Výročí narození:

- Jaroslav Sosna – 90 let. Narodil se 17. března 1931 v Praze. S hokejem ale začínal ve Zvoleněvsi, kde se přes žákovské a dorostenecké kategorie dostal až do prvního týmu. V sezoně 1948/49 figuroval na soupisce Kladna. Zasáhl do třech ligových zápasů, gólově se však neprosadil. Svou aktivní kariéru pak ukončil v roce 1951.

- Martin Látal – 33 let. Látal je kladenským odchovancem. Po prvních zkušenostech mezi dospělými ale odešel na zkušenou do zámořské juniorské soutěže. Po návratu do Čech si však místo Kladna vybral pražskou Spartu, což mu někteří fanoušci vyčítali. Když se Látal vrátil do Kladna, snažil si je získat zpět především dobrým pohybem. Jeho hře chyběla jen větší produktivita. Po třech sezonách Kladno opustil a oklikou přes Karlovy Vary zamířil do Mladé Boleslavi, kde strávil necelých 6 sezon. Po ročním působení v Pardubicích letos oblékal dres Litvínova.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1998 – Radek Toth, Jan Hranáč, Jan Klobouček a Jiří Klobouček



o Brankář Toth si do Kladna přinesl zkušenosti ze Sparty, Trenčína, Slavie či Českých Budějovic. Byl také u velmi povedené sezony Kralup, která skončila až v baráži o extraligu proti Jihlavě. V Kladně byl ale až dvojkou za Martinem Bílkem. Za 19 zápasů předvedl ne úplně oslnivou úspěšnost 89,3 procent. Odešel do Německa, kde si zachytal i v nejvyšší soutěži.

o Odchovanec litvínovského hokeje Hranáč vstoupil mezi dospělé právě v Kladně. Urostlý zadák však ve středních Čechách strávil jediný ročník, pak odešel do prvoligové Kadaně. Až později si udělal jméno právě doma v Litvínově, kde patřil do defenzivních řad necelých 8 sezon.

o Jan Klobouček si do kladenského A-týmu přinesl zkušenosti ze zámoří, kde hrál třeba za Univerzitu ve Vermontu. Během své jediné sezony v Kladně působil i v nižší soutěži v Kralupech. Za áčko tak naskočil jen k 22 zápasům. Později se prosadil mimo jiné ve Slavii či Litvínově.

o Podobně, tedy po studiích v zámoří, přišel do Kladna i Janův o rok a půl starší bratr Jiří. Ten si za A-tým zahrál o 7 zápasů více. Na rozdíl od svého bratra už ale jinde angažmá v nejvyšší soutěži nesehnal. Místo toho si vyzkoušel hokejově exotické Španělsko.

- 2005 – Petr Kasík, Robert Kysela a Jan Hrdina.

o Petr Kasík začínal v Kladně v sezoně 1980/81. V české nejvyšší soutěži byl s výjimkou vojny věrný právě jen Kladnu. V devadesátých letech si ale vyzkoušel také angažmá v Dánsku či Německu. Vrátil se, když Kladnu bylo špatně a toužilo se co nejrychleji vrátit po sestupu v sezoně 2001/02. Dohromady za Kladno odehrál dlouhých 16 sezon a 653 zápasů – více mají jen Pavel Patera a Jaroslav Vinš. Kasíkovi patří také primát nejstaršího obránce, který kdy za Kladno nastoupil k ligovému zápasu. Bylo mu 42 roků.

o Robert Kysela patří hlavně k Litvínovu, kde tento mostecký rodák hrál dlouhých 15 ročníků. Kladno si ho před sezonou 2001/02 vyhlédlo jako produktivního hráče. Tehdy se však nedařilo nejen Kyselovi, ale celému týmu a Kladno se poroučelo z extraligy. V první lize byl ovšem Kysela tahounem a nejproduktivnějším borcem celé soutěže. Za Kladno přidal ještě další dva roky, než odešel do prvoligového Ústí.

o To Hrdina byl posilou jen pro jediný rok. Ale ne ledajakou – jednalo se totiž o akvizici z NHL při výlukové sezoně. I vinou zranění toho tolik v základní části neodehrál a produktivitou také zaostával za očekáváním. Dojem pak vylepšil v play off, kdy ke třem brankám přidal i stejný počet asistencí. Na Pardubice to ve čtvrtfinále stejně nestačilo.

- 2009 – David Hájek. Juniorský mistr světa z roku 2000 pochází z Chomutova. Tam se ale tehdy nejvyšší soutěž nehrála a Hájka si vytáhlo právě Kladno. Z Kladna také jednou odešel, ale po dvou sezonách byl zpět v kádru Středočechů. Celkově odehrál 301 zápasů. Bojoval také například v dresu Karlových Varů či Ústí nad Labem. Kariéru pak ukončil po pěti letech v německých nižších soutěžích.

Rekordy a zajímavost:



- 1994 – Kladenští hráči vyslali na litvínovského brankáře Orcta 64 střel. V bráně skončily pouze tři. Stačilo to však na výhru 3:2.

- 2017 – Kladno vyhrálo nad Jihlavou 3:2 v prodloužení. Všechny branky trefil Matěj Pekr. Byl jeho jediný hattrick v kladenských službách.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1987 se Kladno vedené veteránem Milanem Novým prokousalo play off národní ligy až do kvalifikace proti vítězi slovenské národní ligy Nitře. Hrálo se na tři vítězné a Kladno začalo sérii výborně. Na ledě soka vyhrálo 5:3, přestože až do 45. minuty prohrávalo. Pak se ale během dvou minut hned dvakrát prosadil Zdeněk Eichenmann a mezi jeho góly se vešel přesným zásahem i Jiří Dudáček. Nitra před vyprodaným hledištěm ještě jednou snížila, ale poslední slovo patřilo Milanu Eberlemu. I Milan Nový později přiznával, že uměl dávat góly v bojích o titul, ale úspěch v kvalifikaci také stavěl hodně vysoko, viděl totiž nervy a dřinu, která za takovým úspěchem stála.



17. března 1987 TJ PLASTIKA NITRA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)



Branky a nahrávky: 10. Karol Kolečáni (Ivan Hrtús), 19:56 Rudolf Civáň (Vladimír Zeman), 48. Karol Kolečáni (Dušan Čičmanec) - 4. Milan Eberle (Vladimír Kameš, Petr Fiala) PP1, 45. Zdeněk Eichenmann (Milan Eberle), 46. Jiří Dudáček (Zdeněk Vojta), 47. Zdeněk Eichenmann (Milan Eberle), 54. Milan Eberle (Petr Tatíček). Vyloučení: 4:5 Využití: 0:1 Zásahy kladenských brankářů: 32 (14, 10, 8) Diváci: 4500 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Výborný - Petrus, Hořava, Pospíšil, Tatíček, Neliba, Kasík, od 21. Větrovec - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš (od 21. Eichenmann), Fiala - Kuthan, Eichenmann (od 21. Kopecký), Novotný.

Veledůležité druhé čtvrtfinále roku 1994 s Litvínovem přineslo kladenskou odplatu za úvodní porážku, ale také jednu výraznou ztrátu. Další neuvěřitelný výkon podal na kladenském ledě tehdejší brankář Litvínova Zdeněk Orct, který už v první třetině čelil 26 střelám! Celkově jich na něj Kladno vyslalo 64 a to je klubový rekord. Přesto byli domácí rádi za těsnou výhru, kterou jim vystřelil necelé dvě minuty před koncem David Čermák. Do šance ho tehdy vyslal Pavel Patera. Proč byl ale na ledě v té chvíli David Čermák místo Martina Procházky? Hlavní snajpr Kladna sice dával druhý gól, ale pak se stal zákroku hostujícího Václava Nedomanského a poraněné koleno mu vystavilo tehdy stopku do konce sezony. Hlavně kvůli tomu Kladenští přišli o titul.



Dodejme, že trenérem hostů byl Ivan Hlinka. Velké trenérské úspěchy měl teprve před sebou a kladenský divák mu hodně hlasitě vyčítal, že na předešlou olympiádu v Lillehammeru, kde Česko propadlo, nevzal z tehdy nejlepšího klubu republiky ani jednoho hráče. To samé udělal na konci sezony na mistrovství světa a po dalším neúspěchu odstoupil.

Video ze zápasů 1. a 2. najdete ZDE:

Zdroj: Youtube





17. března 1994 HC KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 06:00 Jiří Beránek (Josef Zajíc), 09:46 Martin Procházka (Libor Procházka), 58:15 David Čermák (Pavel Patera, Otakar Vejvoda) - 16:07 Kamil Kašťák (Jan Alinč, Jan Čaloun), 29:21 Jan Čaloun (Robert Kysela). Vyloučení: 4:6 Bez využití Střely na branku: 64:27 (26:9, 19:9, 19:9) Diváci: 4829.



Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Kuda, Kadlec - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek - Eliáš, Ton.

O rok později se hrálo semifinále Kladno - Zlín a domácí ve druhém utkání měli co napravoval, na úvod podlehli Zlínu 3:8 a nehráli dobře. Druhý den ale odfárali a byli odměněni. Hra dál skřípala, ale bojovnost slavila úspěch, i když to vyšlo spíš se štěstím. Pomohly změny v sestavě. Uzdravený Ota Vejvoda putoval až do druhé formace, jenže zahrál tam výtečně. V bráně mladičký Tomáš Vokoun s úspěchem nahradil Martina Chlada. Góly padaly až v poslední třetině. Nejprve si Kruliš naládoval svojí kaťuši, sestřelil brankáře Kameše a M. Procházka dorazil na 1:0. Po vyrovnání hostů se prosadil už zmíněný Ota Vejvoda, ale Zlín zase vyrovnal. Když už se zdálo, že se půjde na prodloužení, 24 vteřin před koncem M. Procházka nabil Krulišovi a ten zblízka rozhodl. "Museli jsme hrát prostě nadoraz," řekl po utkání šťastný Jan Kruliš, jehož byl tehdy plný led.



Ze zápasu existuje bohatý záznam rozdělený do tří partů, určitě stojí za zhlédnutí.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Branky a nahrávky: 42:35 Martin Procházka (Jan Kruliš), 46:55 Otakar Vejvoda (David Čermák, Jan Bláha), 59:36 Jan Kruliš (Martin Procházka, Otakar Vejvoda) - 43:50 Roman Kaňkovský (Petr Kaňkovský), 55:36 Pavel Janků (Roman Mejzlík, Josef Štraub). Vyloučení: 6:8, navíc Jan Kruliš (Kladno), Pavel Janků a Jan Krajíček (oba Zlín) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 28:33 (7:13, 8:8, 13:12) Diváci: 5074.Sestava Kladna: Vokoun - Kruliš, F. Kaberle, Kuda, Židlický, L. Procházka, Štěpánek - Mach, Patera ©, M. Procházka - Vejvoda, Bláha, Čermák - Ton, Eliáš, Ruchař.

Sedmé čtvrtfinále 2005 mezi Pardubicemi a Kladnem nepřineslo takovou bitvu, jakou nabízelo. Kladno po dvou výhrách myslelo vysoko, ale Pardubice poprvé v historii hodlaly zvládnout rozhodující sedmý duel. Povedlo se jim to hlavně díky přesilovkám. Ty hrály výborně a téměř v každém duelu série měly výhodu pět na tři. Právě ta jim k nelibosti hostů pomohla i 16. března 2005 a padl z ní rozhodující gól z hole geniálního kanonýra Milana Hejduka.



Přitom kladenský veterán Radek Gardoň šokoval Duhovou arénu už po 96 vteřinách, kdy překonal Lašáka. Bohužel hosté dlouho náskok neudrželi, jinak by asi měli lepší vyhlídky. Přesto párkrát měli k vyrovnání docela blízko, nejblíž asi Tomáš Horna, jenže Lašák už neinkasoval, a to ani pět vteřin před koncem, kdy čelil trestnému střílení Pavla Patery. Tomu se blafák nepodařil a Kladno se zahalilo do černého sukna. Pardubice naopak tenhle triumf nastartoval a došly si pro titul. "Myslím, že tehdy to byla poslední velká šance na titul. Stejně jako v roce 1994 jsme měli silný tým s hráči NHL, ale dva pak bohužel odešli. S Frantou Kaberlem a Jardou Jágrem to mohlo být jinak." řekl po letech Pavel Patera.

Záznam z celé série si prohlídněte ZDE:

Zdroj: Youtube

17. března 2005 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)



Branky a nahrávky: 04:06 Aleš Hemský (Petr Průcha, Petr Koukal), 05:47 Milan Hejduk (Aleš Hemský, Michal Mikeska) PP2, 54:00 Milan Hejduk (Michal Mikeska, Jan Bulis) PP1 - 01:16 Radek Gardoň (Vítězslav Bílek, Miloslav Hořava) PP1. Vyloučení: 5:8 Využití: 2:1 Střely na branku: 33:22 (14:6, 9:9, 10:7) Diváci: 9300 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík - Bílek, Patera, Procházka - M. Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Horna, Kalla, Ma. Frolík.

Po dvou výhrách na ledě Českých Budějovic potřebovali Rytíři nutně uspět ve třetím semifinále Chance ligy 2018. A povedlo se, ve skvělém mači zdolali Jihočechy 4:2 a postup do baráže měli nadosah. Soupeř přitom bleskově vedl, jenže už do první pauzy hrdina utkání David Tůma dvěma trefami otočil a pak už Rytíři vedení nepustili, byť Tůma odmítl neproměněným trestným střílením hattrick. Odpor soupeře definitivně zlomil teprve Patrik Machač důraznou dorážkou na 4:2. "Výhru bych ale stále nerad přeceňoval. Pokud udržíme laťku, kterou jsme si nastavili, tak máme zítra šanci využít mečbol," řekl střelec rozhodující třetí branky Matěj Pekr. Měl pravdu, druhý den to ještě nevyšlo, až poté na ledě soupeře.



Video ze zápasu sledujte ZDE:

Zdroj: Youtube

Branky a nahrávky: 06:13 David Tůma (Jan Kloz), 16:27 David Tůma (Jan Kloz, Adam Kubík, David Štich), 23:25 Matěj Pekr (David Štich, Jakub Strnad), 45:57 Patrik Machač (Petr Štindl, Miloslav Hořava) - 00:29 Vlastimil Dostálek (Vít Jonák, Filip Novák, Luboš Rob), 30:30 Miloslav Čermák (Zdeněk Kutlák, Václav Nedorost) 4/4. Vyloučení: 4:7 Trestná střílení: 34:57 David Tůma (Kladno) neproměnil Bez využití Střely na branku: 37:40 (16:14, 9:18, 12:8) Diváci: 5200 (vyprodáno).Sestava Kladna: Cikánek - Matula, Štich, Štindl, Svedlund, Lenďák, Kehar, do 00:04 Jágr - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma ©, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad.

Ostatní zápasy 17. března (od roku 1966):

17. března 1978 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)

17. března 1987 TJ PLASTIKA NITRA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)

17. března 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ PARTIZÁN LIPTOV. MIKULÁŠ 3:3 (2:1, 1:1, 0:1)

17. března 1994 HC KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

17. března 1995 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

17. března 2005 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

17. března 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 2:3 PP (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

17. března 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:2 PP (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

17. března 2018 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK