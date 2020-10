Zatímco datum 13. října většinou Kladnu přinesl úspěchy, 14. října není dobrý datum. Z úspěchů lze vydolovat jen výhrou nad Spartou za tři body v roce 1994, pak až 2012 s Litvínovem. Mezitím však přišly i tři zápasy s nulou na kontě vstřelených branek – viz seznam výsledků níže.

Zatím poslední utkání, které Rytíři odehráli 14. října (2017), bylo shodou okolností v Prostějově, kde se mělo hrát letos, kdyby duel nebyl odložen.

Zápasy s kulatým výročím

14. října 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32:19 Miloslav Hořava (Lubomír Bauer, Milan Nový) 4/4, 47:10 Jan Novotný (Zdeněk Müller), 56:40 Jan Novotný (Zdeněk Müller, Jaroslav Vinš)

Vyloučení: 3:5 Bez využití Střely na branku: 24:20 Diváci: 4700

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Eberle, Müller, Novotný - Reckziegel, Martínek, Fiala.

Kladno bylo v době utkání čerstvým mistrem Československa, tehdy ho vyhrálo naposledy v historii. Brankář Kapoun dlouho odolával, ale nakonec ho domácí třikrát prostřelili. V mužstvu začínala výměna hráčů a sezona už se tolik nepovedla, byť Kladno pořád patřilo k nejlepším klubům. za domácí debutoval Petr Kasík, ten pak Kladnu pomáhal ještě o víc než dvacet roků později. Zajímavé je, že v utkání proti němu nastoupil mladičký Vladimír Růžička.

A možná ještě zajímavější je pohled do zápisu o utkání, v němž tehdy rozhodčí hodnotili kvalitu utkání. Hlavní Milan Kokš z Brna - mimochodem dostal za řízení duelu 630 korun, pochválil hráče obou týmů i diváky. Ve speciálním odstavci pak pochválil tehdejší novinku, osazení mantinelů tvrzenými skly. "Zrychluje to hru a nedochzí k narážení hráčů na mantinely," napsal. To by se dneska divil…

14. října 1990 TJ POLDI KLADNO - HC ŠK SLOVAN BRATISLAVA 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 00:38 Martin Procházka (Josef Zajíc, Milan Eberle), 11:35 Josef Zajíc PP1, 19:59 Petr Kasík (Milan Eberle) PP1, 27:11 Petr Matula (Petr Kasík), 34:46 Martin Procházka (Milan Eberle, Josef Zajíc), 47:31 Josef Zajíc (Michal Mádl)

Vyloučení: 7:5 Využití: 2:0 Střely na branku: 27:32 (15:5, 8:13, 4:14) Diváci: 1518 Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský (od 41. Pospíšil) - Eberle © (od 41. Vejvoda), Zajíc, Procházka - Matula, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek.

Kladno za sebou mělo výbornou sezonu 1989/90, kdy bojovalo s Jaromírem Jágrem v sestavě v semifinále ligy se Spartou. Pak ale Jágr odešel, skončili i další výteční borci Kameš, Kadlec, Tatíček, výborný slovenský bek Černý a nový ročník nevyšel. Zápas se Slovanem byl jednou z výjimek, čtyřbodový Josef Zajíc řídil jasnou výhru 6:0, nynější šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička vyčapal čisté konto. V té sezoně stála za zmínku i výhra na Spartě 8:1, to se cení i po letech.

Ostatní zápasy 14. října (od roku 1980)

V seznamu ostatních zápasů hraných 14. října je poutavá vzpomínka na výlukový zápas Kladno - Litvínov v roce 2012. Rytíři měli tehdy i s hvězdami v sestavě velké problémy, ale vyhráli 2:1. Představte si, že Jaromír Jágr hned dvakrát zazdil trestné střílení! Na Petra Fraňka neplatila finta alá Peter Forsberg ani střela na lapačku. "Já jsem si totiž nevšiml, že nechytá Francouz, který má obrácený gard,“ komentoval s úsměvem neúspěšné pokusy pro Českou televizi. To vše před vyprodaným stadionem, v Kladně vůbec poprvé v té sezoně. Ze zápasu si prohlédněte fotogalerii u článku!

14. října 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 02:45 Jan Eberle (Jakub Valský), 25:11 Tomáš Plekanec (Jaromír Jágr, Jiří Tlustý) PP1 - 36:52 Juraj Majdan (Marek Posmyk) PP1

Vyloučení: 7:6 Trestná střílení: 12:40 a 54:00 Jaromír Jágr (Kladno) oba neproměnil Využití: 1:1 Střely na branku: 35:39 (6:17, 14:13, 15:9) Diváci: 8000 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Kaberle, Macholda, Piskáček, Drtina - Jágr, Plekanec, Tlustý - Hovorka, Patera ©, Hlaváč - Bicek, Dragoun, Látal (od 16. Melka) - Valský, Kuchler, Eberle.

Další zápasy:

14. října 1984 ASD DUKLA JIHLAVA „B“ - TJ POLDI SONP KLADNO 2:6 (0:3, 1:0, 1:3) hráno v Písku

14. října 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

14. října 1994 HC SPARTA PRAHA - HC POLDI KLADNO 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

14. října 2001 HC CONTINENTAL ZLÍN - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

14. října 2003 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

14. října 2005 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC RABAT KLADNO 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

14. října 2006 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 7:4 (2:0, 2:1, 3:3)

14. října 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

14. října 2008 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC GEUS OKNA KLADNO 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

14. října 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC PLZEŇ 1929 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

14. října 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

14. října 2015 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:3 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

14. října 2017 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 3:2 PP (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK