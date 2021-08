Narozeniny

Miloslav Hořava – 60 let. Výrazný talent, skvělý obránce. Už na konci 70. let se jako sedmnáctiletý dostal do kádru Kladna, kde nahradil legendárního Františka Pospíšila. Byl nejlepším obránce MS juniorů, v Kladně se brzy dostal na pozici obránce číslo jedna. Dával na obránce i hodně branek, brzy byl v reprezentaci, s níž pod vedením Luďka Bukače a Stanislava Neveselého získal v roce 1985 titul mistra světa. Má i další čtyři medaile ze světových šampionátů, je mistrem světa juniorů, dvakrát byl v semifinále Canada Cupu, má tři tituly mistra republiky (jednou s Kladnem dvakrát s Jihlavou.

V Kladně se rozloučil za trochu dramatických okolností v roce 1989 - ještě před Sametovou revolucí. Stáli o něj New York Rangers, kde ale během tří let neprosadil tak, jak chtěl. Vrátil se do Evropy, vybral si menší, ale výborný klub MoDo. Tam se stal nejproduktivnějším hráčem sezony, opravdovou hvězdou. tehdy se ještě vrátil do reprezentace a k olympijskému stříbru z roku 1984 přidal ještě bronz z Albertville 1992.

Po návratu do Čech si už Kladno nevybral, zamířil do Slavie, Varů či Litvínova. Poté přešel úspěšně na trenérskou dráhu. Vedl úspěšně Znojmo, Karlovy Vary, Mladou Boleslav, i svoje Kladno či českou reprezentaci do 20 let, také MODO Hockey či Spartu Praha. Je uznávaným odborníkem, který ale nikde moc nevydrží a hledá nové výzvy. K hokeji úspěšně přivedl také oba své syny Miloše mladšího a Petra. Obě došli až do extraligy.

Jaroslav Kameš – 52 let. Gólman Jaroslav Kameš pochází ze slavné hokejové rodiny. Jeho otec byl také brankářem, strýc Vladimír pak získal titul mistra světa 1985. Jaroslav od mládí prokazoval svůj talent v kladenské mládeži. V kladenském áčku nastoupil alespoň k jednomu zápasu v šesti sezonách. Během té doby na sebe upoutal pozornost natolik, že si vybojoval účast na Zimních olympijských hrách 1994 v norském Lillehammeru.

Po této sezoně Kladno opustil. A byla za tím zvláštní pachuť. Kamešovi se totiž nevydařilo rozhodující páté utkání semifinále s Olomoucí. Někteří dokonce Kameše nařkli, že zápas prodal. Kameš tak raději zamířil do Zlína, se kterým se podíval do finále extraligy. Ligový titul získal až později se Vsetínem. Zachytal si také například ve Znojmě, Pardubicích či Vítkovicích. Po konci aktivní kariéry se vrhl na trenéřinu. U třineckých Ocelářů pomáhá k dobrým výkonům tamním gólmanům.

Mojmír Musil – 47 let. Odchovanec Slavie Praha byl hráčem, který balancoval na pomezí extraligy a první ligy. V nižší soutěži si udělal dobré jméno v Berouně, odkud se probojoval do kádru Plzně. Ani u Západočechů nezklamal. Pak ho ale zlákal tehdy ještě prvoligový Liberec. V městě pod Ještědem byl Musil tahounem, který Liberec dotáhl až do extraligy. To ale odskákalo Kladno, které se muselo pakovat do první ligy. O rok později už Kladenským Musil pomáhal za rychlým návratem. V závěru sezony odehrál za Kladno 16 zápasů. Dobrým příspěvkem Musila bylo 10 kanadských bodů v 10 zápasech play off. Když Kladno postoupilo, vrátil se zpět k Bílým Tygrům. V nejvyšší soutěži se ale moc neprosazoval. Ještě jeden postup oslavil s Českými Budějovicemi. Později okusil hokej v Anglii, na Slovensku či v Polsku. Trvaleji nakonec zakotvil v německé nižší soutěži.

Přípravné zápasy 14. srpna:

14. srpna 2001 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:3 (1:0,0:1,2:2)

14. srpna 2003 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 5:3 (2:2,1:0,2:1)

14. srpna 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - KLH CHOMUTOV 6:3 (1:1,1:1,4:1)

14. srpna 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - Karlovy Vary 3:2 SN (0:0,1:1,1:1,0:0)

14. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

14. srpna 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) samostatné nájezdy 0:1

14. srpna 2018 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 6:4 (1:1, 1:3, 4:0)

14. srpna 2020 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Kde máme zápasy včetně statistik?

Branky a nahrávky: 05:20 Martin Látal (Jan Eberle), 39:12 Martin Látal (Jan Eberle) - 20:32 Kryštof Kafan (Viktor Hübl), 22:19 Vladislav Baláž (Vojtěch Kubinčák), 29:14 Petr Kousalík (Vojtěch Kubinčák, František Gerhát), 34:52 Robin Hanzl PS, 59:53 Vojtěch Kubinčák ENG. Vyloučení: 3:10 Trestná střílení: 34:52 Robin Hanzl (Litvínov) proměnil Bez využití Střely na branku: 31:27 (15:8, 7:11, 9:8) Diváci: 650

Sestava Kladna: Cikánek - Drtil, Drtina, Růžička, Černošek, Procházka, Piskáček, Macholda, Mocek - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Dalecký - Eberle, Lukáč, Látal - Valský, Melka, Strnad.

14. srpna 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) samostatné nájezdy 0:1

Branky a nahrávky: 39:08 Jan Eberle (Václav Kolářík) - 39:37 David Březina (Marek Prokš, Zdeněk Čáp), 54:56 Michal Důras (Petr Šidlík) PP1, 59:10 Adam Zeman ENG, 60:00 David Březina GWS. Vyloučení: 5:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 25:40 (10:14, 3:15, 12:11) Diváci: 200 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Švihálek - Růžička, Kehar, Látal, Pojkar, Kolářík, Evan - Hořava, Stach, Tenkrát © - Melka, Dragoun, Eberle - Redlich, Lukáč, Strnad - Mainer, Pitule, Machač.

14. srpna 2018 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 6:4 (1:1, 1:3, 4:0)

Branky a nahrávky: 05:02 Milan Davídek (Václav Krliš), 23:52 Roman Chlouba (Jakub Chrpa, Radek Jeřábek), 42:18 Jakub Chrpa, 44:55 Lukáš Zukal (Lukáš Volf), 56:17 Roman Chlouba (Jakub Chrpa), 59:31 Jan Havel (Jakub Březák) ENG - 10:20 Tomáš Kaut (Tomáš Redlich) SH1, 26:45 Tomáš Redlich (Štěpán Bláha, Daniel Kružík), 30:25 Tomáš Redlich (Tomáš Kaut, Daniel Kružík), 32:29 Jakub Strnad (Tomáš Vildumetz, Tomáš Kaut) PP1. Vyloučení: 6:4 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 31:29 (10:12, 10:9, 11:8) Diváci: 1451

Sestava Kladna: Stahl (od 40:00 Jiroušek) - Volráb, Kehar, Hořava, Svedlund, Veber, Zelingr - Jágr, Vampola, Kubík - Vildumetz, Zikmund, Strnad © - Kružík, Kaut, Redlich - Hajný, Š. Bláha, O. Bláha.

14. srpna 2020 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 30:00 Jakub Pour (Roman Vráblík, Petr Kodýtek) SH1, 36:23 Milan Gulaš (Pavel Musil, David Jiříček), 59:44 Matyáš Kantner ENG (6/5) - 28:54 Vítězslav Bílek

Vyloučení: 5:6, navíc Vsevolod Sorokin (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:22 (10:8, 16:8, 11:6) Diváci: 563

Sestava Kladna: Jiroušek - Zelingr, Kehar, Sorokin, Ticháček, Štochl, Mikliš - Hlava, Račuk ©, Urban - Bílek, Kubík, Guman - Hajný, Pitule, Š. Bláha - Routa, Filip, O. Bláha.

Jan ŠEJHL