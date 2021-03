Narozeniny:

- Jiří Tlustý – 33 let. Pravidelný mládežnický reprezentant si připsal svoji premiéru mezi muži už v 17 letech a hned vynikal. Když si ho po jeho první sezoně vybralo hned v prvním kole draftu Toronto (slavný Bobby Orr přijel i do Kladna), Tlustý zamířil do zámoří. Kromě Toronta si zahrál také za Carolinu či New Jersey. Do Kladna se vrátil během výluky 2012/13. Možná by se vrátil ještě později, kariéru mu však předčasně ukončilo zranění. Na střídačku Kladenských se tak vrátil na krátkou epizodu v závěru loňské sezony, kdy byl asistentem trenérů. Kromě toho je také komentátorem pro O2 TV.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1968 – Leoš Šubr. Rodák z Pardubic hrál za Kladno už od žáků. Do prvního týmu se podíval až po vojně, kterou odsloužil v Litoměřicích. Úplně pevnou pozici v áčku ale neměl. Působil tedy i v kladenském B-týmu. Po sezoně 1967/68 odešel do Mladé Boleslavi.

- 1986 – Libor Martínek. Útočník Martínek do Kladna přestoupil z Příbrami jako osmnáctiletý talent. Přechod do dospělého hokeje mu ale nevyšel podle představ. V Kladně neměl ani jisté místo v sestavě. I přesto nakonec v kladenském dresu zasáhl do pěti sezon. Nejpovedenější byla ta poslední, kdy zaznamenal 10 kanadských bodů. Odešel do Mladé Boleslavi.

- 1999 – Václav Eiselt, Marek Vorel a Stanislav Lapáček.

Původem benešovský Eiselt se hned v prvním roce mezi dospělými podílel na postupu pražské Slavie do extraligy. Tu po třech sezonách vyměnil za Kladno. A určitě nelitoval. V Kladně se totiž prvnímu manželovi zpěvačky Moniky Absolonové dařilo. Nebylo divu, že mu hodila laso pražská Sparta. V ní už to ale nebylo ono a Eiseltova kariéra pomalu upadala. Velmi povedený záchvěv zažil ještě během půlsezony v Havířově. Poté už ale ustupoval ze scény, až se přesunul do nižší soutěže, kde zářil třeba v dresu Berouna.

o Marek Vorel je odchovancem brněnské Komety. Do Kladna dorazil ale po krátké anabázi ve Zlíně. šéf klubu J. Jágr st. ho získal jako náhradu za Petra Tona. Za Středočechy odehrál necelé dvě sezony, během kterých vypomáhal i doma v Brně. Odešel do Znojma, kde zářil a všimli si ho také reprezentační trenéři. Ze zahraničních štací připomeňme také Vorlovo působení ve Finsku, Rusku a nově vzniklé KHL či ve slovenských Košicích.

o Pouhých 5 zápasů za áčko Kladna, ale i v nejvyšší soutěži, si zahrál útočník Stanislav Lapáček. Uchytil se až v třetí nejvyšší soutěži, kde si zahrál za Kralupy, Řisuty či doma za svoje Slaný. A právě slánský dres oblékal ještě v letošní sezoně v krajské lize.

Rekordy a zajímavost:



- 1979 – Výhru 8:1 nad Trenčínem řídil Milan Nový, který se trefil hned čtyřikrát. Přidal také jednu asistenci. Kladenští se hned třikrát trefili ve vlastním oslabení, což je klubový rekord.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1976 sahalo Kladno po druhém titulu v řadě, ale dvě kola před koncem ještě potřebovalo zabrat a porazit doma vždy silnou Jihlavu. I když v téhle sezoně nebyla největším soupeřem, to spíše Pardubice. V první třetině ještě vládla chytře hrající Dukla a šla do vedení, ale ve druhé domácí uklidnilo vyrovnání Nového a pak rozhodli. Ještě přežili neuznaný gól do posunuté klece, který po dohadování neplatil a pak sami udeřili v přesilovce Novákem. Když pak nájezd tří na jednoho zužitkoval Kaberle, byl titul na dosah.



16. března 1976 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)



Branky a nahrávky: 24. Milan Nový (František Kaberle), 32. Eduard Novák (Milan Nový, Zdeněk Nedvěd) PP1, 35. František Kaberle (Milan Nový) SH1 - 14. Miloš Novák (Jaroslav Holík, Jan Suchý) PP1. Vyloučení: 4:3 Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 29:29 (8:9, 13:9, 8:11) Diváci: 6500.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Melč, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Nedvěd - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.

V roce 1979 se utkáním s Trenčínem soutěž v podstatě jen dohrávala, ani jednomu týmu o mnoho nešlo. přesto se hrálo tak tvrdě, že rozhodčí Aubrecht po první třetině volal do své kabiny oba kapitány a žádal je, aby jejich týmy ubraly na intenzitě. V samotném duelu vládli domácí a jak už bylo výše řečeno, Milan Nový zářil a dal čtyři branky. Tři branky padly v oslabení a to je rekord kladenské historie. Hosté, za něž nastoupilo i kladenské trio Vysušil, Větrovec, Vrňák vystřelili jen šestnáctkrát.

16. března 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 12:17 Milan Nový (Václav Sýkora) SH1, 13:37 Milan Nový (Lubomír Bauer) PP1, 30:01 Zdeněk Müller (Jan Novotný), 32:52 Jan Novotný (Zdeněk Müller) SH1, 34:31 Milan Nový SH1, 43:09 Jiří Kopecký (Eduard Novák), 44:47 Milan Nový (Lubomír Bauer), 47:04 Lubomír Bauer (Milan Nový) - 25:03 Miroslav Michalovský PP1. Vyloučení: 8:7 Využití: 1:1 V oslabení: 3:0 Střely na branku: 43:16 (11:6, 14:6, 18:4) Diváci: 3446.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Sýkora, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Kopecký, Machala.

Další důležitý zápas s Jihlavou se hrál 16. března 1980. Kladno v něm znovu uspělo a znovu titul získalo. Jen si muselo počkat do dubna, protože v roce 1980 měla liga kvůli olympiádě v Lake Placid zpoždění. Navíc se nehrálo MS, takže žádný spěch nebyl třeba. V Jihlavě se před sedmi tisíci diváky střetla dvě tehdy nejlepší československá mužstva a v sázce bylo hodně. Domácí měli skvělý úvod, gól dali už ve 46. vteřině. ve 3. minutě navíc unikl Horáček, Kaberle ho zahákoval a rozhodčí Okoličány nařídil trestné střílení. Rozjel se na něj Horáček, ale Krásu nepřekonal. Kladenský brankář tím mužstvo nastartoval a Nový s Čermákem během necelé minuty skóre otočili. Druhá třetina zase sedla Janu Novotnému. Ten v Jihlavě dával góly pravidelně, dařilo se mu tam. V roce 1980 dal dokonce dvě branky a Kladno tak utekl na 4:1, a Dukla už jen snižovala. Po pátém gólu Milana Nového byl asi nejlepší hráč Dukly, obránce Arnold Kadlec, vyloučen za rozštípání hokejky. Okoličány trestal ale také jednoho z diváků. Měl pod kůží tolik promile, že jeho pobyt za kladenskou střídačkou a neustálé provokace řešil sudí jeho vyvedením ze stadionu.



16. března 1980 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)



Branky a nahrávky: 00:46 Antonín Micka (Petr Adamík) PP1, 49:42 Marián Šťastný (Arnold Kadlec), 54:35 Arnold Kadlec (Jindřich Kokrment) - 10:17 Milan Nový (Jiří Dudáček), 11:03 Bohumil Čermák (Jaroslav Vinš), 24:53 Jan Novotný, 31:03 Jan Novotný (Milan Eberle), 56:52 Milan Nový (Jiří Dudáček). Vyloučení: 2:3, navíc Arnold Kadlec (Jihlava) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 49:23 (18:11, 16:6, 15:6) Diváci: 7000.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Novotný, Skrbek, Eberle - Vysušil, Sýkora, Fiala.

V roce 1994 vyfasovalo Kladno jako vítěz základní části ve čtvrtfinále Litvínov a skončilo to nečekaně špatně. Kladenští sice byli lepší, ale góly dávali hosté. Vedli už 3:1, ale pak domácí konečně rozjeli gólostroj a třemi brankami ve druhé části otočili na 4:3. Čtvrtý gól dával Martin Procházka, jehož hlídal syn československé legendy Václav Nedomanský, a v příštím zápase ho z play off faulem vyřadil, čímž asi obral Kladno o titul. Ale zpět k duelu s Litvínovem číslo 1. Hosté vedení Ivanem Hlinkou neskládali zbraně, Kysela vyrovnal a v 57. minutě přišla černá chvíle Otakara Černého. Najížděl na něj kanonýr Čaloun, kladenský bek při jízdě dozadu upadl a neštěstí bylo na světě. Frustrace Kladna byla obrovská. Čermák vzteky zlomil hokejku, na led dopadla sklená lahev a zasáhla M. Procházku.

Bylo to však poslední zklamání téhle série, jedné z nejpěknějších v historii kladenského hokeje.

16. března 1994 HC KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 19:20 Josef Zajíc (Drahomír Kadlec) PP1, 29:47 Otakar Vejvoda (Tomáš Mikolášek), 34:03 David Čermák (Drahomír Kadlec) 4/4, 35:25 Martin Procházka (Drahomír Kadlec, Radek Gardoň) PP1 (4/3) - 03:20 Jan Vopat PP1, 22:25 Radek Šulc (Robert Kysela), 25:13 Václav Nedomanský (Jan Vopat, Robert Kysela), 41:00 Robert Kysela (Ivo Prorok) PP1, 56:49 Jan Čaloun. Vyloučení: 6:5, navíc David Čermák (Kladno) na 10 min. Využití: 2:2 Střely na branku: 41:29 (14:11, 14:9, 13:9) Diváci: 4855.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, L. Procházka, Černý - Beránek, Zajíc ©, M. Procházka - Čermák, Gardoň, Ruchař - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

O rok později už 16. března začínalo semifinále. Kladno hostilo Zlín a zápas se mu vůbec nepovedl. Zlín byl skoro pořád ve skóre napřed, Kladno naráželo na skvělého brankáře Jaroslava Kameše, jehož před sezonou právě do Zlína pustilo. Do kladenské sestavy se sice vrátil Ota Vejvoda, který proti Slavii ve čtvrtfinále ještě nehrál, ale první lajna Patery působila unaveně, jako by byla po skvělém představení se Slavií vyšťavená. Zlínští ji navíc dobře bránili, měli na to vhodné typy - Čajánka, Štrauba nebo Okála.



16. března 1995 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 3:7 (1:1, 1:2, 1:4)



Branky a nahrávky: 12:06 Marek Židlický (Jan Bláha), 24:18 Miroslav Mach (Patrik Eliáš, Miloš Kajer), 54:34 Pavel Patera (Otakar Vejvoda) - 12:34 Pavel Janků (Roman Meluzín, Josef Štraub), 22:09 Tomáš Němčický (Miroslav Okál, Petr Čajánek), 36:09 Pavel Janků (Josef Štraub, Roman Meluzín), 42:57 Miroslav Okál (Radim Tesařík), 47:23 Josef Štraub (Pavel Janků) SH1, 48:55 Petr Kaňkovský (Roman Mejzlík), 54:15 Petr Čajánek (Pavel Kowalczyk, Miroslav Okál) PP1. Vyloučení: 1:4 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 37:39 (15:8, 11:12, 11:4/15) Diváci: 5404.

Sestava Kladna: Chlad (od 42:57 Vokoun) - Kruliš, F. Kaberle, Kuda, Židlický, L. Procházka, Štěpánek - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Čermák - Mach, Eliáš, Kajer.

A ještě zasávka v play out roku 2010, kdy Kladno po boji před zraky Jaromíra Jágra mladšího přemohlo doma Karlovy Vary 4:3. Jágrův Omsk tehdy vypadl z play off hodně brzy, a tak se slavný hráč připravoval na své poslední zlaté MS doma. Tehdy hodně emotivně fandil (jak je vidět i ve fotogalerii) a je pravda, že domácím se zápas povedl skvěle, hlavně Pavlu Paterovi. Gól, kdy napřažením vytáhl brankáře Mensatora z klece, byl výstavní. Padaly i další pěkné branky, Kladno vládlo. Což bylo dobře, protože bodový stav se po tomhloe kole play out vyváíjel tak, že Kladno a Vary měly 67 bodů, Boleslav 66. Tak to bylo dramatické.

HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 06:53 Pavel Patera (Richard Diviš, František Kaberle) PP1, 18:59 Pavel Patera, 31:28 Vítězslav Bílek (Jaroslav Kalla), 31:44 David Stieler (Radek Bělohlav, Ondřej Šmach), 37:37 Jan Eberle (Pavel Patera) PP1 - 04:54 Lukáš Pech (Dmitrij Cyganov, Jan Košťál). Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Střely na branku: 27:31 (8:12, 13:8, 6:11). Diváci: 2250

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Kaberle, Toman, J. Mrázek, Trončinský, Šmach, L. Procházka, Dlouhý - Eberle, Patera ©, Diviš - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - Frolík, Gengel, M. Procházka.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK