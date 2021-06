Narozeniny:

- Marcel Kučera – 50 let. Marcel Kučera byl velkým brankářským talentem. Ještě za federální éry se dostal do národního týmu do 18 let, kde kryl záda Romanu Čechmánkovi a přivezl si stříbro z MS. Tehdy válela za Československo později slavná formace Jágr - Reichel - Holík. Vstup mezi dospělé už Kučera tak příjemný neměl, vlastně celou kariéru se mu nedařilo napevno ukotvit v extralize. Kladno mělo nejprve Kameše a Hniličkou a pak se zachraňovalo nebo hrálo o postup, což pro mladé gólmany většinou není.

Kučera se nejvíc prosadil v Karlových Varech, jimž pomáhal už s postupem ze třetí ligy. V nejvyšší soutěži za ně odchytal 33 zápasů. Největší fazonu měl vysoký brankář po návratu z ročního angažmá v dánském Odense, kdy za Becherovku odchytal 19 duelů s výbornými čísly. Naopak v Kladně si v nejvyšší soutěži zachytal jen tři utkání jako úplný mladíček v roce 1989. Když Kladno v roce 2003 postupovalo do extraligy, byl v týmu jednoho ze soupeřů - Ústí nad Labem. Tým však vypadl s Chomutovem, Kučera pak odchytal ještě jednu sezonu v norském Lillehammeru a ukončil kariéru.

Stal se trenérem brankářů, dlouho je vedl právě v Kladně. V národním týmu do 18 let trénoval brankáře dvě sezony. Mezi jeho svěřenci byli Mrázek, Bartošák, Pavelka, Machovský. Později vedlů marketing Rytířů Kladno a prosadil se také v komunální politice. Stal se na čas šéfem městské sportovní společnosti SAMK.

- Michal Gutwald – 28 let. Obránce Gutwald patřil mezi zajímavé kladenské talenty. V mládežnickém věku si ho všimli i reprezentační trenéři a Gutwald tak oblékl i dres s lvíčkem na prsou. Přechod do dospělého hokeje vysokému zadákovi tolik nevyšel a u Rytířů dlouho neměl jisté místo v sestavě. To se změnilo až v sezoně 2015/16, kdy odehrál většinu základní části. To ale také byla jeho poslední sezona v mateřském klubu. Po ní odešel na Slovensko. Zahrál si také ve Skotsku či v loňské sezoně v Polsku.

Jan ŠEJHL