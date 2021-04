Narozeniny:

- Radek Gardoň – 52 let. S hokejem začínal vyhlášený šikula v Berouně. Od mládežnických kategorií ale působil už v Kladně. S přechodem mezi dospělé mu pomohlo i to, že Kladno tehdy hrálo až druhou nejvyšší soutěž. Hned v prvním roce ale Gardoň oslavil postup zpět mezi elitu. Kladnu byl Gardoň věrný po většinu své kariéry. Nepříliš vysoký útočník za Středočechy odehrál 635 zápasů a nastřílel 170 branek. Zkusil si ale také angažmá v německém Bad Tölzu či v japonské Furukawě, kam zamířil nejeden Kladeňák. Kariéru pak uzavřel v druholigových Řisutech. Po konci aktivní kariéry se věnuje mimo jiné výchově mladých talentů.

Rekordy a zajímavost:

- 2019 – V boji o postup se mimořádně dařilo Jaromíru Jágrovi. V zápase, který znamenal postup, nasázel kladenský majitel Českým Budějovicím hned 4 branky. Je tak prozatím posledním Kladeňákem, kterému se vydařil čtyřgólový večer.

Zápasy s kulatým výročím:



Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V historii kladenského hokeje se hrál 19. dubna jediný duel, ale pro modrobílé barvy slavný. Rytíři před dvěma roky vyhráli v Českých Budějovicích v 10. kole baráže 4:2 a zajistili si s předstihem postup do extraligy. Byl to večer Jaromíra Jágra, majitel klubu a jeho největší ikona dala Budějkám všechny čtyři branky, navíc brankáři Kváčovi, jenž aktuálně chytá za Liberec ve finále extraligového play off. Tehdy před dvěma lety Velký pátek, na jihu Čech ho slavili místní tradicí velikonočním hrkáním. "Vy jste to nečekali? Já ano! Je Velký pátek, můj den, šel jsem na stadion přímo z kostela," smál se Jágr po zápase a dodal, že týmu věřil. "Ale dost lidí nám pravděpodobně na začátku sezony šanci nedávalo. Možná ani hráčům nikdo nevěřil, ale já ano. Že se budeme zlepšovat a že nejlepší formu bude mít v play off a v baráži,“ doplnil Jágr po utkání, v němž šokoval všechny hokejové fanoušky v ČR a i leckde ve světě.

Video ze zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

19. dubna 2019 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 29:54 Zdeněk Doležal PP2, 37:12 Martin Beránek (Zdeněk Doležal, Cody Bradley) - 05:46 Jaromír Jágr (Ladislav Zikmund) PP1, 08:32 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec), 24:09 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec, Brendon Nash), 39:59 Jaromír Jágr (Ladislav Zikmund, Brendon Nash). Vyloučení: 2:3, navíc Martin Beránek (České Budějovice) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 29:30 (11:14, 9:13, 9:3) Diváci: 6421 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Zelingr, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Ostatní zápasy 19. dubna (od roku 1966):

19. dubna 2019 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK