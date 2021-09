Narozeniny

Jaroslav Oplt – 99. výročí narození. Když byly Jaroslavu Opltovi zhruba tři roky, jeho rodina emigrovala do Ameriky. Z New Yorku se vrátili po sedmi letech v roce 1932. Z pražského Vypichu si pak Oplt našel cestu ke kladenskému hokeji. Do kádru Kladna patřil šest ročníků, ale jen ve čtyřech si připsal soutěžní start. Má pěknou bilanci devíti startů a dvanácti přesných zásahů. Kromě Kladna nastupoval také za Lidice či Slaný. U zimního stadionu bylo jméno Oplt vidět i později. Jeho syn Robert totiž u zimního stadionu vybudoval autobazar a odtahovou službu.

Jaromír Jágr starší – 81 let. Otec legendy klubu se sám jeho legendou stal. Jaromír Jágr stál v čele kladenského klubu od roku 1994. Kdysi také hrál za klub Výstavba kamenouhelných dolů Kladno, kde byl i předsedou V polovině 90. let ho tehdejší vedení požádalo, zda by se neujal Kladna, které po skončení Poldi mělo finanční starosti. Jágr starší pak vedl klub téměř 20 let než ho předal synovi, ale i dál pomáhal.

Josh Gratton – 39 let. Rodák z kanadského Brantfordu se dlouho pohyboval na pomezí NHL a AHL. Jeho úkolem nebylo dávat branky, ale chránit hvězdy svého týmu a sjednávat respekt u soupeřů. Tomů odpovídají i trestné minuty. Za sezonu v NHL jich nasbíral i 188. Dvakrát je ale také podepsaný pod Calder Cupem, trofejí pro vítěze AHL. Protože však éra bitkařů v NHL spěla ke konci, vydal se Gratton do KHL. Tam si zahrál i v nechvalně proslulém Čechově, angažmá také našel v Barysu Astana. Do Čech přišel po sezoně ve finské nejvyšší soutěži. I v Kladně plnil to, co se od něj očekávalo – tedy tvrdil muziku. Památnou třeba zůstává bitka s jihlavským Bilčíkem. Chlubit se může i jedním přesným zásahem, byť jen do odkryté klece. Od Rytířů odešel do Francie, ukázal se i na Slovensku či ve Skotsku. Kariéru ukončil po sezoně 2018/19, kterou dohrával v nižší americké soutěži ECHL.

Prohlédněte si rvačku Gratton versus David Kočí!

Zdroj: Youtube

Ligový debut za Kladno

- 2005 – Jan Besser

Útočník Besser to v mládí zkoušel v juniorce Sparty či PZ Kladno. V dresu Pražanů si velmi krátce vyzkoušel i extraligu. Více toho ale odehrál doma v Berouně. V sezoně 2005/06 pak dostal velkou šanci v Kladně. Odehrál rovnou 40 zápasů. Za tu dobu ale neskóroval, ve statistikách má pouhé dvě asistence. Je útočníkem, který odehrál za Kladno nejvíce ligových zápasů bez jediné vstřelené branky. Po sezoně se vrátil zpět do Berouna, v jehož dresu nastupoval celkem čtrnáct ročníků.

- 2008 – David Stieler

Synovec velké kladenské osobnosti Vladimíra Kameše patřil v mládí do reprezentačních výběrů. Štěstí šel zkusit i do zámořské juniorky. Tam sice nezklamal, ale na draft NHL to nestačilo. Zvolil tak návrat do Kladna. Jeho dres oblékal necelé tři sezony. Nejlépe se mu vydařila ta prostřední, kdy nasbíral 21 kanadských bodů. Poté ale jen paběrkoval a Kladno opustil. Neuchytil se ani v Mladé Boleslavi, oklikou přes Slovensko zamířil do Německa. Ve třetí nejvyšší soutěži bodové explodoval – za sezonu jich zapsal 149! Po roce v druhé nejvyšší soutěži dokráčel až do DEL, tedy mezi německou elitu. Tam bude načínat svůj už sedmý ročník v bavorském Augsburgu.

