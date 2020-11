Poslední ligový start za Kladno:

- 1965 – František Duba, obránce, rodák z Kralup nad Vltavou. Do Kladna přišel už do dorostu, se kterým se stal republikovým přeborníkem. Mezi dospělými si ale odbyl premiéru v Litoměřicích, kde byl na vojně. Do kladenského áčka nakoukl v prosinci 1959. A vydržel v něm do 17. listopadu 1965. Po konci v Kladně si zahrál ještě v druhé nejvyšší soutěži za Mladou Boleslav. Po postupu Benátek do krajského přeboru působil právě v městě nad Jizerou, kde po sezoně v dubnu 1973 ukončil aktivní činnost.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky

o 1987 – František Větrovec při výhře 7:3 nad Plzní. Hattrick od obránce

o 2014 – Jan Rudovský při výhře 5:3 nad Českými Budějovicemi (v druhé nejvyšší soutěži)

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 2000 přišlo na zápas podceňovaného Kladna proti nadupanému Třinci jen 2600 diváků, ti se ale tradičně při souboji těchto týmů nenudili a viděli deset branek. Šest v síti hostujícího Marka Novotného. Tým kouče Eduarda Nováka stupňoval tempo, od druhé třetiny byl lepší a ve třetí se mu dařily brejky. Mladík Tomáš Plekanec dal dva góly, velký večírek měl i Slovák Róbert Döme. I on skóroval dvakrát.

17. listopadu 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 6:4 (0:1, 2:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 26:51 Tomáš Plekanec (Ladislav Vlček, Přemysl Sedlák) PP1, 39:25 Radek Gardoň (Jan Dlouhý, Tomáš Klimt), 46:17 Róbert Döme (Radim Skuhrovec), 50:49 Radim Skuhrovec (Tomáš Klimt, Radek Gardoň), 51:20 Tomáš Plekanec (Ladislav Vlček, Přemysl Sedlák), 57:48 Róbert Döme (Tomáš Klimt) - 00:54 Branislav Jánoš (Pavel Janků, Richard Král), 36:52 Petr Gřegořek (Branislav Jánoš, Mario Cartelli) PP1, 49:49 Branislav Jánoš (Richard Král, Mario Cartelli) PP1, 54:50 Richard Král (Viktor Ujčík)

Vyloučení: 3:2 Využití: 1:2 Střely na branku: 32:44 (8:18, 14:11, 10:15) Diváci: 2631

Sestava Kladna: Pinc - Mádl ©, Kasík, Skuhrovec, Dlouhý, Boháček, Hájek - Svoboda, Kalla, Geffert - Döme, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Skuhravý, Kameš.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1981 si dojela 17.11. do Kladna pro rekordní prohru pražská Sparta - skončilo to 7:0! Spolu s výsledkem 8:1 z 25. listopadu 1980 jde o nejvýraznější domácí výhru nad Spartou. Absolutně nejvyšší výhra nad Spartou spadá rovněž do listopadu kulatého roku, konkrétně 20. listopadu 1970 vyhrálo Kladno na Spartě 10:1! V tomhle duelu otevřel skóre tuchlovický buldok Arnošt Reckziegel, dokonce dvě branky vstřelil technik Zdeněk Müller.

Zajímavostí duelu byla porucha hodin už ve 22 vteřině. Čas se pak za dohledu hostů musel měřit ručně, v první pauze byly hodiny opraveny. Na to, že šlo o vyhecované derby, rozhodčí Jursa z Bratislavy oba týmy pochválit za super férovou hru.

17. listopadu 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 02:44 Arnošt Reckziegel (Petr Fiala), 04:41 Jan Novotný (Josef Machala), 13:55 Zdeněk Müller (Petr Tatíček) 4/4, 35:37 Zdeněk Müller (Jan Novotný), 36:10 Milan Nový (Jiří Kopecký, Jiří Dudáček), 38:58 Jiří Dudáček (Milan Nový) 4/4, 54:59 Petr Tatíček (Josef Machala)

Vyloučení: 4:5 Bez využití Střely na branku: 28:26 Diváci: 4280

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Horský, Vinš, Tatíček, Kaberle, Neliba - Dudáček, Nový ©, Kopecký (od 50. Martínek) - Machala, Müller, Novotný - Reckziegel, Beznoska, Fiala.

Kdo si pamatuje obránce Františka Větrovce, ví, že šlo hlavně o beka tvrdého, obvykle nejtrestanějšího z kladenského týmu. nezapomenutelné je, že pokaždé, když soka drsně sundal nebo sroloval, zvedal ruce, jakože on přece nic neudělal. Vše doprovodil nechápavým výrazem. Jenže 17. listopadu 1987 se Franta rozparádil proti plzni. V tvrdém utkání plném trestů nedostal on ani jediný a raději dával góly. Nakonec trefil hattrick!

Doplňme perličku, že z kladenských obránců od sezony 1965/66 (z dřívějška nemáme přesné statistiky) zaznamenali hattrick v nejvyšší soutěži hned tři Františkové: Pospíšil, Kaberle st. a Větrovec! Tomu se vymyká pouze Martin Švec. V druhé nejvyšší soutěži pak mají hattrick Petr Kasík a Miloslav Hořava.

17. listopadu 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 7:3 (4:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 02:26 Radek Gardoň (Petr Slabý), 05:36 František Větrovec (Petr Fiala) PP1, 06:14 Zdeněk Vojta (Jiří Dudáček), 11:19 Vladimír Kameš (Jiří Dudáček, Milan Nový) PP1, 34:32 Petr Kasík (Jiří Dudáček, Zdeněk Vojta), 39:49 František Větrovec (Petr Tatíček, Petr Fiala), 52:04 František Větrovec (Vladimír Kameš) - 28:15 Josef Řezníček (František Černý, Pavel Setikovský) PP1 (4/3), 45:20 František Černý (Josef Táflík, Václav Baďouček), 56:08 Josef Řezníček (Jiří Kučera) SH1

Vyloučení: 10:9 Využití: 2:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 24:30 (12:7, 6:17, 6:6) Diváci: 5720

Sestava Kladna: Dudáček - Větrovec, Tatíček, Lhotský, Kasík, Petrus, Bakula, Pospíšil - Eberle, Kameš, Fiala - Dudáček, Nový ©, Vojta - Zajíc, Gardoň, Slabý - Knotek, Čermák, Hrabě.

Zápas zajímavý mnohem víc datem než výsledkem se hrál 17. listopadu 1989. Kladno v něm s Vítkovicemi přišlo o výhru těsně před koncem. Jaromír Jágr se podílel na obou brankách Kladna a těžko tušil, že o pár kilometrů dál se hraje o budoucnost naší země. V Praze na Národní třídě policejní jednotky zmlátily v klidu demonstrující studenty a tím vypukla Sametové revoluce. Hráčům na obou stranách otevřela do té doby netušené možnosti. Aniž by museli emigrovat, mohli zamířit do zahraničí a mnozí aktéři i tohoto zápasu si zahráli i v NHL - kromě Jágra i M. Procházka, Šmehlík, Holaň nebo Vůjtek.

A obránce Michal Mádl si už dnes sotva vzpomene, že tehdy večer přišel o čtyři zuby…

17. listopadu 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 16:36 Martin Procházka (Jaromír Jágr, Jan Kruliš), 22:29 Jaromír Jágr (Drahomír Kadlec) - 29:27 Pavel Hulva (Richard Šmehlík, Lumír Kotala) PP1, 59:13 Aleš Tomášek (Stanislav Mikulenka, Petr Fabián)

Vyloučení: 4:7 Využití: 0:1 Střely na branku: 23:29 (9:7, 7:9, 7:13) Diváci: 4025

Sestava Kladna: Kameš - I. Černý, Lhotský, Kadlec, Mádl, Kruliš, Kasík - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Zajíc, Procházka - Mach, Čermák, Mikolášek - Matula.

Ostatní zápasy 17. listopadu (od roku 1965):

17. listopadu 1965 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 4:4 (0:1, 3:3, 1:0)

17. listopadu 1972 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 2:2 (0:0, 2:0, 0:2)

17. listopadu 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

17. listopadu 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

17. listopadu 1983 TJ ŠUMAVAN VIMPERK - TJ POLDI SONP KLADNO 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

17. listopadu 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 7:3 (4:0, 2:1, 1:2)

17. listopadu 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)

17. listopadu 1991 HC POLDI KLADNO - SK ŠKODA PLZEŇ 2:2 PP (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

17. listopadu 1992 HC POLDI KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

17. listopadu 2006 VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ - HC RABAT KLADNO 3:4 SN (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)

17. listopadu 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 SN (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

17. listopadu 2014 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

17. listopadu 2018 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 2:3 PP (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1)

17. listopadu 2019 HC OLOMOUC - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK