Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. 17. dubna se hrály v historii dvě utkání a obě se špatným koncem pro Kladno. Padlo jak před rovnými padesáti roky v Brně, tak v roce 2018 ve Varech. Hlavně v Brně však hrálo skvěle.

Trenér Bohumil Prošek připravil na Brno v roce 1971 moderní taktickou přípravu. | Foto: Rytíři Kladno

Narozeniny:

- Michal Pavlů – 34 let. Obránce Michal Pavlů začínal s hokejem v Liberci, kde prošel všemi věkovými kategoriemi. Trenéři v něm viděli talent a už ve 14 letech se podíval do dorosteneckého výběru. Přechod mezi dospělé byl už o poznání pomalejší. V nejvyšší soutěži debutoval právě v dresu Kladna, kam ho Bílí Tygři zapůjčili. Zajímavostí je, že debut přišel rovnou v play off. Dlouho působil také na střídavých startech v Benátkách. Do Kladna se ještě jednou vrátil na závěr sezony 2011/12. To už se ale kruh uzavřel – pro Michala Pavlů to totiž byla derniéra v extralize. Zahrál si také za Most, vyzkoušel si angažmá v Anglii. Poslední roky působí v druhé lize v Jablonci nad Nisou.