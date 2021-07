Hokejové zajímavosti ze 17. července: Kuthan starší založil hokejovou větev

Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Od druhé poloviny května už zápasy mezi zajímavostmi schází, na řadě budou hlavně vzpomínky. Tentokrát na hráče, který založil hokejový rod, neboť syn Ladislava Kuthana Martin to dotáhl až do ligy a u Rytířů později pracovala v marketingu také jeho vnučka Andrea.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Narozeniny Ladislav Kuthan – 88 let. Kladenský rodák ve svém městě začínal jako dorostenec. Do áčka naskočil jako devatenáctiletý mladík v sezoně 1952/53. Tehdy Kladno hrálo v nejvyšší soutěži, ale vůbec se mu nedařilo. Obránce Kuthan tehdy odehrál osm zápasů z dvanácti. Úspěch v podobě vstřelené branky zaznamenal pouze v přátelském utkání. Později působil také například v Baníku Švermov. Jak už bylo řečeno, hokej hrál i jeho syn Martin a několik let působil i v A týmu, dokonce hrával se slavným Milanem Novým v lajně. Dcera Andrea pak několik let pracovala u Rytířů jako odbornice na marketing. Ladislav Kuthan skonal před pěti roky. Jan ŠEJHL Hokejové zajímavosti z 18. července: Horešovskému je 75! Přečíst článek ›