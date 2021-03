Narozeniny:

- Josef Machala – 61 let. Bývalý mládežnický reprezentant Machala se do prvního týmu Kladna dostal v sezoně 1978/79, tedy po čtyřech mistrovských sezonách řadě. Vstoupil mezi dospělé celkem dobře. Poslední mistrovský titul, který Kladno získalo v následující sezoně, Machalovi také unikl, protože musel odsloužit vojenskou službu v jihlavské Dukle. Když se vrátil do Kladna, už to nebylo úplně ono. Odešel do nižší soutěže – zahrál si za Hradec Králové, Slavii či Liptovský Mikuláš.

Výročí úmrtí:



- 2001 – Josef Zaspal. Narodil se v Kladně 9. března 1935. Prošel i kladenskou mládeží. V sezoně 1953/54 se 12 góly podílel na postupu Kladna do nejvyšší soutěže. Tam si ale zahrál až o několik sezon později jen jediný zápas. Působil také v kladenském B-týmu. Zemřel krátce po svých 66. narozeninách.

Ligový debut za Kladno:



- 1980 – Milan Eberle. Připomínali jsme si ho před pár dny při jeho posledním startu za Kladno. Připomeňme si také, jak v áčku začínal. Kladno pomalu mířilo za svým šestým titulem a proti bratislavskému Slovanu se zranil Eduard Novák. V následujícím zápase tak dostal příležitost mladík Eberle. Do konce sezony odehrál 4 zápasy a zaznamenal i jednu asistenci. Má tak podíl na posledním titulu Středočechů.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1994 – Dušan Sikela. Pro obránce Sikelu bylo angažmá v Kladně první a nakonec i jedinou zkušeností s nejvyšší soutěží. Vrátil se domů do Kralup nad Vltavou. Zažil tam také období největší slávy kralupského klubu, kdy to v relativně krátké době tým dotáhl ze třetí nejvyšší soutěže až do baráže o extraligu. V ní už proti Jihlavě ale neuspěl. Po konci hráčské kariéry Kralupy také trénoval.

- 1998 – Roman Černý. V Kladně to zkoušel už v sezoně 1993/94. Tehdy ale zůstalo jen u přípravných zápasů a útočník Černý se vrátil do Sokolova, se kterým hrál první ligu. Další příležitost dostal o více než 4 roky později. U čísla 4 ale zůstalo i v počtu odehraných ligových zápasů. Do statistik si nezapsal žádný kanadský bod, ale ani trestné minuty.

Rekordy a zajímavost:



- Hattricky



o 1980 – Milan Nový při výhře 7:3 nad Spartou.

o 1988 – Hned dva hattricky byly k vidění při výhře 8:4 nad Gottwaldovem. Trefili se Vladimír Kameš a Jiří Dudáček. První jmenovaný ke gólům přidal ještě dvě asistence.

- 1981 – Pětibodový zápas zažil také Milan Nový. Gólem a čtyřmi asistencemi se podílel na výhře 6:0 na Spartě.

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 1981 už v závěru soutěže šlo jen o prestiž a k zápasu na Spartě se lépe postavilo Kladno. Pražanům nadělilo kanára 6:0, mělo také stálou herní převahu. Zápas se povedl Alexandru Vrňákovi, který využil geniálních pasů Milana Nového a dal dvě branky. První už ve 28. vteřině… Kladno skončilo v lize druhé za Vítkovicemi, Sparta skončila osmá.

13. března 1981 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 00:28 Alexander Vrňák (Milan Nový), 12:19 Alexander Vrňák (Milan Nový) PP1, 37:16 Lubomír Bauer (Milan Nový, Alexander Vrňák), 45:27 Milan Nový (Jan Neliba), 49:53 Miloslav Hořava (Milan Nový, Lubomír Bauer) PP1, 50:34 Petr Fiala (Libor Martínek). Vyloučení: 4:5 Využití: 0:2 Střely na branku: 34:25 (13:, 14:, 7:) Diváci: 3700.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Vrňák, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Novotný - Skrbek, Martínek, Fiala.

Deset let je stará vzpomínka na play-out v Brně, kde zahráli Kladenští dobře a byli lepším mužstvem, ale shořeli v koncovce. Výborně chytal domácí brankář Sasu Hovi z Finska, který odolal i při tříminutovém oslabení Brna tří proti pěti. zachránily se ale oba celky.

13. března 2011 HC KOMETA BRNO - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 38:40 Radek Procházka (Petr Hubáček, Roman Erat), 56:08 Jozef Balej (Marek Kvapil, Radek Dlouhý), 58:12 Richard Stehlík (Petr Polodna) PP1. Vyloučení: 7:6, navíc Jaroslav Nedvěd (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 21:27 (7:6, 6:11, 8:10) Diváci: 2742.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Růžička, Kameš, Mrázek, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Hovorka, Hašek, Bělohlav - Smoleňák, Stieler, Eberle.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1979 hostovalo Kladno čtyři kola před koncem na ledě Gottwaldova, který byl poslední a toužil dotáhnout jedenácté Brno. V první třetině dal dvě slepené branky a mdlé Kladno nemělo nic. Zato pasáž mezi 25. a 30. minutou hostům sedla neskutečně. Dali v ní pět branek, stačilo jim na to 4 minuty a dvě vteřiny! Přestože Kladenští v téhle sezoně ztratili po čtyřleté nadvládě mistrovský titul, ta konec sezony měli povedený a skončili čtvrtí. Gottwaldov byl jejich nejoblíbenějším soupeřem v sezoně, čtyřikrát ho porazili.



13. března 1979 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:8 (2:0, 0:5, 1:3)



Branky a nahrávky: 05:31 Zdeněk Čech (Jaroslav Šíma), 05:51 Antonín Veselý (Štefan Jabcon), 48:04 Miloslav Sedlák (Pavel Jiskra) - 24:43 Milan Nový (Miloslav Hořava), 25:35 František Kaberle (Václav Sýkora), 26:31 Miroslav Křiváček (Jan Novotný), 28:23 Václav Sýkora (František Kaberle), 29:45 Jan Neliba (Eduard Novák) PP1, 50:29 Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček), 53:49 Václav Sýkora (Milan Nový), 54:39 Zdeněk Müller (Jan Novotný). Vyloučení: 1:1 Využití: 0:1 Střely na branku: 26:42 (10:12, 4:18, 12:12) Diváci: 3500.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Sýkora, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Kopecký, Reckziegel.

V poslední mistrovské sezoně Kladna připomeňme důležitý zápas na Spartě. 13. března tehdy teprve končila třetí čtvrtina ligy, vše zdržela olympiáda v Lake Placid. Proti Spartě mělo Kladno výraznou převahu, jeho někdejší brankář Termer lovil už v první třetině čtyři puky ze sítě. Nejvíc se dařilo tradičně Milanu Novému, který trefil hattrick. Jeho mužstvo vyslalo na Termera 51 střel, a to chyběl zraněný Eduard Novák. V příštím utkání proti Spartě v pražské Sportovní hale už se Kladeňáci budou fotit s mistrovským pohárem.

13. března 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 7:3 (4:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 03:21 Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 05:17 Jan Novotný (Bohumil Čermák) 4/4, 11:10 Lubomír Bauer (Jiří Dudáček), 15:34 Milan Nový EAG, 20:53 Milan Nový (František Kaberle), 33:10 Milan Nový (Lubomír Bauer), 56:20 Václav Sýkora (Otakar Vejvoda) 4/4 - 33:59 Ján Vodila (Tomáš Jelínek), 41:16 Tomáš Netík PP1, 57:10 Tomáš Netík. Vyloučení: 6:8 Využití: 0:1 Střely na branku: 51:28 (16:6, 21:7, 14:15) Diváci: 4222.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Vysušil, Sýkora, Fiala - Křiváček, Müller, Novotný - Eberle.

V sezoně 1987/88 se hrálo po letech v Československu play-off a Kladno jako nováček hájilo osmou příčku mimo jiné i před Gottwaldovem. Tehdy se hrály dvojice zápasů a Kladenští v prvním na ledě ševců uhráli cennou remízu 4:4. Doma už potřebovali výhru a po skvělé druhé třetině, kterou vyhráli 6:1, ji uhráli. Explodovalo hlavně duo ofenzivních tahounů a kandidátů reprezentace Vladimír Kameš - Jiří Dudáček. Oba dali po hattricku, Čavar Kameš přidal i dvě přihrávky.



Perličkou je, že za hosty nastoupil do brány nejprve dorostenec Roman Svačina, který si zahrál stejně jako další známí ševci Okál, M. Stavjaňa nebo Hrazdíra v tehdy populárním dětském filmu Malý velký hokejista. Ten skončil pro ševce přes dramatickou zápletku dobře, ale zápas v Kladně si užili Poldováci.



13. března 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 8:4 (1:0, 6:1, 1:3)



Branky a nahrávky: 00:40 Petr Kasík (Milan Nový), 21:32 Vladimír Kameš (Petr Tatíček), 22:27 Vladimír Kameš (František Větrovec, Petr Tatíček) PP1, 23:32 Jiří Dudáček (Milan Nový, Miloslav Hořava), 31:41 Jiří Dudáček (Petr Kasík) 4/4, 31:58 Petr Tatíček (Vladimír Kameš) SH1, 35:03 Vladimír Kameš (Petr Fiala), 48:34 Jiří Dudáček (Petr Kasík, Vladimír Kameš) PP1 - 24:31 Roman Němčický (Milan Maruška, Zdeněk Venera), 41:59 Karel Mimochodek, 52:40 Milan Maruška (František Frosch) SH1, 58:32 Luděk Čajka (Zdeněk Venera) PP1. Vyloučení: 5:7 Využití: 2:1 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 40:35 (9:11, 15:14, 16:10) Diváci: 3986. Sestava Kladna: Výborný - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Pospíšil - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň (od 35. Hrabě), Slabý.

V 5. čtvrtfinále play off 2005 odvracelo Kladno v televizním přenosu první mečbol favorizovaných Pardubic. Ty sice hrály skvěle, o potrestaného kapitána Pateru oslabené Kladno mačkali jako citron, ale hosty burcoval neskutečný výkon brankáře Zdeňka Orcta. Chytil i nemožné, třískal sebou ze strany na stranu a jeho spolubojovníci pochopili, že musí také útočit. Párkrát fantasticky rozebrali hliněnou obranu domácích a devět tisíc diváků postupně tichlo. Pateru, který v předešlém zápase sekl čárového rozhodčího, perfektně nahradil Jan Hrdina, posila z NHL. V poslední třetině obstaral tři branky, skvěle mu sekundovali také Martin Procházka, Tomáš Kaberle, Vítězslav Bílek a další. Kladno vyhrálo 6:3 a perníkáři zjistili, že to s postupem ještě budou mít složité. Nakonec zvládli až sedmý zápas a došli k titulu.

Video ze zápasu si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

13. března 2005 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 01:55 Milan Hejduk (Jan Bulis, Michal Mikeska) PP1, 31:32 Petr Koukal (Petr Průcha, Aleš Hemský), 46:08 Milan Hejduk (Jan Bulis, Michal Mikeska) PP1 - 28:38 Martin Ševc (Jaroslav Kalla, Martin Frolík) 4/4, 32:33 Tomáš Kaberle (Radek Gardoň, Tomáš Horna), 48:15 Martin Procházka (Jan Hrdina) PP2, 53:22 Vítězslav Bílek (Jan Hrdina, Martin Procházka) PP1, 56:18 Jan Hrdina (Vítězslav Bílek), 58:42 Miloslav Hořava (Radek Gardoň, Jaroslav Špelda) ENG (4/6). Vyloučení: 8:11 Využití: 2:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 52:33 (19:4, 15:16, 18:13) Diváci: 9300 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík, Jelínek - Bílek, Hrdina, Procházka - M. Hořava, Gardoň, Horna - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Mi. Frolík, Kalla, Ma. Frolík.

Ostatní zápasy 13. března (od roku 1966):



13. března 1968 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:3 (0:0, 3:0, 0:3)

13. března 1979 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:8 (2:0, 0:5, 1:3)

13. března 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 7:3 (4:0, 2:1, 1:2)

13. března 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 8:4 (1:0, 6:1, 1:3)

13. března 1994 HC KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)

13. března 1998 HC VELVANA KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

13. března 2005 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

13. března 2009 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 2:3 PP (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

13. března 2017 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

13. března 2018 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK