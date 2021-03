Narozeniny:

- Anton Kurjanov – 38 let. Kariéra rodáka s Usť-Kamenogorsku je spojena především s Omskem. S ním získal ruský mistrovský titul nebo si tam zahrál mimo jiné i s Jaromírem Jágrem a Pavlem Paterou. V roce 2009 byl také členem reprezentačního výběru, který na mistrovství světa ve Švýcarsku získal zlaté medaile. Do Kladna přišel až na sklonku kariéry, přilákal ho právě tehdejší kouč Patera. A vedl si celkem dobře – za 18 zápasů zaznamenal 17 kanadských bodů. Skvěle proměňoval nájezdy. Poté ale přišly vážné rodinné problémy, kvůli kterým Kladno opustil během rozehraného play off. Po konci aktivní kariéry se věnuje trenéřině.

Rekordy a zajímavost:

- 1984 – Kladno vyhrálo v Chomutově 12:0. Hattrickem se o to přičinil Zdeněk Vojta. Jedná se fakticky o nejvyšší venkovní výhru Kladna. V roce 1955 Kladno sice vyhrálo 1:16 nad Holoubkovem. Ačkoliv byl tehdy Holoubkov vedený jako domácí tým, zápas se odehrál na kladenském zimním stadionu. Dodejme, že doma Kladno zdolalo už předtím 15:0 a 11:2, v té sezoně to na něj umělo…

- 2003 – Ve Zlíně se nedařilo. Nejen, že Kladenští prohráli 0:10, ale rovnou pět zásahů padlo v přesilovce soupeře.

- 2014 – Zápas play-out s Litvínovem sledovalo jen 742 diváků. Jedná se tak o nejnižší domácí návštěvu.

Zápasy s kulatým výročím:



Veledůležitý zápas odehrálo Kladno přesně před deseti lety proti Mladé Boleslavi. V play out se právě tyhle dva týmy praly o vyhnutí se baráži a první vzájemný duel patřil Boleslavi. Kladno však poté porazilo Brno i Spartu a šlo o to, zda dobré výsledky potvrdí proti největšímu soupeři. Povedlo se, vyhrálo 4:3, ale byla to bitva, v níž měli hosté dlouho navrch a nakonec hodně napověděla sporná branka kladenské Bílka. Ten si stáhl rukavicí ze vzduchu přihrávku Kally a vyrovnal na 3:3. Zásadní postava Bolky, kapitán Divíšek, gól rozhodčímu tvrdě vyčetl. .„Řekl jsem mu, ať jde do pr…, že to bylo jasné sevření,“ okomentoval situaci. Pískala dvojice Turčan - Lacina a ta odpískala ještě jednu branku, tu rozhodující. Dal ji hrdina zápasu Jakub Valský po vyjetí zpoza brány a hrdě hlásil: "Na Schwarze si věřím!"



Kladno výhrou uteklo Boleslavi na 6 bodů a už si tým kouče Miloše Holaně přiblížit nenechalo.



5. kolo play-out - 11. března 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)



Branky a nahrávky: 02:40 Jiří Bicek (Pavel Patera, Jaroslav Nedvěd) PP1, 15:43 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek) PP1, 41:01 Vítězslav Bílek (Jaroslav Kalla, Jakub Valský), 46:06 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek) - 04:31 Tomáš Divíšek (Daniel Boháč, Darrell Hay) PP1, 12:18 Tomáš Divíšek SH1, 22:47 Jiří Marušák (David Vrbata, Jan Benda) PP1. Vyloučení: 10:8, navíc Tomáš Divíšek a Zdeněk Bahenský (oba Mladá Boleslav) na 10 min. Využití: 2:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 37:26 (13:9, 12:5, 12:12). Diváci: 2187.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Růžička, Kameš, Mrázek, Procházka, Piskáček, od 35. Drtina - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Smoleňák, Stieler, Eberle - Hovorka, Hašek, Bělohlav - Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V jinak skvělé sezoně 1993/94 nemělo Kladno na konci základní části kdovíjakou formu. Prohrálo vysoko v Litvínově, také doma s Jihlavou. Ale na Spartě vítěz základní části zápas zvládli a vyhrál 4:3. Vyrovnaný zápas rozhodl Jiří Beránek, Plzeňák hostující v Kladně. Byla to jeho nejlepší střelecká sezona kariéry, i s play off dal 15 gólů.



11. března 1994 HC SPARTA PRAHA - HC KLADNO 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 02:52 Milan Kastner (Vladimír Petrovka), 19:23 Pavel Táborský (David Výborný, Jiří Zelenka), 26:20 Vladimír Petrovka (Pavel Geffert, Václav Burda) PP1 - 05:49 Radek Gardoň (Jiří Veber), 14:39 David Čermák (Josef Zajíc), 35:26 Radek Gardoň, 55:45 Jiří Beránek (Jan Kruliš). Vyloučení: 3:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 34:29 (11:10, 11:10, 12:9) Diváci: 5231.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Kuda, Černý - Beránek, Zajíc ©, M. Procházka - Čermák, Gardoň, Eliáš - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

Poslední kolo základní části sezony 1996/97 zavedlo Kladeňáky na led Zlína. Oba týmy byly v rozdílných pozicích než podle papírových předpokladů být měly. Od Kladna se po odchodu Blue Line postup do play off nečekal, ale už před tímhle duelem ho mělo nějaký čas jistý. Zato Zlín už bojoval o pouze nepatrnou šanci mezi nejlepších osm proniknout. Přesto se rval a se třemi Kladeňáky - trenérem Edou Novákem, brankářem Jaroslavem Kamešem a obráncem Drahomírem Kadlecem, hrál naplno. A Kladno, jenž šetřilo hvězdného brankáře Hniličku, rozstřílel 7:4, jasno bylo už po první třetině. Pro Kladno to byla škoda, spadlo totiž ze čtvrtého místa na šesté a muselo na silné Vítkovice. S těmi v play-off jasně prohrálo. Zlínu ani jasná výhra na postup nestačila.



11. března 1997 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 7:4 (4:1, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 04:22 Zdeněk Sedlák (Petr Čajánek), 06:38 Pavel Kowalczyk (Jan Krajíček, Tomáš Němčický), 11:15 Jan Krajíček (Zdeněk Sedlák, Petr Čajánek) PP1, 18:44 Aleš Zima (Roman Meluzín, Drahomír Kadlec), 21:28 Petr Kuchyňa (Aleš Polcar, Petr Leška), 28:45 Pavel Janků (Aleš Zima, Drahomír Kadlec), 53:07 Pavel Rajnoha PP1 - 18:27 Petr Tenkrát (Tomáš Mikolášek, Josef Zajíc), 46:10 Jan Kruliš (Josef Zajíc, Tomáš Mikolášek) PP1, 48:00 Tomáš Trachta (Marek Židlický, David Čermák), 57:48 Josef Zajíc (Tomáš Mikolášek, Petr Tenkrát). Vyloučení: 2:4 Využití: 2:1 Střely na branku: 52:38 (15:12, 22:10, 15:16) Diváci: 3600.

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, Skrbek, Procházka, Kaberle, Židlický, Kasík - Tenkrát, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Kuchler, Eiselt - Ton, Čermák, Trachta - od 21. Sedlák.

Ostatní zápasy 11. března (od roku 1966):

11. března 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

11. března 1980 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

11. března 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:4 (1:2, 2:0, 0:2)

11. března 1984 TJ VTŽ CHOMUTOV - TJ POLDI SONP KLADNO 0:12 (0:3, 0:6, 0:3)

11. března 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:3 (1:0, 1:1, 1:2)

11. března 1988 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (1:2, 2:2, 1:0)

11. března 1994 HC SPARTA PRAHA - HC KLADNO 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

11. března 1997 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 7:4 (4:1, 2:0, 1:3)

11. března 2005 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

11. března 2013 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

11. března 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK