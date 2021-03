Ligový debut za Kladno:

- 1982 – František Pospíšil. Během pár dní si znovu připomínáme syna slavného Františka Pospíšila. Po tatínkovi podědil i post v obraně. Proto se mnozí neubránili srovnávání. To pro Františka Pospíšila nemohlo dopadnout příliš dobře, přestože si v lize nevedl špatně. Jinak by za Kladno také neodehrál 210 ligových zápasů. Další starty přidal také za Litvínov.

- 2008 – Radko Gudas. Ve čtvrtfinále play off se Kladnu proti favoritovi z Českých Budějovic nedařilo, navíc ho trápila i zranění v obraně. Příležitost k debutu se tak naskytla pro tehdy sedmnáctiletého Radko Gudase, který tou dobou měl zkušenosti s dospělým hokejem z prvoligového Berouna. A hned párkrát své soupeře zboural. V Kladně se uvedl i následující sezoně. Pak už ale zamířil do zámoří, kde působí dodnes.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1972 – Jan Kopřiva. Libušíňáka Kopřivu zapůjčila do kladenské PZtky Mladá Boleslav. Za kladenské áčko toho moc nenahrál – za tři ročníky má na kontě 50 zápasů. Válel ale v B-týmu, kde patřil mezi nejlepší střelce. S Martinem Šaškem se pravidelně přetahoval právě o post nejlepší kanonýra. A hned ve třech sezonách byl lepším právě Kopřiva. V B-týmu vydržel až do jeho rozpuštění, ale u áčka se ještě objevil. Už ne jako hráč, ale jako kustod.

- 1990 – Ivan Černý a Petr Tatíček

o Kariéra Ivana Černého je svázaná hlavně se Slovanem Bratislava, kde tento obránce strávil dlouhých 11 sezon. Oproti tomu angažmá v Kladně bylo jen krátkou – jednosezonní epizodou. Připsal si tehdy – na obránce solidních – 15 kanadských bodů. V Kladně ho zastihla Sametová revoluce, otevřely se hranice a Černý odešel do nižší italské soutěže.

o To Tatíček patří mezi osobnosti Kladna. Spolehlivý obránce byl oporou zadních řad 9 sezon. Prošel si těžké roky, kdy Kladno v osmdesátých letech dvakrát sestoupilo z nejvyšší soutěže. Ale i v nižší soutěži zůstávat Tatíček věrný svému klubu. Po revoluci se vydal na zkušenost do Německa. Později Kladno také trénoval.

- 1999 – Zdeněk Hypius. Útočník Hypius naskakoval v sezoně 1998/99 ještě jako junior. Připsal si 8 startů, při dalších 4 zápasech pak byl připravený jako náhradník. Do statistik se ale zapsal pouze trestnými minutami. Odešel do nižších soutěží, kde si zahrál za Ústí nad Labem či Děčín. Vyzkoušel si také angažmá v rakouském Montafonu.

- 2000 – Zdeněk Eichenmann, Tomáš Kupka, Michal Kaňka a Peter Bohunický

o Zdeněk Eichenmann Kladno dvakrát opustil. Poprvé to bylo kvůli povinné vojenské službě (Trenčín), podruhé ho zlákalo působení v Olomouci. Právě s Hanáky získal ligový titul. V cestě jim stálo mimo jiné i Kladno a na vzájemnou semifinálovou sérii se vzpomíná dodnes, Eichenmann skóroval i v rozhodujícím utkání. Z Olomouce se do Kladna ještě vrátil a tehdy nosil dokonce kapitánské céčko. Lajnu s Pražany Svobodou a Eiseltem hodně stmelil. Po sezoně 1999/200 už ale opustil Středočechy potřetí a definitivně. Působil také v Německu, Finsku či Rakousku, kde je dodnes.

o Útočník Kupka do Kladna přicházel se zkušenostmi z pražské Slavie, se kterou oslavil postup do extraligy. V Kladně vydržel dvě sezony. Ve druhé sezoně zaznamenal 28 bodů ve 44 zápasech. Byla to tak jeho bodově nejpovedenější sezona v nejvyšší soutěži, pomohl mu i tehdy hodně talentovaný centr Jiří Burger. Pak ale odešel do anglického Newcastlu. Tři ročníky působil také v dánském Esbjergu.

o Původem benešovský Kaňka dorazil do Kladna z Kralup a vydržel dvě sezony. V první z nich patřil do pětky nejproduktivnějších útočníků týmu. Ve druhé už to ale nebylo ono a Kaňka odešel do Kadaně. Zahrál si také třeba v Norsku, Dánsku či Velké Británii. V české nejvyšší soutěži už ale další šanci nedostal.

o Slovák Bohunický do Kladna přišel z Martina hrajícího až druhou nejvyšší slovenskou ligu. V Kladně vytáhlý útočník vydržel jen necelou sezonu, během které zaznamenal dva góly a pět asistencí. V české extralize si krátce zahrál také za Karlovy Vary či Zlín. Jinak působil v nižších soutěžích. Vyzkoušel si ale také angažmá ve Švýcarsku či Francii.

- 2008 – Radek Gardoň. Útočník Gardoň patří mezi nejvěrnější Kladeňáky. Pouze čtveřice Patera – Vinš – Kasík – Kruliš odehrála za Kladno více než tenhle tvořivý a šikovný centr. Může se také chlubit 170 ligovými góly v kladenském dresu. Pár zápasů a branek přidal i za Vsetín či Zlín, kam ho Kladno krátce zapůjčilo. Po konci v Kladně dohrál poslední rok své kariéry za nedaleké Řisuty. Když pověsil brusle na hřebík, začal se věnovat výchově mladých talentů.

Zápasy s kulatým výročím:



Nehrál se žádný

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Poslední zápas sezony 1971/72 byl přímým soubojem o druhé místo, i když teoreticky mohl Slovan Bratislava i Kladno ještě získal mistrovský titul. To by ale musela Jihlava prohrát s už sestupujícím Gottwaldovem. Vyhrála 8:0, a tak šlo v hlavním městě Slovenska jen o stříbro. Domácí šli do vedení už po minutě hry a byli lepší celé utkání. Skvěle chytající Termer jim však dovolil jen tři branky. Na druhé straně zářil Dzurilla, také toho hodně čapl. Hlavně nájezd Kuchlera za stavu 1:1. Když se v první třetině zranil hostům Eduard Novák, byla to více než citelná ztráta. I tak se hodnotilo třetí místo v lize jako obrovský úspěch Kladenských.

12. března 1976 se v podvečer zastavil v Pardubicích čas. Domácí lídr tabulky hostil druhé Kladno a vše hovořilo v jeho prospěch. Jak narvaná hala, která vůbec nestačila zájmu diváků, tak vzájemné zápasy téhle sezony. Jenže všechno bylo naopak. Kladno bylo od začátku lepší, dalo dva góly bombou Vinše a dorážkou Bauera, a to ještě netrefil Skrbek prázdnou bránu. Ve druhé třetině zářil Eda Novák a vyhnal brankáře Crhu z klece. Nejdřív ho zaskočil kaťuší z dálky - tu Eda prostě uměl. A pak se projel ladně kolem beka Panchártka i kolem Crhy a dal gól do prázdné - 0:4.



Pardubice ještě zabraly, v poslední třetině tvrdě okupovaly území bráněné skvělým Krásou, ale když se zdálo, že mohou myslet na vyrovnání, přišly slepené góly hostů. Ten zásadní dal Antonín Melč, mladý obránce, který nahradil nemocného Kaberleho. I díky tomu už si Kladno druhý titul v řadě nenechalo ujít.



V roce 1982 už měli Kladeňáci v lize jisté druhé místo, zatímco Košice ještě bojovaly o co nejlepší umístění. Ale že se zápas ve druhé třetině změní v divadlo plné nechutných scén, to nikdo nečekal. Přitom vše začalo v pohodě. Hosté hráli dobře, vedli 3:0 a domácí, kteří nasadili tři dorostence (Hrabě dal dokonce gól), se zlepšovali až postupně.



Ve druhé třetině začal rozhodčí Říha vylučovat nečistě hrající Košičany a ti chytili nervy. Hlavně trenér Brunclík, později i kouč Kladna. Svoje hráče na protest odmítal poslat do hry, za což udělil Říha hráčské lavici dvakrát po dvou minutách. Publikum přilévalo olej do ohně, atmosféra se vařila. Vrňák nabídnutou přesilovku pět na tři využil a po druhé třetině si Říha pozval oba kapitány Nového a Šándrika do kabiny. To rozběsnilo už tak napruženého Brunclíka a řval na sudího: "Co si o sobě myslíš!? Ty budeš pískat, jak chceme my a my chceme objektivně. Kapitána k tobě nepošlu, protože bude poslouchat mě a ne tebe!"

Ale kouč Košic změkl, přece jen byl ve hře drsný disciplinární trest, který by možná řešil i stranický výbor. A možná i výbor uliční, což za socialismu nebyla legrace. A tak kapitáni za rozhodčím přišli a zápas se po domluvě celkem v klidu dohrál. Rozhodly až nájezdy a v nich košický Barochovský.

Druhé utkání o 3. místo se Kladnu v roce 1990 nepovedlo. Po vypadnutí v semifinále se Spartou už mužstvo nenašlo chuť prát se o bronz, doma jasně prohrálo, ale venku chtělo dojem napravit. Vedlo i díky dvěma trefám Jaromíra Jágra po dvou třetinách 3:1 a ještě v 50. minutě 4:2. Ale konec patřil supernadějím Litvínova. Ručinský snížil a Reichel nejdřív nabil Jeřábkovi na vyrovnání a dvacet vteřin před koncem definitivně rozhodl. – po kolapsu ve třetí třetině nezvládnutý souboj o třetí místo (poslední zápas sezony).



5. čtvrtfinále přineslo nepřekvapivé vypadnutí Kladna s nejlepším týmem základní části a konec sezony. České Budějovice však vyhrály jedinou brankou Hudce, víc jim brankář Kopřiva a zaparkovaný autobus kladenské obrany nedovolily. Na druhou stranu mělo Kladno minimum šancí, jeho lazaret zejména v obraně tým oslabil. Nicméně ze tří utkání na jihu Čech nedalo mužstvo brankáři Turkovi ani jednu branku, to je unikát.

Sestřih série si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

2. kolo play-out v roce 2010 svedlo dohromady dva největší kandidáty pádu do baráže. Po základní části poslední Kladno ztrácelo na soka 4 body, ale v play out začalo výhrou v Karlových Varech a Bruslaře mělo už na dostřel. Ve vzájemném utkání je pak přeskočilo, když je porazilo 3:1. Zajímavé je, že v první třetině rozhodčí nařídili proti oběma mužstvům trestné střílení. Lukáš Cikánek skvěle vychytal hvězdného Richarda Krále, neuspěl ani domácí bojovník Ladislav Gengel. Bylo důležité, že hned po hostujícím vyrovnání ve druhé třetině odpověděl brankou i Jakub Valský. Pak už domácí jen skákali do střel, aby náskok uhájili. A kapitán Pavel Patera vše jistil při power-play hostů do prázdné.



Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK