Přípravné zápasy 11. srpna

11. srpna 2000 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:2 (1:0,0:1,1:1)

11. srpna 2005 HC RABAT KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 4:2 (1:1,2:1,1:0)

11. srpna 2015 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

11. srpna 2016 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) samostatné nájezdy 0:2

11. srpna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Kde máme zápasy včetně statistik?

Zápas v Ústí se Kladno v roce 2015 vůbec nepovedl, jediný gól ofenzivního mužstva dal Jan Dalecký. Rytířům daly góly hvězdy Ústí, které na konci ročníku rozmetaly naděje Středočechů na návrat do extraligy - David Tůma a Jaroslav Roubík. Kladno zkoušelo Kryštofa Hrabíka, jenže nadaný hráč stejně odešel do Liberce a nyní už pár let bojuje o svou šanci v zámoří. Další zkouškou byl Rus Anton Berljov. Měl za sebou sezonu v Kadani, ale v Kladně se nečapl a odešel do Rumunska…

Branky a nahrávky: 12:50 David Tůma (Jiří Kuchler, Martin Vágner), 19:11 Jaroslav Roubík SH1, 59:24 Jaroslav Roubík (David Tůma, Jiří Kuchler) ENG (5/5) - 50:56 Jan Dalecký (David Stach). Vyloučení: 5:8 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 22:36 (12:16, 3:11, 7:9) Diváci: 826

Sestava Kladna: Cikánek - Repe, Kolářík, Růžička, Kehar, Posmyk, Potěchin (od 34. Matula) - Dalecký, Skuhravý ©, Rudovský - Bílek, Stach, Miura - Berljov, Machač, Šilhavý (od 34. Hrabík) - Čurda, Lukáč, Redlich.

O rok později Kladno padlo rovněž ale na Slavii. Co je zajímavé, uspělo aspoň při nájezdech, které rozhodl Daniel Kružík. Ten je nyní oporou sešívaných.

11. srpna 2016 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) samostatné nájezdy 0:2

Branky a nahrávky: 33:30 Tomáš Andrlík (Martin Kadlec, David Šafránek), 36:51 Antonín Dušek (Miha Štebih) PP1 - 04:18 Petr Havlůj (Daniel Kružík), 60:00 Daniel Kružík GWS. Vyloučení: 2:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 26:24 (5:10, 10:7, 11:7) Diváci: 347

Sestava Kladna: Hanuljak - Růžička, Ulrych, Repe, Drtina, Matula, Hořava - Ton, Burger ©, Tenkrát - Jánský, Přikryl, Hrdel - Kružík, Havlůj, Cetkovský.

V roce 2020 Kladno zcela nečekaně porazilo doma Spartu 3:2. Nečekaně proto, že kádr byl prvoligový, zatímco Pražané měli extraligový a ještě silně nadprůměrný. Hezký zápas zahráli zbraslavští bráchové Bláhové, Štěpán i Ondřej dali po gólu. Další mladík Tomáš Urban si připsal asistenci a později se prosadil v dresu Litoměřic. Skvěle chytala slovenská posila Košarišťan.

11. srpna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 22:43 Štěpán Bláha (Nicolas Hlava) PP1, 29:08 Šimon Jelínek (Nicolas Hlava), 53:13 Ondřej Bláha (Tomáš Urban, Matyáš Filip) - 42:14 David Tomášek (Petr Kalina, Martin Jandus), 58:09 Tomáš Pavelka (Matúš Sukeľ, Jan Buchtele) EAG. Vyloučení: 5:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 21:34 (5:8, 12:7, 4:19) Diváci: 733

Sestava Kladna: Košarišťan - Zelingr, Kehar, Sorokin, Štochl, Mikliš, Zajíc, Ticháček - Bernat, Račuk ©, Š. Bláha - Routa, Kubík, Guman - Hlava, Pitule, Jelínek - Urban, Filip, O. Bláha.

Jan ŠEJHL