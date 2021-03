Ligový debut za Kladno:

- 2014 – David Bunda. Před koncem playoutové skupiny, kdy už Kladno mělo jistotu baráže, se do kladenské sestavy poprvé podíval David Bunda. Nadějný obránce a mimo jiné i mládežnický reprezentant dostal příležitost rovnou v první obraně se zkušeným Černoškem. Pár zápasů Bunda přidal i v další sezoně, mezi dospělými se ale na profesionální úrovni neprosadil.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1980 – Milan Svoboda. Původem brněnský hokejista přestoupil do Kladna z tehdejšího ZKL Brno jako osmnáctiletý. Na ligový start v áčku si ale musel počkat více než rok. Šanci nakonec dostal jen v pěti zápasech. Působil také v nižší soutěži v pražské Slavii.

- 1983 – František Kaberle, Eduard Novák, Lubomír Bauer a Milan Skrbek.

* Po neúspěšné sezoně 1982/83 se Kladnou loučilo nejen s nejvyšší soutěží, ale také se čtveřicí legend a pozdějších členů Síně slávy kladenského hokeje.

* Jediným obráncem z celé čtveřice byl František Kaberle. Dvojnásobný mistr světa a šestinásobný mistr ligy (z toho pětkrát s Kladnem) odešel už před sezonou 1982/83 do japonské Furukawy. Když Kladnu teklo do bot, vrátil se a pokusil se pomoci Kladno ještě zachránit.

* Celkem podobně to bylo i v případě Eduarda Nováka. Ten Kladno opustil dokonce o dvě sezony dříve. Právě v osudné sezoně 1982/83 se druhý nejlepší střelec kladenské historie potkal ve Furukawě s Františkem Kaberlem. Spolu se pak vydali na záchrannou misi domů. I Novák měl ve sbírce 5 mistrovských titulů s Kladnem. Na záchranu ani pomoc obou jmenovaných už nestačila.

* To útočník Lubomír Bauer, který neměl problém zahrát ani v obraně, spojil svou kariéru s Kladnem pouze s výjimkou vojenské služby. Za 16 sezon odehrál v kladenském dresu úctyhodných 527 ligových zápasů. Na kontě má také 145 branek a také 5 ligových titulů. Po konci aktivní kariéry působil jako vedoucí mužstva a později i jako trenér.

* Oproti předchozí trojici hráčů toho v Kladně odehrál nejméně Milan Skrbek. I tak je jeho 266 zápasů je velmi slušný zápis. A jakožto pětinásobný mistr ligy patří nesmazatelně do kladenské historie. Kromě Kladna působil také v trenčínské Dukle. Podobně jako předchozí trojice, i Skrbek se po konci hráčské kariéry dal na trénování.

- 1997 – Martin Chlad, Milan Hnilička a David Čermák

* Brankář Chlad se narodil v Ústí nad Orlicí, do velkého hokeje se ale pokusil vstoupit právě v Kladně. Za pět sezon byl hlavně náhradníkem. Pouze v sezoně 1994/95 utvořil celkem vyrovnanou dvojici s Tomášem Vokounem. Tehdy odchytal například celou sérii o třetí místo, ve které Kladenští podlehli Českým Budějovicím. Po konci v Kladně pak působil už jen v nižších soutěžích.

* Ve stejném zápase ve Vítkovicích se loučil i další z brankářů Milan Hnilička. Litoměřickému rodákovi dodnes patří rekord nejmladšího brankáře v kladenském dresu při ligovém utkání. V Kladně vydržel s tříletou přestávkou, kdy působil v zámoří, celkem pět sezon. Až po odchodu z Kladna přišla nejlepší léta v podobě olympijského zlata, trojnásobného titulu mistra světa či starty ve slavné NHL.

* Derniéru v kladenském dresu zažil také syn skvělého obránce Bohumila Čermáka David. Na kontě má mimo jiné zlato z osmnáctek 1988 či ligový bronz ze sezony 1993/94. Právě tehdy se mu hodně dařilo – s 9 góly byl nejlepším střelcem celého play off. Po konci v Kladně hrál také dlouho v německých nižších soutěžích.

- 2013 – Petr Macholda, Vladimír Kameš, Jan Piskáček, David Kuchejda, Martin Látal a Koba Jass

* Obránce Macholda do Kladna přišel jako mistr české extraligy se Zlínem. Dlouho sbíral také zkušenosti v Německu či dvě sezony v pražské Spartě. Za Kladno nastoupil k 42 ligovým zápasům. Na kontě má v kladenském dresu jedinou branku. Z Kladna odešel opět do Německa.

* Syn stejnojmenné kladenské legendy Vladimír Kameš na rozdíl od tatínka zamířil do obrany. Než se ale z juniorky propracoval do A-týmu, musel prokázat své kvality v nižší soutěži mimo jiné v Berouně či Prostějově. V Kladně neměl příliš jisté místo v sestavě, a i nadále vypomáhal o soutěž níže. Oklikou přes Rusko a Slovensko odešel do německé nižší soutěže, kde působí v dresu bavorského Sonthofenu.

* Po třech sezonách v A-týmu se rozloučil další kladenský odchovanec Jan Piskáček. Borec se zkušenostmi z kanadské juniorské QMJHL či mládežnických reprezentací odešel do pražské Sparty, kde působí dodnes. U Pražanů si dokonce v sezoně 2018/19 získal kapitánské „C“.

* Opavský rodák Kuchejda patřil dlouho k Českým Budějovicím. Právě z jihu Čech byl tako pro sezonu 2012/13 zapůjčen do Kladna. Angažmá u Rytířů mu ale vůbec nevyšlo. Za celou sezonu si totiž připsal pouhých 6 bodů a po sezoně se vrátil zpět do Českých Budějovic. Poslední sezony působí v nižší německé soutěži.

* Jen den po svých 24. narozeninách se s Kladnem rozloučil Martin Látal. Za Kladno rychlonohý útočník naskočil celkem do 156 zápasů, ve kterých si připsal jen 13 branek. Odešel do Karlových Varů. Dlouho také působil v Mladé Boleslavi, které pomohl do extraligy.

* Lotyšský bojovník Jass dorazil do Kladna až v průběhu sezony ze slovenské Žiliny. Byl to ale tehdy povedený tah. Jass za 18 zápasů stihl 5 branek. Ten nejslavnější zásah si připsal v rozhodujícím pátém předkole play off proti Pardubicím. Byl to tehdy jediný gól utkání a Jass byl hrdinou kladenských fanoušků. Odešel do Liberce, kde ve velké konkurenci strádal.

- 2017 – Miroslav Hanuljak, Petr Ulrych.

* Mostecký rodák Hanuljak, který si udělal jméno hlavně u Pirátů z Chomutova, v Kladně působil jedinou sezonu. Tehdy utvořil silný brankářský tandem s Lukášem Cikánkem. Play off se mu ale už tolik nevydařilo a na poslední tři zápasy sezony přenechal místo v brankovišti Cikánkovi. Z Kladna odešel do nižší německé ligy.

* Původem liberecký Ulrych měl Kladnu přinést důraz do zadních řad. Během sezony prokazoval dobrou defenzivní hru a byl nejlepším hráčem Středočechů ve statistice plus minus. V prodloužení čtvrtého semifinále s Jihlavou přišel ale hloupý zkrat a vyloučení, které tým z Vysočiny využil. Urostlý zadák ztratil důvěru trenérů a pro zbývající duely už ze sestavy vypadl.

Rekordy a zajímavost:

- 1984 – Výhra 9:3 nad brněnským Ingstavem přinesla hattrick Jana Novotného.

- 1992 – 16 dvouminutových trestů v zápase s Trenčínem je dodnes negativním rekordem.

Zápasy s kulatým výročím:

7. kolo play-out přineslo Kladnu v roce 2011 výhru na ledě Sparty 4:1. Nutno říci, že výhra byla zasloužená, Sparta tehdy hrála hodně špatně. "Ale v první třetině nás podržel Ciki. Nehráli jsme to, co jsme potřebovali a co jsme si na velkém kluzišti řekli," uznal obránce Jaroslav Nedvěd - sparťan, jenž tehdy pomáhal Kladnu. Sparta se zlepšila ve třetí třetině, kdy snížila a sahala po dalších gólech. Situaci pak uklidnil Tomáš Knotek využitou přesilovkou. Nejzásadnější postavou utkání byl ale Radek Smoleňák, autor dvou branek. Na Spartě se chtěl vytáhnout, protože ho v té sezoně poslala do Kladna výměnou za Sachu Treilleho. Pouze 2000 diváků potěšila i pěkná rvačka tehdy mladého Tondy Melky a Kanaďanem O´Brienem.

