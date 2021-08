Narozeniny

Miroslav Biskup – 71 let. Původem litoměřický Biskup prošel mládeží kladenské PZtky. Do ligového mužstva se probojoval ještě před vojnou, ale starty sbíral postupně. Přeci jen v Kladně byla velká konkurence obránců. V kádru se potkal mimo jiné s legendami Pospíšilem, Čermákem, Vinšem, později například také s Vejvodou či Kaberlem. Devět startů si připsal mimo jiné v ročníku 1974/75. Je tak zapsaný mezi hráči, kteří pro Kladno získali ligový titul. To byla ale také jeho poslední kladenská sezona. Poté odešel do pražské Slavie.

David Patera – 40 let. Mladší bratr slavnějšího Pavla Patery v Kladně naskakoval ještě jako junior. Na rozdíl od Pavla byl ale David obránce. Za čtyři sezony odehrál pouhých 31 zápasů. Většinu z toho v sezoně 2001/02, kdy se krátce potkal s Pavlem v jednom týmu. Pavel odehrál pouhé tři zápasy, po kterých odešel do ruského Omsku. Třikrát tak fanoušci mohli sledoval oba bratry spolu na ledě. David ale měl zdravotní patálie, které jeho kariéru předčasně ukončily.

Přípravné zápasy 10. srpna:

10. srpna 2004 HC RABAT KLADNO - KLH CHOMUTOV 1:4 (1:0,0:3,0:1)

10. srpna 2006 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 5:3 (4:0,0:1,1:2)

10. srpna 2010 HC KLADNO - HC VCES HRADEC KRÁLOVÉ 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)

10. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - EHC WOLFSBURG GRIZZLY ADAMS 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

10. srpna 2017 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 31:08 Samvel Mnacjan (Tyler Harrison) 4/4, 41:08 Tyler Harrison (Vítězslav Bílek), 44:14 David Stieler (Radek Bělohlav, Libor Procházka) PP1 - 23:03 Jiří Kadlec (Jaroslav Roubík, Jan Hruška) PP1, 34:12 Jaroslav Roubík (Jiří Kadlec, Jan Hruška), 53:53 Daniel Volráb (Vít Budínský, Patrik Moskal), 57:46 Jiří Hendrich (Vít Budínský, Patrik Moskal). Vyloučení: 7:8, navíc Ondřej Hruška (Hradec Králové) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 52:28 Diváci: 650≈

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Drtina, Růžička, Mrázek, Procházka, Šmach, J. Látal, Mnacjan - Kos, Patera, Eberle - Valský, Melka, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - Harrison, Strnad, Bessonov.

10. srpna 2013 hostoval v Kladně silný německý celek - semifinalista DEL - Wolfsburg. Kladna však nasadilo docela silnou sestavu a ta vyhrála 4:3. Tehdy trenér Zdeněk Vojta hodně zúžil kádr, končili třeba cizinci Jakovlevs, Pečura či Pance. Trenér naopak slíbil posily včetně Jana Hlaváče.

10. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - EHC WOLFSBURG GRIZZLY ADAMS 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 05:20 Miloslav Hořava (Pavel Patera), 19:33 Jiří Kuchler (Ondřej Havlíček, Libor Procházka), 32:13 Pavel Patera (Miloslav Hořava, Petr Tenkrát), 37:05 Petr Hořava (Jiří Kuchler) - 01:35 Marco Rosa (Chad Bassen, Gregory Moore), 32:52 Sebastian Furchner, 56:49 Tyler Haskins (Sebastian Furchner) 4/4. Vyloučení: 5:6, navíc Norman Milley (Wolfsburg) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 32:29 Diváci: 250≈

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Černošek, Doudera, Jankovič, Procházka, P. Hořava - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - Treille, Dragoun, Lukáč (od 33. Strnad) - Havlíček, Machač, Kuchler.

10. srpna 2017 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 02:46 Martin Kadlec (Jan Novák, David Šafránek), 03:09 Václav Krliš (Antonín Růžička), 58:39 Martin Ondráček (Zdeněk Kubica) ENG - 21:44 Jan Kloz (František Matula). Vyloučení: 3:4 Bez využití Střely na branku: 33:29 (10:13, 11/4:7, 8:9) Diváci: 500≈

Sestava Kladna: Cikánek (od 30:10 Kopřiva) - Štindl, P. Hořava ©, Zelingr, Štich, Lenďák, Matula, Kehar, Veber - Pekr, Machač, Strnad - Lorraine, Svedlund, Zikmund - Tůma, Kaut, Kloz - Kružík, Kubík, Redlich.