- 2009 – Ivan Majeský a Petr Mudroch

o Slováka Majeského jsme si připomínali přesně před týdnem při jeho narozeninách. Připomeňme si ho tedy jen ve stručnosti. Borec se zkušenostmi s NHL začínal v Kladně, když se chtěl rozehrát před sezonou ve Švédsku. Jeho kladenské návštěvy se opakovaly, až nakonec v sezoně 2013/14 odehrál za Kladno celý ročník. Bohužel tehdy sestupový. Odešel do Olomouce, kariéru pak ukončil doma na Slovensku.

o Druhým debutujícím byl také obránce. Petr Mudroch strávil většinu své kariéry v Pardubicích. Odtud se dostal i k několika reprezentačním startům. Ve městě perníku pomohl k ligovému titulu a stříbru. Stejných úspěchů dosáhl i poté, co pardubický perník vyměnil za karlovarské oplatky. Na kladenské angažmá ale v dobrém vzpomínat nemůže. Kladnu se nedařilo a Mudroch se také trápil, až ke konci sezony úplně vypadl ze sestavy. Odešel do prvoligového Chomutova, kde skončil kariéru v pouhých 33 letech.

- 2015 – Lukáš Mensator, Jurij Repe a David Dvořáček

o Brankář Mensator si vybudoval velmi dobrou pověst v Karlových Varech. Západočechům pomohl k historickým úspěchům v podobě ligového zlata a stříbra. Když ale jeho éra v brankovišti karlovarského klubu končila, zvolil pikantní přestup do Plzně. Tam ale za dva ročníky odchytal pouhých 30 zápasů. To Kladno na něj spoléhalo jako na jedničku. Dobře šlapající tým tehdy trhal rekordy, v play off ale skončil překvapivě na Ústí a Mensator odešel na závěr kariéry do Německa.

o Slovinec Repe byl doma talentem, který hrával s kluky o několik let staršími, než byl sám. Proto krátce před svými patnáctinami vyrazil do Třince. Zkoušel to i za oceánem, kde se tolik neuchytil. Těžké to měl také mezi dospělými u Ocelářů. Proto to zkoušel nejdříve v Havířově, poté v Kladně. U Rytířů byl tři sezony. Hned ta první byla nejlepší, když ve statistice plus minus skončil po základní části s +19. K tomu přidal i krásných 20 bodů. Zahrál si i na olympiádě v korejském Pchjongčchangu. V Kladně se mu ale už tolik nedařilo a odešel do Dánska. Hrál také na Slovensku, naposledy působil ve Frýdku-Místku.

o Sparťanský odchovanec Dvořáček měl na kontě pár startů ve finské nejvyšší soutěži či jednu téměř kompletní sezonu v dresu Pražanů. Větší průlom do extraligy ale nedotáhl, možnosti získat Dvořáčka na hostování tak využili Rytíři. Sice nezklamal, ale hvězdami sezony tehdy byli Stach s Bílkem. Po konci v Kladně se dlouho protloukal druhou nejvyšší soutěží. V posledních letech přeci jen ale zakotvil v sestavě mateřské Sparty.

- 2017 – Petr Štindl, Martin Lenďák, Linus Svedlund, Johan Lorraine, Štěpán Bláha a Tomáš Kaut

o Původem vsetínský Štindl předvedl parádní sezonu 2014/15. Sezonu tehdy začínal v druholigové Technice Brno. Přes Havlíčkův Brod se během jediné sezony dostal až do Litvínova. Pohádkový ročník dotáhl, když nad hlavu zvedal pohár pro mistra extraligy. Raketový vzestup ale nepotvrdil a po anabázi v Kometě Brno se přesunul do druhé nejvyšší soutěže. V Kladně se předvedl velmi dobře. Byl tehdy nejlepším hráčem soutěže dle statistiky plus minus. Odešel do Jihlavy, kde jeho kariéra v tichosti skončila.

o Martin Lenďák pochází z Košic, jeho druhým domovem je ale Kladno. Z Kladna totiž pochází jeho tatínek, který se hokejově prosadil právě na východě Slovenska. Když Martin přicházel do Kladna, měl zkušenosti s českým hokejem z Havířova. Kladnu pomohl až do baráže, která ale úspěch nepřinesla. Po jediné sezoně odešel do Košic. Od nové sezony našel angažmá ve Francii.

o Švéd Linus Svedlund se protloukal nižšími soutěžemi ve své domovině. Kladno mu tehdy doporučil český obránce Jakub Čutta a Svedlund tak vyrazil na zkušenou do České republiky. Do Kladna dorazil jako obránce, když ovšem bylo třeba, přesunul se do obrany. A nový post mu natolik sedl, že v obraně zůstal. S Kladnem zažil dvě povedené sezony korunované baráží. Ta druhá znamenala i postup do extraligy. Tu si ale nezahrál. Odešel do německého Memmingenu, kde bude načínat už svou třetí sezonu.

o To druhého Švéda Johana Lorraina doporučil do Kladna Otakar Vejvoda. Lorraine se zkušenostmi například i z Kazachstánu se neuvedl úplně zle. Za sedmnáct zápasů nasbíral čtyři přesné zásahy a stejný počet asistencí. Do kádru však příliš nezapadl a jeho angažmá skončilo. V podobném – kočovném – duchu se nesla i jeho další kariéra. Prošel si Slovenskem, Rakouskem či Německem. Nyní se připravuje na sezonu v italském Sterzing/Vipitenu.

o Nejstarší z bratrského tria Bláhů prošel mládežnickými kategoriemi nejen Kladna, ale zapsal i několik reprezentačních startů. Mezi dospělými figuroval hlavně v lajnách, jejichž útokem bylo neinkasovat. A to plnil dobře. Měl podíl na postupu Kladna, zahrál si i v extralize. Po sestupu se snažil Kladnu pomoci zpět nahoru. Během sezony ale v tichosti zmizel ze sestavy a vypadalo to, že ukončí kariéru. Novou sezonu by měl ale zahájit v Ústí nad Labem, možná se ukáže i v dresu pražské Kobry.

o Tomáš Kaut pochází z líhně talentů ve Žďáru nad Sázavou. Juniorské roky strávil v Pardubicích. Přechod mezi dospělé nebyl moc hladký a Kaut hodně hrál v nižší soutěži za Chrudim či Třebíč. V Pardubicích naskakoval hlavně do takzvané checking line. V podobné pozici se tak potkal právě i s výše zmíněným Štěpánem Bláhou. Ještě s Jakubem Hajným vytvořili formaci, které se gól dával těžko. I Kaut pomohl Kladnu k postupu, po sestupu se ale nedomluvil na další smlouvě. Odešel do Prostějova, kde se stal hned kapitánem. Novou sezonu bude začínat ve Vrchlabí.

Ligové zápasy 9. září (od roku 1965)

9. září 2005 HC RABAT KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:4 PP (1:1, 2:0, 1:3 - 0:0)

9. září 2008 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC GEUS OKNA KLADNO 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

9. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)

9. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:2 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

9. září 2016 HC AZ HAVÍŘOV 2010 - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

9. září 2017 RYTÍŘI KLADNO - SK TRHAČI KADAŇ 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Nejzajímavější z dnešního výběru je úvodní zápas sezony 2005/06. Kladno bylo v duelu s Český i Budějovicemi dlouho lepší, a když Kalla dával ve 43. minutě na 4:1, zdálo se hotovo. Ještě 205 vteřin před koncem stav platil, ale pak přišel neskutečný kolaps Kladna. Hlavně poslední minuta byla je pro nervově odolné jedince. V čase 59:21 snížil Kotrla a 59:55 vyrovnal Šimánek. Navíc si s bujarou oslavou zajel přímo pod kladenský kotel…

9. září 2005 HC RABAT KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:4 PP (1:1, 2:0, 1:3 - 0:0)

Branky a nahrávky: 05:52 Pavel Patera (David Hájek), 25:16 Radek Gardoň (Michael Frolík, Martin Frolík), 27:14 Martin Procházka (David Hájek, Jaroslav Kalla) PP2, 42:43 Jaroslav Kalla (Tomáš Horna) - 04:23 Petr Gřegořek (Kamil Brabenec) PP1, 56:45 Jindřich Kotrla (Aleš Krátoška, Marek Posmyk), 59:21 Jindřich Kotrla (Kamil Brabenec, Michal Hudec) EAG, 59:55 Jiří Šimánek (Viktor Hübl) EAG. Vyloučení: 7:6, navíc Michael Frolík (Kladno) a Ondřej Veselý (České Budějovice) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 26:40 (7:14, 10:8, 7:12, 2:6) Diváci: 3378

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Zeman, L. Procházka, Špelda, Čech, Hájek - Bílek, Patera ©, M. Procházka - Mi. Frolík, Gardoň, Ma. Frolík - Horna, Kalla, Hluchý - Besser, Huml, Havel.

Naopak v roce 2008 Kladno příjemně překvapilo na ledě Liberce, kde tehdy vůbec poprvé vyplenilo novou arénu za tři body. Buly tehdy házela čerstvá olympijská vítězka Bára Špotáková, pak Kopřivu překonal Pletka. Až pak elán Bílých tygrů ochladl. Famózně totiž zachytal brankář Miroslav Kopřiva (na rozdíl od domácího ex-kladeňáka Hniličky) a jeho tým dával góly. Dokonce dva důležité vstřelil Marek Čurilla, byl to jeho nejpovedenější zápas v extralize.

9. září 2008 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC GEUS OKNA KLADNO 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 00:37 Václav Pletka (Václav Nedorost), 24:53 Pavel Kašpařík (Václav Nedorost, Valdermar Jiruš), 38:19 Milan Bartovič (Boris Žabka) - 07:12 Marek Čurilla (Martin Frolík), 25:28 Jan Tomajko (Petr Tenkrát, Tomáš Nádašdi) PP1, 32:47 Radek Bělohlav (Jaroslav Kalla, David Hájek) PP1, 35:08 Richard Diviš (Pavel Patera), 47:07 Marek Čurilla (Aleš Pavlas). Vyloučení: 7:11 Využití: 0:2 Střely na branku: 41:30 (15:9, 13:12, 13:9) Diváci: 5617

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Skrbek, Hořava - Diviš, Patera ©, Procházka - Čurilla, Frolík, Tomajko - Tenkrát, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Stieler, Kuchler.

Zajímavé je, že také o rok později načal střelecký účet Kladna Marek Čurilla, což jinak nebyl velký kanonýr. Ale to už tehdy úřadující mistr republiky Karlovy Vary vedl 3:0. Ve zbytku duelu se však Kladno nemělo zač stydět, snížilo na 3:4 a při přesilovce pět na tři sahalo po vyrovnání. Nakonec reprezentant Němec rozhodl do prázdné. Posilou Kladna byl tehdy Tomáš Kaberle, ale zapsal jen zaviněné trestné střílení, které Melenovský neproměnil.

9. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 29:05 Marek Čurilla (Vítězslav Bílek, Martin Frolík), 33:42 Radek Bělohlav (Marek Čurilla, Vítězslav Bílek), 55:26 Petr Tenkrát (Ivan Majeský, Jaroslav Kalla) - 04:38 Marek Melenovský (Jaroslav Kristek, Michal Dobroň), 05:52 Rastislav Dej (Martin Zaťovič), 11:14 Lukáš Pech (Marek Haščák, Václav Pletka), 51:24 František Skladaný (Marek Melenovský, Michal Dobroň) 4/4, 58:54 Ondřej Němec (Ján Mucha) ENG (3/5). Vyloučení: 4:8 Trestná střílení: 32:55 Marek Melenovský (Karlovy Vary) neproměnil Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 38:37 (7:18, 16:9, 15:10) Diváci: 3231

Sestava Kladna: Kopřiva - Toman, Kaberle, Mudroch, Šmach, Majeský, Dlouhý, Trončinský - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Čurilla, Bělohlav - Horna, Kalla, Tenkrát - Tomajko, Frolík, Kuchler.

9. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:2 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21:20 David Stach (David Růžička), 25:43 Václav Skuhravý SH1, 65:00 Jan Rudovský GWS - 04:49 Lukáš Jurík (Tomáš Doležal, Ronald Knot), 33:03 Miloslav Čermák (Žiga Pavlin). Podrazil Vyloučení: 6:9 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 41:27 (9:10, 16:6, 9:8, 7:3) Diváci: 3567

Sestava Kladna: Mensator - Růžička, Gutwald, Kehar, Repe, Posmyk, Zajíc - Dvořáček, Skuhravý ©, Rudovský - Bílek, Stach, Kindl - Horna, Machač, Dalecký - Strnad, Lukáč, Redlich.

9. září 2016 HC AZ HAVÍŘOV 2010 - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 12:56 Michal Sztefek (David Dvořáček, Marek Haas), 18:48 Michal Sztefek (David Dvořáček, Daniel Seman) - 32:38 František Ptáček (David Růžička, Petr Ton) PP1. Vyloučení: 8:6 Využití: 0:1 Střely na branku: 32:26 (16:8, 13:10, 3:8) Diváci: 1868

Sestava Kladna: Cikánek - Růžička, Kehar, Repe, Drtina, Ptáček, Hořava - Ton, Burger ©, Tenkrát - Tůma, Zikmund, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad - Cetkovský, Machač, Havlůj.

9. září 2017 RYTÍŘI KLADNO - SK TRHAČI KADAŇ 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 03:26 Matěj Pekr, 21:00 Jakub Strnad (Roman Přikryl, Martin Kehar), 59:52 Jakub Strnad (Petr Štindl, Matěj Pekr) - 25:47 Jan Müller PP1, 30:24 Jan Müller (Martin Šťovíček, Luboš Rob) PP1. Vyloučení: 3:8, navíc Jan Müller (Kadaň) na 10 min. Využití: 0:2 Střely na branku: 27:14 (13:4, 5:8, 9:2) Diváci: 1693

Sestava Kladna: Cikánek - Veber, P. Hořava, Štindl, Kehar, Lenďák, Matula - Tůma, Machač, Kloz - Pekr, Přikryl, Strnad © - Lorraine, Kaut, Svedlund - Bláha, Kubík, Redlich.