18. března 2011 HC SPARTA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 49:13 Tomáš Karpov (Karel Hromas) - 03:18 Jiří Bicek (Jaroslav Nedvěd), 10:24 Radek Smoleňák (David Růžička, Milan Toman) PP1, 30:29 Radek Smoleňák (Antonín Melka), 55:06 Tomáš Knotek (Radek Bělohlav) PP1. Vyloučení: 8:4, navíc Doug O'Brien (Sparta) a Antonín Melka (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 0:2 Střely na branku: 21:41 (10:14, 6:16, 5:11) Diváci: 2296.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Drtina, Růžička, Toman, Kameš, Mrázek, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Látal, Knotek, Kotrla - Smoleňák, Melka, Bělohlav.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

18. března 1983 byl jedním z nejhorších dnů kladenské hokejové historie. Kladno tehdy poprvé sestoupilo z nejvyšší soutěže a byl to asi nejbolestivější pád. Ještě notnou chvíli po utkání mnozí fanoušci nevěřícně koukali na plochu a někteří plakali. Udává se, že na rozhodující utkání s Brnem, v němž Kladnu stačila k záchraně remíza, přišlo 8300 diváků. Realita je taková, že jich tam bylo mnohem víc, za posledních padesát roků nikdy nepřišlo na zimák víc diváků. Možná vůbec nikdy.

Brno hrálo od začátku zezadu, chytřeji, lehčeji, jeho hráči to o záchranu hrát uměli. Kladno mělo děravou obranu a brankáři Krása ani Kolísek také neměli den. To na Karla Langa na druhé straně pršela jedna rána za druhou, ale všechny zastavil. Brzy to bylo 0:2, ve druhé třetině přišly další dva zásahy. Přesto ještě nebyl konec. Trápení protrhl Jan Neliba v úvodu třetí třetiny a přišel drtivý tlak Kladna. Tatíček čtyři minuty před konce snížil a pak se trefil ještě Fiala. Jeho branku ale rozhodčí neuznali. Pak byl konec. Tým, který v předešlých sezonách slavil titul, pak druhé a třetí místo, najednou byl po odchodu zásadního střelce Milana Nového poslední. Baráž se tehdy nehrála (ta začala k vzteku Kladna o rok později), pád byl nevyhnutelný.



18. března 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 40:59 Jan Neliba, 56:09 Petr Tatíček - 05:16 Karel Nekola (Libor Havlíček) PP1, 08:54 Vlastimil Vajčner, 22:58 Jiří Broušek PP1, 27:56 Libor Havlíček. Vyloučení: 5:6 Využití: 0:2 Diváci: 8300 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Krása (od 10. Kolísek) - Neliba, Hořava, Vinš ©, Tatíček, Kaberle, Větrovec - Novák, Sýkora, Bauer - Dudáček, Müller, Novotný - Vrňák, Kameš, Fiala - Skrbek.

Důkaz, že i když chytíte v play off dva debakly, ještě nemusí být všem dnům konec, přineslo čtvrtfinále v roce 1992. Kladno dostalo v Trenčíně od nabité sestavy Dukly dvakrát desítku, ale doma se hrálo podle jeho not. 18. března vyhrála Poldovka 3:0, když skvěle zachytal brankář Jaroslav Kameš a vychytal všechny budoucí hvězdy NHL Švehlu, Holaně, Pállfyho i Petrovického. A Josefa Zajíce, jenž v té době v Trenčíně vojákoval.



Kladnu se vydařil střed utkání. Skóre otevřel bojovník Zdeněk Vojta a byl to jeho jediný v play off a vůbec poslední, co za Kladno v kariéře vstřelil. O to důležitější byl - vítězný. Brzy na něj navázal ještě Jiří Veber a v závěru se trefil ještě Zdeněk Eichenmann. Žalostná návštěva jen dvou tisícovek diváků, protože ostatní po dvou desetibrankových přídělech asi nevěřili, tak viděla nečekané zdramatizování série. O den později bylo Kladnu ještě veseleji.

18. března 1992 HC POLDI KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 29:04 Zdeněk Vojta (Pavel Patera), 31:04 Jiří Veber (Petr Fiala, Pavel Patera), 51:31 Zdeněk Eichenmann (Miroslav Mach) 4/4. Vyloučení: 16:17 Bez využití Střely na branku: 38:27 (11:10, 16:7, 11:10) Diváci: 1682.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Černý, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Placatka, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Fiala.

V roce 1997 postoupilo Kladno do play off a už to bylo bráno jako úspěch. Vítkovice tehdy byly nad jeho síly a po roce jim vyšla odplata za vyřazení v předkole 1996. Kladenští vůbec naposledy pod značkou Poldi prohráli dvakrát v Ostravě (podruhé ale až kvůli pokažené koncovce) a doma se chtěli rozloučit lépe. Zvolili hodně otevřenou hru, ale to i hosté, kteří na vedoucí trefu kapitána Zajíce brzy třikrát odpověděli a zápas pak už kočírovali k jasné koncovce. Domácí bojovali, jenže na skvěle hrající hosty s Davidem Moravcem v čele nestačili.



18. března 1997 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 3:8 (1:3, 2:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 03:05 Josef Zajíc (Tomáš Mikolášek, Petr Tenkrát), 20:36 David Čermák (Josef Zajíc, Petr Kasík) PP1, 33:02 Jan Kruliš (Petr Kasík, Josef Zajíc) PP1 - 11:32 Martin Kotásek (Pavel Kumstát, Ivo Prorok) PP1, 17:12 Roman Ryšánek (Ivo Prorok), 17:59 René Ševěček (Roman Šimíček), 27:46 David Moravec (Alexandr Prokopjev) 4/4, 30:06 David Moravec (Alexandr Prokopjev, Jiří Jonák), 34:42 Roman Ryšánek (Martin Kotásek), 41:39 Roman Ryšánek (Ivo Prorok) 4/4, 52:15 Luděk Krayzel (Martin Kotásek, Ivo Prorok). Vyloučení: 3:4 Využití: 2:1 Střely na branku: 38:51 (13:19, 14:6/9, 11:17) Diváci: 3725.

Sestava Kladna: Hnilička (od 30:06 Chlad) - Kruliš, Skrbek, Procházka, Kaberle, Židlický, Kasík - Tenkrát, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Čermák.

V roce 2017 sehrálo Kladno 18. března čtvrtý zápas semifinále play off I. ligy s Jihlavou. Den předtím Kladenští snížili stav série na 1:2 a toužili po vyrovnání. Byli blízko, po dvou třetinách vedli 3:1, ale ve třetím dějství odpadli a během chvilky o náskok přišli. I pak se spíš bránili a po zbytečném faulu Ulrycha v prodloužení tehdejší velký střelec Jihlavy Jiří Říha zajistil hostům sladké vítězství. Kladno sice ještě sérii srovnalo, ale v sedmém duelu stejně padlo. Zásadní byl zřejmě tenhle duel.

RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:4 PP (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 06:24 David Tůma (Jan Kloz), 27:01 Petr Tenkrát (Jiří Drtina, Jiří Burger) PP1, 33:19 Jiří Drtina (Jiří Burger, Roman Přikryl) PP1 - 09:49 Tomáš Čachotský (Adam Zeman, Vlastimil Bilčík), 46:17 Tomáš Jiránek (Josef Skořepa, Filip Seman), 46:32 Petr Šidlík (Lukáš Anděl, Adam Zeman), 66:20 Jiří Říha (Tomáš Čachotský) PP1 (4/3). Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Střely na branku: 31:37 (12:9, 12:8, 4:18, 3:2). Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Hanuljak - Hořava, Drtina, Růžička, Repe, Ptáček, Ulrych - Tůma, Burger ©, Kloz - Kubík, Přikryl, Strnad - Pekr, Machač, Tenkrát - Cetkovský, Zikmund, Gratton.

Ostatní zápasy 18. března (od roku 1966):

18. března 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:2 (2:0, 0:0, 0:2)

18. března 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

18. března 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO 9:3 (6:0, 0:1, 3:2)

18. března 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

18. března 1992 HC POLDI KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

18. března 1997 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 3:8 (1:3, 2:3, 0:2)

18. března 2013 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

18. března 2014 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

18. března 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:4 PP (1:1, 2:0, 0:2 -0:1)

18. března 2018 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK