Narozeniny:

- Karel Hubka – 136. výročí narození. Důležitá postava kladenského sportu. Hubka stál u začátků kladenské kopané, odchytal jako brankář za SK 79 utkání. Byl i u zrodu hokejového oddílu, na ledě byl ale útočníkem. Když skončil první trenér Hugo Laitner, postavil se na lavičku právě Hubka. Zásluhu měl ale i při začátcích boxu, jako funkcionář pomáhal také atletickému AC. Mimo sportovní život byl vystudovaným inženýrem. Karel Hubka zemřel krátce před 69. narozeninami 24. února 1954.

- Zdeněk Nový – 88. výročí narození. Útočník Zdeněk Nový si Kladno zahrál v sezoně 1953/54. Na kontě má kromě čtyř přáteláků také tři soutěžní utkání, ve kterých zaznamenal 2 góly. V sezoně 1956/57 pak působil v Chomutově, který prožíval skvělé roky. To se ale Novému stalo osudné. V listopadu 1956 odletěl chomutovský tým na turnaj do Švýcarska. Při návratu se ale na letišti stala chyba a pětice Chomutovských, ve které byl mimo jiných i Nový, přenechala místo v letadle chilské delegaci. A právě tato skupinka byla v letadle, které havarovalo. Nikdo nepřežil. Novému bylo pouhých 23 let. Více ZDE

- Tomáš Hudíček – 34 let. Útočník Hudíček prošel kladenskou mládeží. S dorostem i juniory se podílel na zisku mistrovských titulů. Podíval se třeba i do juniorské reprezentace. V kladenském A-týmu ale dostal šanci pouze v jediném zápasu. Kromě toho působil jen v nižších soutěžích.

- Jan Dalecký – 31 let. Narodil se v Lounech, kde s hokejem i začínal. Ale už v mládeži přešel do Kladna. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem, vyzkoušel si také kanadskou juniorskou WHL. Za Kladno naskočil alespoň k jednomu zápasu celkem ve čtyřech sezonách. Oklikou přes Ústí nad Labem odešel do dánského Herningu. Tam vydržel tři sezony. V letošní sezoně působil v maďarském Debrecínu.

Výročí úmrtí:

- 2009 – Rudolf Hošek. Brankář Hošek v Kladně působil od sezony 1949/50. Tehdy chytal za druhé kladenské mužstvo. Protože tehdy došlo ke sloučení několika týmů do SONP Kladno, mohlo si tak Kladno dovolit postavit dvě mužstva, které si byla rovna a obě hrála i stejnou – 3. nejvyšší soutěž. Právě druhému mužstvu se i s Hoškem v bráně povedlo postoupit. Když v sezoně 1950/51 vznikl B-tým, zamířil do něj mimo jiné i Hošek. Za A-tým si ještě později zahrál. To už ale bylo jen v přátelských zápasech.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1993 – Vladimír Kameš st. a Tomáš Brejník



* Vladimír Kameš začínal v kladenském A-týmu v sezoně 1982/83, v osmnácti byl okamžitě lídrem, ale tým stejně sestoupil. Kameš zamířil na vojnu do Jihlavy, kde hned dvakrát zvedl pohár pro vítěze ligy a v legendární trojici Rosol - Kameš - Klíma se s litvínovskými kamarády podíval se i do reprezentace. Zúčastnil se Kanadského poháru či mistrovství světa 1985 v Praze, kde domácí tým získal zlaté medaile. Kladno opustil po sezoně 1989/90, kdy odešel do Finska. Vrátil se už jen nakrátko, aby svému mateřskému klubu pomohl v play off. Po pátém prohraném duelu ve Vítkovicích si už za Kladno nezahrál.

* Obránce Brejník vstoupil do dospělého hokeje v Kladně. A vstup to byl celkem povedený – v 14 zápasech totiž i dvakrát skóroval. Poté už ale odešel do Olomouce, se kterou slavil mistrovský titul na úkor mimo jiné i Kladna. Od té doby jeho kariéra více uvadala, až Brejník zakotvil v Rakovníku hrajícím v krajské lize.



- 2013 – Tomáš Drtil. Obránce Drtil je odchovancem Šumperku. V Kladně působil v sezoně 2012/13. Většinu sezony ale strávil v tehdy partnerském Písku. Za Rytíře tak odehrál pouze 8 utkání, ve kterých se bodově neprosadil. Mimo Kladno působil jen v nižších soutěžích.

Zápasy s kulatým výročím:

Po zklamání z důležitého zápasu ve Vítkovicích, kde definitivně ztratili šanci na titul, se tři kola před koncem ligy ročníku 1981 hodlali hokejisté Kladna rozloučit dobře s vlastními fanoušky, protože zbylé dva duely už hráli venku. S Pardubicemi byli jasně lepší, i když soupeř z minima střel vytěžil pět gólů a pořád bojoval. Někdy až moc ostře, rozhodčí Aubrecht popsal zápas jako hodně nečistý a vinil z toho hlavně hosty. Nejdůležitější gól dal čtvrt minuty před koncem druhé třetiny na 4:3 Jan Novotný. A pak trefa Libora Martínka těsně poté, co Šejba vyrovnal na 4:4.

10. března 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 8:5 (2:2, 2:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 03:08 Alexander Vrňák (Jan Neliba, Milan Nový), 12:41 Milan Eberle (František Větrovec, Milan Skrbek), 37:41 František Větrovec (Petr Fiala), 39:45 Jan Novotný (Bohumil Čermák), 43:47 Libor Martínek (František Větrovec), 46:58 Milan Nový (Lubomír Bauer, Alexander Vrňák) PP1, 51:27 Jan Neliba (Miloslav Hořava, Milan Nový) PP1, 57:11 Miloslav Hořava (Milan Nový) SH1 - 07:02 Bohuslav Šťastný, 09:00 Jan Velinský (Miroslav Bažant), 24:27 Jiří Seidl (Jiří Novák), 43:23 Jiří Šejba (Ladislav Dinis), 50:14 Jan Levinský (Vladimír Martinec) PP1. Vyloučení: 3:8 Využití: 2:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 41:18 (:5, :4, :9) Diváci: 3803.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Vrňák, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle (od 27. Martínek), Skrbek, Fiala.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1972 pár dnů poté, co Kladno ztratilo prohrou v Jihlavě reálnou šanci na titul, hostoval na jeho ledě zachraňující se Litvínov. Domácí špatně začali, ale zápas nakonec díky skvělému výkonu ve druhé třetině vyhráli 6:4. Zajímavý výraz použil tehdejší Československý sport na adresu dlouholetého brankáře Litvínova Kapouna, který se prý nechal vystřídat kvůli nervovému zhroucení. Tak vážné to ale nebylo, jen gólů v jeho síti bylo moc. Litvínov se v poslední třetině zlepšil, Josef Ulrych dovršil hattrick, ale Kladno mělo více přesných střelců včetně mladíků Sýkory či Nového. Zkušené duo Pospíšil - Vimmer zařídilo zase nejpěknější branku utkání, Josef Vimmer vykouzlil ten večer dokonce tři gólové asistence. A jeho si uchoval naději jak na titul, tak na druhé místo, i to se hodně cenilo. Litvínov se nakonec zachránil.



10. března 1972 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 6:4 (1:2, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Václav Sýkora (František Pospíšil), 26. Eduard Novák (František Pospíšil) PP1, 32. Milan Nový (Josef Vimmer), 35. Milan Nový (Josef Vimmer) PP1, 37. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Bauer), 42. František Pospíšil (Josef Vimmer) - 6. Josef Ulrych (Karel Ruml) [1:1], 13. Josef Ulrych (Ivan Hlinka), 40. Josef Ulrych (Ivan Hlinka), 42. Ivan Hlinka (Josef Ulrych) [6:4]. Vyloučení: 1:2 Využití: 2:0 Střely na branku: 39:33 (12:11, 14:12, 13:10) Diváci: 3400.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Kohout - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Nedvěd, Rys, Kofent (Kuchler).

Čtvrtfinálová série Kladno - Slavie v roce 1995 patří k tomu nejlepšímu a nejdramatičtějšímu, co středočeský klub ve své historii ve vyřazovacích bojích odehrál. Po dvou domácích výhrách tehdy zamířilo Kladno do Edenu a zápas byl opět plný vzrušujících momentů. Dlouho byli lepší hosté. Na první gól Čermáka ještě odpověděl Antoš, ale od druhé části převzala žezlo tehdy neudržitelná Blue Line, kde Miroslav Mach životní formou dokonale nahradil nemocného Otu Vejvodu. Mach poslal Kladno do vedení, nicméně ve třetím dějství duel gradoval.

Kladeňáky podržel úžasným zákrokem proti sólu Jelínka brankář Martin Chlad, ale v tomhle utkání zažil i chvíli hrůzy, která se vzápětí změnila v pořádnou kliku a radost. Dvě minuty před koncem se Slavia po snížení na 2:3 tlačila za vyrovnáním, Hlinka vyslal bombu z půlky hřiště a Chlad ji pustil! Eden explodoval až na početný kladenský kotel, který rázem vyhasl. Jenže vzápětí rozhodčí ukázali, že branka nemůže platit kvůli ofsajdu. Bylo to správné rozhodnutí, nicméně fanoušci Slavie žádné opakovačky neviděli a hodně se zlobili. Led byl plný odpadků, došlo k vážným potyčkám policie a fans. Zápas byl nadlouho přerušen, ale dohrál se a tým kouče Jana Neliby už výhru ubránil. Trenér v hodnocení přiznal, že mužstvo mělo i štěstí a pochválil elitní Paterovu lajnu, která dala Slavii v celé sérii 11 ze 14 branek.

Video ze zápasu najdete ZDE: #youtube|ra6_bGRJOWI|193s#

10. března 1995 HC SLAVIA PRAHA - HC POLDI KLADNO 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13:06 Milan Antoš (Tomáš Jelínek), 54:29 Václav Eiselt (Tomáš Kupka, Andrej Jakovenko) - 03:26 David Čermák (Petr Kuda, Jan Bláha), 11:53 Miroslav Mach (Martin Procházka, Jan Kruliš) PP1, 36:53 Miroslav Mach (Jan Kruliš). Vyloučení: 5:5, navíc Patrik Eliáš (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 30:35 (13:9, 5:16, 12:10) Diváci: 4850.

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, F. Kaberle, Kuda, Židlický, L. Procházka, Štěpánek - Mach, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Čermák - Placatka, Eliáš (ve 41.-49. Ruchař), Kajer.

Důležitý zápas s dobrým koncem odehrálo Kladno v roce 2003 v Jihlavě. Bylo to čtvrté finále první ligy a domácí byli povzbuzeni předešlým vítězství, jímž snížili stav série na 1:2. Nicméně Kladno jim téměř nedalo šanci. Brzy vedlo trefami obránců Kruliše a Čecha 2:0, skvěle chytal Zdeněk Orct. Ve druhé třetině lapil 22 střel! A inkasoval až v poslední části, ale to už bylo za stavu 3:0 pro hosty. Zajímavé je, že čtyři kladenské branky vstřelili obránci. Hrdinou večera byl už zmíněný Jan Kruliš, který Sáblíka propálil dvakrát. Z Vysočiny jel šťastný autobus natěšený na barážového soka - Havířov.



10. března 2003 HC DUKLA JIHLAVA - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 48:37 Marian Morava (Petr Vlk) PP1 - 12:39 Jan Kruliš (Tomáš Horna), 14:00 Martin Čech (Vítězslav Jankových, Mojmír Musil) PP1, 48:22 Tomáš Horna (Martin Čech, Mojmír Musil) PP1, 56:14 Pavel Mojžíš (Jaroslav Kalla, Tomáš Klimt) PP1, 56:55 Jan Kruliš (Josef Zajíc, Jaroslav Špelda) PP1. Vyloučení: 6:11, navíc Petr Vlk na 10 min., Roman Hlouch (oba Jihlava) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:4 Střely na branku: 49:37 (13:13, 22:9, 14:15) Diváci: 6980.

Sestava Kladna: Orct - Čech, Kasík, Mojžíš, Skuhrovec, Kruliš, Špelda, Chatrnúch - Jankových, Musil, Kysela - Kalla, Havel, Klimt - Bílek, Zajíc ©, Horna.

Také třetí čtvrtfinále extraligového play off v roce 2005 se Kladnu povedlo skvěle. Pozdějšího mistra Pardubice doma porazilo 4:0 a snížilo stav série na 1:2. Deset let po sérii se Slavií opět zářila Blue Line, tentokrát už spíše duo Patera - Procházka. Pavel Patera dal dokonce v tomhle duelu dva góly, přitom brankář Pardubic Ján Lašák chytal tehdy v téměř životní formě. Na druhé straně byla ovšem minimálně stejná kvalita, Zdeněk Orct už si v po přestupu z Litvínova na Kladno zvykl a chytal rovněž bezvadně. Vychytal horu pardubických šancí a čisté konto si skutečně hodně zasloužil. Ještě přidejme zásadní moment utkání. V jeho polovině ujíždí v oslabení dvojka domácích na obránce Pardubic a přichází dokonalá žabička kapitána Zajíce na posilu Františka Mrázka - ten posílá kotouč na místo určení. Hokejový fajnšmekr si pošmákl.



Video:

Zdroj: Youtube

18:08 Pavel Patera (Martin Ševc) PP1, 29:24 František Mrázek (Josef Zajíc) SH1, 32:49 Pavel Patera (Martin Procházka, Petr Kasík), 44:33 Jan Hrdina (Radek Gardoň). Vyloučení: 9:10, navíc Josef Zajíc (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 36:30 (12:8, 15:13, 9:9) Diváci: 4653.Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík - Bílek, Patera, Procházka - M. Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Horna, Kalla, Ma. Frolík - Hluchý.

Ostatní zápasy 10. března (od roku 1966):

10. března 1972 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 6:4 (1:2, 4:1, 1:1)

10. března 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

10. března 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN NV ÚSTÍ NAD LABEM 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

10. března 1989 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

10. března 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

10. března 1993 TJ VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 9:1 (2:1, 6:0, 1:0)

10. března 1995 HC SLAVIA PRAHA - HC POLDI KLADNO 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

10. března 2000 HC FEMAX HAVÍŘOV - HC VELVANA KLADNO 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

10. března 2003 HC DUKLA JIHLAVA - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

10. března 2005 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

10. března 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

10. března 2009 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC GEUS OKNA KLADNO 4:0 (2:0, 1:0, 1:0

10. března 2013 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK