Výročí úmrtí:

- 1997 – Jaroslav Brabec. Kročehlavský rodák v Kročehlavech s hokejem také začínal. Do kladenského týmu přestoupil ještě v dorostu v roce 1950. Když ale Kladno hrálo nejvyšší soutěž, Brabec u toho už nebyl. Vrátil se opět po sestupu a v áčku působil v sezonách 1953/54 a 1954/55. Kladno sice tehdy postoupilo, ale ani tehdy se Brabec startu v nejvyšší soutěži nedočkal. Působil jen u B-týmu, kde byl dokonce v jedné sezoně i nejlepším střelcem. Po konci aktivní kariéry v dubnu 1958 byl také trenérem druhého kladenského týmu. Zemřel nedlouho po 67. narozeninách.

Ligový debut za Kladno:

- 1998 – Ivan Huml. Jako sedmnáctiletý si připsal svůj debut mezi dospělými Ivan Huml. Na dlouho dobu to ale byl také jeho poslední start v kladenském áčku. V následující sezoně sice začínal v kladenské juniorce, během sezony ale odešel do zámořských soutěží. Další starty za Kladno si tak připsal až v sezoně 2004/05. To už byl ale borec se zkušenostmi i z NHL, kde si zahrál za Boston. V Kladně zůstal jen zhruba sezonu, než se se svým mateřským týmem rozloučil už nadobro.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1981 – Otakar Vejvoda a Bohumil Čermák:

* S koncem sezony se rozloučily s Kladnem dvě velké legendy. Tou první byl Otakar Vejvoda. Ten mezi dospělými začínal jako osmnáctiletý. První titul získal už na vojně v Jihlavě. Dalších pět jich přidal právě doma v Kladně. Ve svých 30 letech se ale vedení nezdál již perspektivní a v Kladně proto skončil. Chyba… Odešel do Sparty, kde ještě několik let odváděl velmi dobré výkony.

* Druhou legendou, který se loučila, byl Bohumil Čermák. U otce současného trenéra Rytířů to loučení bylo jen polovičaté. V následující sezoně totiž ještě na soupisce Kladna figuroval a několikrát byl i náhradníkem. Na led se už ale nepodíval. Za Čermákem zůstala obdivuhodná bilance 501 ligových zápasů za Kladno. Na sklonku kariéry si zahrál také za Slaný. Oba jmenovaní pánové patří do Síně slávy kladenského hokeje.



- 1998 – Milan Ruchař a Jan Penk:

*Ruchař prošel kladenskou PZtkou. Mezi dospělými se celkem rychle uchytil – ve své druhé sezoně, kdy nastupoval převážně za áčko, nasbíral solidních vedle Josefa Zajíce 27 bodů. Bohužel pro něj i pro celé Kladno, lepší ročník už Ruchař nezvládl. Odešel do Berouna, respektive Kralup zažívajících tehdy svou největší slávu, odkud se ještě jednou do Kladna vrátil. Právě do Kralup ale odešel i podruhé, tentokrát už nastálo.

* S kralupským klubem je spojen i obránce Jan Penk. Ten už měl i extraligové zkušenosti se Slavií Praha, do Kladna přišel právě přes Kralupy. Tam se také vrátil. Jedenáct sezon hrál také v německém Weidenu, kde si zkusil i trenérskou profesi.

Rekordy a zajímavost:

- 1992 – Gól s pořadovým číslem 5000 v nejvyšší soutěži vsítil Petr Kuda při vysoké prohře 3:10 v play off v Trenčíně.

Zápasy s kulatým výročím:

Konec sezony 1980/81 Kladno trochu odfláklo. K poslednímu duelu musel už jasně druhý tým tabulky až do Trenčína, který tehdy hrál dobrou sezonu a získal pro sebe nečekaně dobré šesté místo. Kladnu navíc uštědřil debakl 7:1. Gól dal i Václav Sýkora, jenž tehdy s dalším Kladeňákem Jiřím Kopeckým v Trenčíně vojákoval. Rozhodčí utkání, Ing. Ivan Šutka, přidal do zápisu zajímavé větičky. Trenčínské pochválil, že se při slavnostním nástupu hezky rozloučili s borci, kteří se vraceli do civilu. Méně chválil diváky. za to, že na rozhodčí pokřikovali: Ty hovädo! Naštěstí to prý nebylo masivní. Po zápase pak vniklo na led asi sto mladých fanoušků a ti od hráčů: Pýtali hokejky…



15. března 1981 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 01:17 Milan Mažgút (Luděk Pelc), 08:09 Viliam Ružička (František Hossa), 13:46 Július Pénzeš (Luděk Pelc, Milan Mažgút), 33:40 Václav Sýkora (František Hossa, Tomáš Jelínek) PP1, 47:20 Vladimír Vůjtek (František Hossa), 48:47 Milan Mažgút (Luděk Pelc), 50:59 Vladimír Macholda (Ernest Bokroš, Viliam Ružička) PP1 (4/3) - 30:28 Arnošt Reckziegel (Jaroslav Vinš). Vyloučení: 7:7 Využití: 2:0 Střely na branku: 33:34 (9/2:, 9:, 13:) Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Krása (od 13:46 Kolísek) - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Vrňák, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Novotný - Skrbek, Martínek, Fiala.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V boji o třetí titul v řadě stíhalo Kladno v roce 1977 první Jihlavu a sedm kol před koncem jelo na led předposledního Brna. Třikrát v sezoně ho porazilo, doma mu dokonce nadělilo třináct branek! Jenže tady se začalo od nuly a Zetor byl mnohem nebezpečnější. Zápas byl hodně vyrovnaný a rozhodl ho velký den Eduarda Nováka, jenž v závěru druhé třetiny prostřelil kolegu z reprezentace Vlada Dzurillu a šest minut před koncem přidal i druhý gól. Víc jich v Brně ten večer nepadlo, kladenský Miroslav Krása měl jen třináct zákroků. Ale za stavu 0:0 chytil únik Mráze, to byl důležitý moment.

15. března 1977 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 38. Eduard Novák, 54. Eduard Novák (Milan Nový). Vyloučení: 2:2 Bez využití Střely na branku: 13:32 (4:9, 4:11, 5:12) Diváci: 6000.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

V roce 2005 odvrátilo Kladno s Pardubicemi ve čtvrtfinále první mečbol a za této situace se série vrátila do Kladna na zápas číslo 6. Domácí byli rozhodnuti vyhrát a ve skvělém zápase se jim to po obrovské bitvě povedlo. Do sestavy se vrátil předtím potrestaný Pavel Patera a dvěma přihrávkami zařídil gólovému Martinu Procházkovi obě trefy. Výrazný podíl na nich měl tehdy i Vítězslav Bílek. Narvaný zimní stadion aplaudoval a vyprovázel svůj tým do Pardubic s nadějí, protože domácí do té doby nikdy nevyhráli sedmý zápas play off. Nicméně to ani Kladenští a ti nakonec v sedmém duelu padli 1:3.



Vzpomínka na celou sérii včetně šestého zápasu je ZDE: #youtube|uB_xHPvfg7Q|60s#



15. března 2005 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 25:31 Martin Procházka (Pavel Patera, Vítězslav Bílek) PP1, 46:02 Martin Procházka (Pavel Patera, Vítězslav Bílek) - 28:47 Petr Sýkora (Aleš Hemský, Jiří Dopita) PP2. Vyloučení: 7:6 Využití: 1:1 Střely na branku: 31:32 (9:8, 10:14, 12:10) Diváci: 8118.

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík, Jelínek - Bílek, Patera, Procházka - M. Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Horna, Kalla, Ma. Frolík.

První semifinále Chance ligy v roce 2019 odehrálo Kladno téměř dokonale a v Jihlavě urvalo mimořádně cennou výhru 4:1. Hlavním hrdinou utkání byl Tomáš Redlich. Už ve 46. vteřině poslal hosty do vedení a psychicky ještě povzbudivější branku vstřelil poté, co se Jihlava dostala snížením na 1:2 zpátky do hry. Redlich tehdy ujel v oslabení a nádherně trefil vingl. Nabitý Horácký stadion už se do varu nedostal, Rytíři vyhráli 4:1.

Utkání si připomeňte ZDE:

Zdroj: Youtube

15. března 2019 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 12:15 Tomáš Harkabus (Tomáš Čachotský, Vlastimil Dostálek) - 00:46 Tomáš Redlich, 05:47 Tomáš Kaut (Daniel Kružík, Adam Kubík), 19:27 Tomáš Redlich SH1, 28:58 Jiří Říha (Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr) PP1 (4/3). Vyloučení: 6:7, navíc Tomáš Harkabus (Jihlava) na 10 min. Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 33:23 (6:10, 13:11, 14:2) Diváci: 6349.

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Svedlund - Jágr, Plekanec, Melka - Strnad ©, Vampola, Redlich - Jelínek, Machač, Zikmund - Kružík, Kaut, Kubík.

Ostatní zápasy 15. března (od roku 1966):



15. března 1983 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

15. března 1984 TJ BANÍK ČSA KARVINÁ - TJ POLDI SONP KLADNO 7:3 (2:1, 0:2, 5:0)

15. března 1988 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

15. března 1997 HC VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

15. března 1998 HC SLAVIA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

15. března 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

15. března 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK