 1971 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 3. František Kaberle, 9. Josef Vimmer (František Pospíšil), 13. Lubomír Rys (Vladimír Markup), 22. Josef Vimmer (František Pospíšil), 55. Josef Vimmer (František Pospíšil) PP1, 56. Eduard Novák (Jaroslav Kofent), 58. Milan Nový (Josef Vimmer), 59. Vladimír Markup (Lubomír Rys), 60. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys) PP1

Vyloučení: 3:3 Využití: 2:0 Střely na branku: 38:15 (14:7, 12:1, 12:7) Diváci: 3700

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V únoru 1966 přijel do Kladna Gottwaldov k pro sebe důležitému záchranářskému utkání. Ale moc dobře nehrál. Sice uhlídal nejnebezpečnější formaci Vimmer-Karas-Lidický, a dvě třetiny se držel, ale v poslední odpadl a odvezl si vysokou porážku. Pochvalu v kladenském dresu zasloužila formace Šubr, Markup, Hrabě, která kromě pěkného hokeje přidala i důraz a důležité góly. odměnou pak byla krásná branka Zdeňka Hraběte v závěru. Parádu předvedl také František Pospíšil ve druhé třetině, když projel slalomem celé kluziště a zavěsil.



9. února 1966 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 8:4 (1:2, 3:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 9. Jaroslav Vinš, 24. Zdeněk Hrabě, 32. František Pospíšil (Jindřich Lidický), 33. Vladimír Markup (Zdeněk Hrabě) PP1, 42. František Pospíšil (Jindřich Karas), 50. Milan Michalička (Jaroslav Kofent), 51. Jiří Bastl, 58. Zdeněk Hrabě (Leoš Šubr) - 10. Petr Kašťák (Josef Kožela), 15. Ladislav Maršík, 26. Ladislav Maršík (Jaroslav Heller), 38. Petr Bavor (Ladislav Maršík). Vyloučení: 1:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 37:26 (11:9, 11:10, 15:7) Diváci: 2500

Sestava Kladna: Vojta - Vinš, Pospíšil, Náprstek, Stach - Vimmer, Karas ©, Lidický - Šubr, Markup, Hrabě - Bastl, Michalička, Kofent.



V roce 1979 si přivezla Sparta do Kladna brankáře Miroslava Termera, jenž tam zamířil právě z Kladna a ještě několik sezon Spartě hodně pomohl. V tomhle zápase ale neměl šanci ani on, domácí byli důraznější a lepší. Jinak se už sezona spíše dohrávala. V čele byl Slovan Bratislava, který bratři Šťastní dovedli k vůbec prvnímu mistrovskému titulu pro slovenské mužstvo. Kladno po letech sbírání titulů v lize trochu odpadlo, skončilo až čtvrté, Sparta ještě níž.



Už nehrál František Pospíšil a v týmu to neklapalo jako dřív, třeba Eduard Novák spadl do čtvrtého útoku a po sezoně zamířil do Gottwaldova. Všichni se zvedli na finále PMEZ, které vyhráli nad Spartakem Moskva, to byl hlavní úspěch téhle sezony.



Co se týče duelu se Spartou, ještě zmiňme, že bratislavský rozhodčí Libor Jursa kritizoval v zápise zoufalou kvalitu sítěk v brankách, které museli čároví opravovat. A také dva výpadky světelné tabule.



9. února 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 08:14 Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 11:00 Bohumil Čermák (Zdeněk Müller) PP1, 22:22 Milan Nový PP1, 40:39 Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 57:36 Arnošt Reckziegel (Jiří Kopecký) - 29:20 Petr Brdička (František Tikal) PP2. Vyloučení: 6:7 Využití: 2:1 Střely na branku: 49:31 (19:9, 17:11, 13:11) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Sýkora, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Kopecký, Novák, Reckziegel.

Ostatní zápasy 9. února (od roku 1966):

9. 2. 1984 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (3:2, 1:1, 0:1)

9. 2. 1986 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

9. 2. 1990 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI KLADNO 6:5 (3:0, 1:5, 2:0)

9. 2. 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK