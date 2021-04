Narozeniny:

- David Stahl – 23 let. Brankář Stahl patřil mezi zajímavé naděje, ne nadarmo se podíval i do reprezentační osmnáctky. V kladenské mládeži odváděl stabilně dobré výkony. Mezi dospělými ale měl tu smůlu, že Kladno mělo brankoviště pravidelně obsazeno zkušenými borci. Na Stahla tak přišla řada v soutěžních zápasech pouze třikrát. Z toho pouze v Kadani byl startujícím brankářem. Po osobní stránce se Stahlovi nejvíce dařilo v sezoně 2019/20, kdy vytvořil vyrovnanou dvojici s Brízgalou v Ústí nad Labem. V letošní sezoně pak měl působit jen ve druhé lize v Řisutech.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2014 – Jiří Kuchler. Kolo před koncem baráže, kdy už bylo jasno o sestupu, se loučil Jiří Kuchler. Syn stejnojmenného otce neměl cestu do áčka vůbec snadnou. Než si našel své místo v kladenské sestavě, musel prokázat dovednosti v nižší soutěži. Nakonec za Kladno odehrál úctyhodných 547 soutěžních zápasů. V tomto ohledu mu patří 11 místo kladenských historických tabulek. Kariéru si pak ještě prodloužil v Havlíčkově Brodu, německém Weidenu a naposledy také v Ústí nad Labem, se kterým došel až do semifinále první ligy. Mimo jiné i na úkor svého Kladna.

Zápasy s kulatým výročím:



Ani na druhý pokus se nepovedlo Kladnu v Brně vyhrát, 18. dubna 19731 to byl celkově šestý zápas semifinálové série play off. Kometa slavila výhru 5:1 a vyrovnala tak stav z 1:3 na 3:3, navíc měla i v sedmém duelu výhodu domácího prostředí. Využila ji dokonale, v parádní první třetině, kdy útočila obě mužstva, se prosazovali jen domácí a šli do trháku 3:0. Kladenským praskaly nervy a ke konci druhé části vše vygradovalo. Vinš fauloval u mantinelu domácí hvězdu Černého, pak ještě jednou a strhla se rvačka, do níž se kromě těchto dvou zapojil ještě ex-kladenský Jiřík a Čermák. Vinš dostal trest do konce utkání, ostatní tři borci pětiminutové. Kladno na protest odešlo do kabin a už nechtělo v utkání pokračovat. Nakonec však vášně zchladly a zápas se dohrál.



18. dubna 1971 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Josef Černý (Richard Farda), 16. Oldřich Machač PP1, 20. Richard Farda (Josef Černý) 4/4, 38. Milan Kokš (Jaromír Meixner) 3/3, 55. Ivan Stehlík (Oldřich Machač) - 52. Lubomír Bauer (Milan Nový) PP1. Vyloučení: 3:4, navíc Jaroslav Vinš na 5 min. a do konce utkání, Bohumil Čermák (oba Kladno), Jaroslav Jiřík a Josef Černý (oba Brno) na 5 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 45:20 (16:5, 20:4, 9:11) Diváci: 10000.

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Kaberle - Novák, Markup, Hrabě - Vimmer, Nový, Bauer - Nedvěd, Rys, Kofent.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



11. kolo baráže v roce 2014 nabídlo souboj zklamaných Chomutov - Kladno. Domácí sice ještě jistou naději na záchranu měli, ale hodně teoretickou. Navíc utkání vůbec nezvládli, dvakrát neuhlídali akce kladenského vůdce Pavla Patery a třetí branka Libora Procházky byla hodně kuriózní. Obránce napálil puk do zadního hrazení a pak si ho brankář Růžička vrazil do brány sám. To na druhé straně Chábera chytal ohromně, lapil padesát střel.

Za Chomutov nastoupili hráči, kteří se brzy poté dostali až do NHL - obránce Rutta a útočníci Kämpf a O. Kaše. A také současná opora Rytířů Marek Račuk.

18. dubna 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 36:14 Jakub Stehlík (Angel Krstev, Jaroslav Svoboda) PP1, 44:49 Ondřej Kaše (Martin Šagát) - 08:51 Pavel Patera (Ivan Majeský), 28:09 Miloslav Hořava (Pavel Patera, David Růžička) PP1 (4/3), 28:45 Libor Procházka (Jan Eberle) 4/4. Vyloučení: 4:7, navíc Jan Dalecký (Kladno) trest ve hře Využití: 1:1 Střely na branku: 54:15 (8:9, 28:4, 18:2) Diváci: 3197.

Sestava Kladna: Chábera - Majeský, Růžička, Kolářík, P. Hořava, Procházka, Gutwald, Jankovič - M. Hořava, Patera ©, Tenkrát - Dalecký, Machač, Eberle - Šilhavý, Kuchler, Bílek - Strnad, Zagrapan.

Ostatní zápasy 18. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK