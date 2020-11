Ligový debut za Kladno:

- 2013 – Vojtěch Šilhavý. V kladenské mládeži ukazoval svůj potenciál. Vždyť jen ve své poslední juniorské sezoně nasbíral vedle Patrika Machače 61 bodů v 51 zápasech. Mezi dospělými dostal příležitost jen ve 30 zápasech. V posledních letech se bojovník zabydlel v sestavě Vsetína.

- 2014 – Jan Lukáš, Jan Jaroměřský

o Odchovanec Olomouce Lukáš přišel do Kladna ze Sparty. A předváděl dobré výkony. S úspěšností 92,76 procent v základní části předčil i Jana Cháberu. Nebylo divu, že v play-off dostal v bráně přednost. Ale ani tak Kladno nestačilo ve čtvrtfinále na Jihlavu. Lukáš se obloukem vrátil do Olomouce, kde dnes tvoří spolu s Branislavem Konrádem jednu z nejsilnějších extraligových brankářských dvojic.

o Původem boleslavský obránce Jaroměřský přišel jako výpomoc z Olomouce. V Kladně vydržel 20 zápasů a byl nejlepším obráncem, Kohouti si ho tak stáhli zpět. . Nejvíce ale asi utkvěl v paměti tím, že po ukončení v kladenském dresu prodal svou rytířskou výbavu přes internetovou aukci. Před letošní sezonou opustil Olomouc a hraje za Třinec.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1999 – Lukáš Pozník

o Obránce, který dostal v Kladně příležitost jako junior. Hned ve své první sezoně zapsal 43 zápasů. Z druhé ale vydržel v Kladně jen 9 zápasů. Do nejvyšší soutěže už se znovu nepodíval.

- 2014 – Jan Látal

o V mládeži hrával za Kladno, mezi dospělými sbíral zkušenosti například v Karlových Varech, kde tou dobou jeho tatínek Jaromír dělal sportovního manažera. Až poté si zkusil i kladenské áčko. Vydržel jen 15 zápasů. Nejvíc se do paměti zapsal výbuchem na rozhodčího Pražáka, za což dostal trest i od disciplinární komise.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky

o 1993 – Pavel Patera při výhře 6:3 nad Hradcem Králové

o 1996 – Petr Ton při výhře 4:1 nad Jihlavou. První a třetí gól dělilo 57 minut 50 sekund. Poprvé se trefil hned po 26 vteřinách, hattrick zpečetil v čase 58:16 do opuštěné brány. Druhý nejpomalejší hattrick po hattricku Sachy Treilleho, který jsme si v minulých dnech také připomínali. Ale právě Francouz dokonal hattrick až v nájezdech.

- 2016 – televizní zápas s Českými Budějovicemi Kladno odehrálo v bílých retro dresech s Poldinkou na prsou.

Zápasy s kulatým výročím:

Pěkný zápas zahrálo Kladno v roce 2000 na Spartě, kde nečekaně vyhrálo 2:1. Rozhodující branku vstřelil do sítě Petra Břízy v oslabení obránce David Hájek. Juniorský mistr světa z toho roku se mezi dospělými prosazoval trochu složitě. A když se to konečně chomutovskému odchovanci po letech povedlo, přestoupil do Karlových Varů a to byl jeho konec v extralize, na západě Čech se nechytil. Nicméně hokejem se zaopatřoval dál, dlouho působil ve druhé a třetí německé lize.

19. listopadu 2000 HC SPARTA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 08:12 Jiří Zelenka (Patrik Martinec, Richard Žemlička) - 04:10 Radek Gardoň, 30:31 David Hájek (Radek Gardoň) SH1

Vyloučení: 8:9 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 32:25 (9:7, 13:11, 10:7) Diváci: 4417

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kasík, Dlouhý, Boháček, Hájek - Svoboda, Kalla, Geffert - Döme, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Skuhravý, Tatíček, Kameš.

Třaskavý zápas se hrál 18. listopadu 2010 v Plzni, kde na sebe narazila dvě mužstva potrestaná odečtem bodů za aféru ze špatnými registracemi. Ta však Kladnu paradoxně pomohla, zatímco plzni výrazně uškodila. Fanoušci pak křičeli na Kladeňáky, že jsou zrádci, protože hosté svou chybu jako jediný z postižených přiznali. Plzeň v utkání potvrdila roli favorita, byť Kladno vůbec nehrálo špatně a vedlo. Jenže řady Západočechů posílilo několik zámořských hráčů v čele s ex-washingtonským Johnem Slaneyem, hráli za ně i mimořádně šikovní borci jako Tomáš Vlasák, Jan Kovář (dal krásný gól v oslabení) a hlavně Martin Straka. Proti němu zazářil brankář Lukáš Cikánek, jenž mu v poslední třetině chytil trestné střílení. K bodům to ale hostům nepomohlo.

Zvláštností duelu bylo odstoupení čárového rozhodčího Jílka pro nevolnost. Dopískalo jen trio Jeřábek., Mikula a Vondra.

19. listopadu 2010 HC PLZEŇ 1929 - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 02:46 John Slaney (Tomáš Vlasák, Jan Kovář) PP1, 24:32 Jan Kovář SH1, 37:11 John Lammers (Nicholas Johnson, Martin Straka) PP1 - 12:08 Jaroslav Kalla (Milan Toman), 15:39 Martin Látal (Libor Procházka)

Vyloučení: 4:4 Využití: 2:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 36:28 (10:10, 17:8, 9:10) Diváci: 4771

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Drtina, Mrázek, Toman, Procházka, Piskáček, Růžička, Šmach - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Komplex překonán! psala média po utkání Kladna na ledě bratislavského Slovanu v listopadu 1976. Kladnu se skutečně proti Belasým moc nedařilo, sezonu předtím urvalo jedinou výhru ze dvou zápasů další rok předtím 1 výhra ze čtyř. S komplexem to tedy tak horké nebylo, každopádně v téhle sezoně to byl druhý zápas ze čtyř. První Kladno prohrálo 1:2, další tři už vyhrálo. Další rok znovu tři vyhrálo a přidalo jednu remízu. A tak se dá říci, že tímhle zápasem odstartovala celkem pěkná vítězná série, která (včetně remízy) trvala 7 zápasů. V sezoně 78/79 pak Kladno naopak čtyřikrát prohrálo a právě na úkor svého soka titul po čtyřletém panování ztratilo.

19. listopadu 1976 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Milan Nový (Jiří Kopecký), 17. Miroslav Křiváček SH1, 59. Milan Skrbek (Jan Novotný, Václav Sýkora)

Vyloučení: 1:1 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 29:24 (11:11, 8:6, 10:7) Diváci: 3786

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Neliba, Melč, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Kopecký - Novotný, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.

A ještě jedna modernější vzpomínka na duel s Libercem hraný 19. listopadu 2006. Kladno v něm porazilo Bílé tygry 5:4, když nedalo ani jeden gól při hře pět na pět. Tři padly v normální přesilovce, jeden v dvojnásobné a jeden při hře čtyři na čtyři. Není divu, Kladno v téhle sezoně nemělo v přesilovkách konkurenci. Trenér Znojma Miloš Hořava dokonce prohlásil, že je to nejlepší přesilovka v Evropě. Aby ji ale sám nakonec přečetl a se svým Znojmem vyřadil Kladno v předkole play off.

V tomhle duelu Liberec šel v 51. minutě do vedení, ale neodvezl si ani bod. vzápětí totiž fauloval Moravec, k tomu přidal Pletka trest za zdržování hry a Rabat trestal. Při pět na tři vyrovnal Martin Procházka a v pokračující klasické výhodě Havel vše dokonal. Brankář lev zaskakující za zraněného Orcta pak tlaku Bílých tygrů odolal.

19. listopadu 2006 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 09:56 Martin Procházka (Pavel Patera) PP1, 17:41 Martin Štěpánek (Vítězslav Bílek) 4/4, 28:05 Aleš Pavlas (Radek Gardoň) PP1, 52:36 Pavel Patera (Martin Procházka) PP2, 54:05 Michal Havel (Jaroslav Kalla) PP1 - 05:08 Stanislav Procházka (Petr Šachl), 16:55 Jiří Moravec (Václav Novák) 4/4, 28:32 Václav Pletka (Stanislav Procházka), 50:12 Petr Šachl (Stanislav Procházka) EAG

Vyloučení: 5:10, navíc Pavel Patera (Kladno) na 10 min. Využití: 4:0 Střely na branku: 31:34 (9:15, 11:9, 11:10) Diváci: 3108

Sestava Kladna: Lev - Ševc, Evan, Pavlas, Štěpánek, Čech, Trončinský - Kalla, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Frolík - Havel, Čurilla, Kuchler - Rudovský, Kazatel, Jaroš.

Ostatní zápasy 19. listopadu (od roku 1965):

19. listopadu 1965 VTJ DUKLA KOŠICE - TJ SONP KLADNO 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

19. listopadu 1968 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

19. listopadu 1971 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

19. listopadu 1974 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

19. listopadu 1976 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

19. listopadu 1977 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

19. listopadu 1991 HC POLDI KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 2:7 (2:3, 0:2, 0:2)

19. listopadu 1993 HC KLADNO - HC STADION HRADEC KRÁLOVÉ 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

19. listopadu 1995 HC POLDI KLADNO - HC POJIŠŤOVNA IB PARDUBICE 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

19. listopadu 1996 HC POLDI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

19. listopadu 1999 HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - HC VELVANA KLADNO 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

19. listopadu 2004 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 2:1 PP (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

19. listopadu 2006 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

19. listopadu 2013 HC OCELÁŘI TŘINEC - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

19. listopadu 2014 RYTÍŘI KLADNO - SK KADAŇ 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

19. listopadu 2016 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

19. listopadu 2017 RYTÍŘI KLADNO - AZ RESIDOMO HAVÍŘOV 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

19. listopadu 2018 RYTÍŘI KLADNO - SK TRHAČI KADAŇ 3:4 (1:0, 0:4, 2:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK