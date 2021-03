Narozeniny:

- Filip Klapáč – 45 let. Útočník Klapáč, mimochodem strýc sjezdařky Ester Ledecké, se objevil v kladenské sestavě v sezoně 1996/97. Tou dobou měl na kontě už pár extraligových startů za Plzeň. V Kladně byl ale jen náhradníkem. Celkem devětkrát byl připravený na lavičce, nka led se ale nakonec nedostal. Odešel do nižších soutěží, kde si zahrál za Slaný či Rokycany

- Antonín Melka – 31 let. Současný Rytíř Melka je kladenským rodákem i odchovancem. Už v mládeži prokazoval, že by mohl být produktivní, když za sezonu dovedl nasbírat i 71 bodů ve 46 zápasech a vyhrál kanadské bodování juniorské extraligy. Přechod mezi dospělé ale neměl úplně lehký a Kladno ho opakovaně vysílalo na zkušenou do nižší soutěže. Dlouho takto působil například v Ústí nad Labem, kde prožil po osobní stránce i nejvydařenější sezony. Nyní se ale snaží pomoci Rytířům v cestě do extraligy.

Ligový debut za Kladno:

- 1999 – Jaroslav Michalovič. Zlínský odchovanec působil hlavně v nižších soutěžích. Přes Kroměříž a brněnskou Kometu doputoval až do Berouna. A právě Beroun útočníka Michaloviče zapůjčil na (jediný) předposlední zápas sezony proti Dukle Jihlava. Do kladenských statistik se Michalovič zapsal až později, kdy se v sezoně 2002/03 trefil právě v dresu Berouna do kladenské brány.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1986 – Jaroslav Horský. Držitel stříbra s reprezentační dvacítkou začínal v Kladně v sezoně 1978/79. O rok později už musel ale na vojnu. Po ní se do Kladna opět vrátil. Zažil tak s Kladnem těžké časy, kdy Kladno sestoupilo. Když se po dvou letech vrátilo, hned v další sezoně příslušnost k nejvyšší soutěži opět neudrželo. A právě po druhém sestupu se s Kladnem rozloučil i obránce Horský.



- 1992 – Radek Novák. Bývalý mládežnický reprezentant přišel do Kladna se zkušenostmi s nejvyšší soutěže z Plzně. Za sebou ale měl také angažmá v Mladé Boleslavi nebo Táboře. V Kladně vydržel obránce dvě sezony. Odešel do Pardubic, kde se neuchytil. Poté už jeho kariéra směřovala jen do nižších soutěží.



- 1999 – Michal Sivek a Jaroslav Michalovič



Když Sparta poslala Sivka na zkušenou do Kladna, mladý útočník nebyl příliš rád. V Kladně se mu ale celkem dařilo. Kromě toho si vysloužil i první starty v juniorské reprezentaci. Po sezoně Sivek zamířil do zámoří. Střídavě se vracel také do mateřské Sparty, 38 startů zaznamenal i v NHL v dresu Pittsburghu.



2017 – Petr Ton a Peter Jánský



Petr Ton začínal s hokejem v Kladně. Ve svém mateřském klubu vydržel až do sezony 1997/98, během které odešel na úspěšné angažmá do Finska. Po návratu do Čech o více než pět let později zamířil do pražské Sparty. Za 11 let se stal sparťanskou legendou. Do Kladna se ještě vrátil na jednu sezonu na úplném sklonku kariéry. V play off přišlo nešťastné zranění a tím skončila i Tonova hráčská kariéra. Do statistik se zapsal mimo jiné také tím, že po Jaromíru Jágrovi je druhým nejstarším hráčem, který naskočil za Kladno do ligového zápasu.



To Jánský patří mezi osobnosti Litvínova. Když se ale zdálo, že jeho éra u Chemiků končí, zlákali ho jako zajímavou posilu právě Rytíři. Po osobní stránce se Jánskému sezona tehdy vyvedla – ve 48 zápasech nasbíral 38 bodů za 22 branek a 16 asistencí. Nebylo tak překvapením, že po sezoně po něm opět sáhl právě jeho Litvínov.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1978 se šest kol před koncem přiblížilo Kladno dalšími mistrovskému titulu, když vyhrálo v Pardubicích a na druhou Spartu mělo už šestibodový náskok. Což při dvoubodovém systému bylo opravdu hodně. V Pardubicích měli ale hosté i kus štěstí. Domácí střelecky propadli už v úvodu, kdy měli drtivý tlak. Do vedení však šlo Kladno a pokaždé, kdy se domácí přiblížili na jediný gól, tak přišel z ničeho nic brejk a gól Kladýnka. Takhle skóroval ve druhé třetině Milan Nový a v poslední Zdeněk Nedvěd. Jeho dokonalý blafák totálně uzemnil Pardubice, které předtím odmítly skóroval z nejjasnějších pozic. A to včetně reprezentantů Martince a Šťastného.



14. března 1978 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)



Branky a nahrávky: 32:41 Bohuslav Šťastný (Jiří Novák) PP1, 38:46 Bohuslav Šťastný (Jiří Novák) - 10:24 Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 14:15 Václav Sýkora (Jaroslav Vinš), 37:12 Milan Nový (Eduard Novák), 50:44 Zdeněk Nedvěd (Miroslav Křiváček). Vyloučení: 2:4, navíc Milan Koďousek (Pardubice) a Eduard Novák (Kladno) na 5 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 46:24 (20:10, 13:9, 13:5) Diváci: 8051.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Skrbek.

Čtvrtfinále play off 2013 se Kladno proti Slavii vůbec nepovedlo, proti perfektní defenzivě se tým kouče Vojty vůbec nedokázal prosazovat. A když, zasáhl skvěle ex-kladenský brankář Kopřiva. Nicméně třetí zápas série se Kladnu vydařil v obraně také, Jan Chábera nepustil stejně jako v pátém zápase předkola s Pardubicemi ani jednu branku, a mladík Jan Dalecký ve 48. minutě po akci rychlíka Martina Látala jeden gól dal. Naštvané vedení Slavie si u hlavního rozhodčího stěžovalo na některé diváky, kteří po druhé třetině polili hostujícího kouče Vladimíra Růžičku pivem. Rytíři si ale užili triumf nad silným týmem, jehož dva hráči se brzy poté prosadili až do NHL - Tomáš Hertl a Michal Kempný.

Ze zápasu si prohlédněte zajímavou fotogalerii, možná tam leckteří fanoušci najdou sami sebe.

14. března 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 47:38 Jan Dalecký (Martin Látal, Petr Macholda). Vyloučení: 4:7 Bez využití Střely na branku: 22:23 (9:6, 4:6, 9:11) Diváci: 4118.

Sestava Kladna: Chábera - Procházka, Růžička, Kameš, P. Hořava, Doudera, Černošek, Macholda, Kužel - Jass, Lukáč, Kuchler - Melka, Patera ©, Eberle - Valský, Dragoun, Rudovský - Kuchejda, Dalecký, Látal.

Před třemi roky zahájilo Kladno jednu z nejlepších sérií play off v posledních letech. byla s Českými Budějovicemi a šlo o postup do baráže o extraligu. Rytíři nebyli favority, ale zaskočili Jihočechy už v prvních dvou zápasech na jejich půdě. V tom druhém vyhráli až gólem Jana Kloze v prodloužení, v jinak vyrovnaném a hodně nervózním a tvrdém duelu totiž Jihočeši dvakrát vedli. Minutu a půl před koncem však švédský útočník Linus Svedlund hrající na pozici beka vystřelil šikovně přes bránícího Vampolu a vyrovnal. V prosloužení po faulu Květoně nemilosrdně Kladno trestalo krásnou kombinací Hořavy a Tůmy zakončenou Klozem. „Za stavu 2:1 jsme ukázali týmového ducha. Kluci za tím šli a při vyrovnávací brance měli i trochu štěstí. Přesilovku čtyři na tři pak výborně sehráli,“ řekl druhý kouč vítězů Pavel Patera.



Video ze zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

Branky a nahrávky: 00:18 Miloslav Čermák (Václav Nedorost, Filip Novák), 45:24 Zdeněk Čáp - 18:46 Daniel Kružík (Tomáš Redlich, Tomáš Kaut) PP1, 58:21 Linus Svedlund (Ladislav Zikmund, Patrik Machač), 63:20 Jan Kloz (David Tůma, Miloslav Hořava) PP1 (4/3). Vyloučení: 10:10, navíc Jiří Kučný a Zdeněk Kutlák na 10 min., Filip Novák (všichni České Budějovice) na 5 min. a do konce utkání Využití: 0:2 Střely na branku: 33:22 (11:9, 7:7, 12:5, 3:1) Diváci: 6421 (vyprodáno).Sestava Kladna: Cikánek - Štich, Zelingr, Štindl, Svedlund, Lenďák, Kehar - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad © - do 00:05 Jágr.

Ostatní zápasy 14. března (od roku 1966):



14. března 1985 TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV - TJ POLDI SONP KLADNO 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

14. března 1986 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

14. března 1989 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI SONP KLADNO 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

14. března 1992 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - HC POLDI KLADNO 10:4 (4:3, 2:0, 4:1)

14. března 1997 HC VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

14. března 1999 HC VELVANA KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 2:2 (0:1, 2:1, 0:0)

14. března 2010 HC KOMETA BRNO - HC GEUS OKNA KLADNO 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

14. března 2014 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

14. března 2017 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

14. března 2018 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:3 PP (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

