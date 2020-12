Narozeniny:

- Pavel Fleislébr – 69 let. Rodák z Kladna nakoukl do áčka ještě junior v sezoně 1970/71, kdy naskočil ke čtyřem zápasům. Žádný bod nezaznamenal. Nezasáhl už ale ani do dalších sezon v kladenském týmu.

Rekordy a zajímavost:

- 1959 – Jaroslav Jiřík skóroval při rekordní výhře 14:3 nad Plzní hned čtyřikrát. Hattrick přidal i druhý Jaroslav – Volf. Ještě jedna zajímavost se k tomuto zápasu váže – Kladno využilo pět přesilovek. Více přesilovek Kladenští využili jen v baráži či nižší soutěži.

- 2012 – Hattrick Jaromíra Jágra při výhře 6:5 nad Pardubicemi

- 2018 – Kladno nastoupilo proti Přerovu v červených dresech s vánočními motivy.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Vybíráme rekordní výhru Kladna nad Plzní 14:3 ze zimy roku 1959. Kladenští sice jako úřadující mistr už neměli tak skvělé výsledky jako ročník předtím, ale tenhle zápas jim sedl. Zářili Jaroslav Jiřík a Jaroslav Volf. první dal čtyři a druhý tři góly. Hosté doplatili i na výměnu brankáře. Zdeňka Vojtu, který v první části dostal čtyři branky, vyměnil do druhé části Pšenčík a ten i podle dobového tisku nechytil téměř nic. Do historie se zapíše i 5 využitých přesilovek Kladeňáků.

19. prosince 1959 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK LZ PLZEŇ 14:3 (4:1,8:2,2:0)

Branky: 14. Jaroslav Jiřík, 15. Jaroslav Volf, 16. Vladimír Kopecký, 20. Jaroslav Volf, 22. vlastní Stanislav Sventek, 24. Jaroslav Jiřík, 25. Stanislav Bacílek, 32. Bohumil Prošek, 36. Jaroslav Kopecký, 37. František Šebek, 38. Václav Fröhlich, 39. Jaroslav Jiřík, 53. Jaroslav Jiřík, 58. Jaroslav Volf - 18. Vilém Václav, 23. Čeněk Liška, 35. Vladimír Čechura

Vyloučení: 3:6, navíc Čechura (Plzeň) 5 min. Využití 5:0 Diváci: 5066

Sestava Kladna: Kulíček - Hainý, Bacílek, Z. Müller, Nedvěd - Markup, F. Müller, Fröhlich - Šebek, Prošek, Kopecký - Volf, Froněk, Jiřík

Skvěle vyšel předvánoční zápas Kladnu také v době poměrně nedávné, v roce 2012. Extraliga si tehdy užívala výuky v NHL a Kladno i Pardubice měly fantastické hráče - Jágra, Pateru, Plekance, Židlického, Tlustého, Hlaváče či Kaberleho Rytíři a hosté Hemského, Krejčího, Kindla, později si zahráli NHL i Nosek nebo Radil. Rozhodovala až divoká poslední třetina, v níž nejprve po slepených brankách Krejčího vedli hosté, ale Jágr dovršil hattrick a srovnal a pak spolu s Plekancem připravil gólovou dorážku pro mladíčka, jenž tehdy nahradil zraněného Tlustého - Jana Daleckého. Ten rozhodl tři minuty před koncem a byl to jeho téměř nejslavnější gól. Slavnější dal jedině Slavii v té samé sezoně v play off při výhře 1:0.

Góly Jaromíra Jágra si připomeňte

Zdroj: Youtube

19. prosince 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 5:4 (1:1, 0:0, 4:3)

Branky a nahrávky: 03:58 Jaromír Jágr (Pavel Patera, Tomáš Plekanec) PP1, 43:00 Jan Eberle (Michal Lukáč, Martin Látal), 46:19 Jaromír Jágr (Ivan Majeský) PP1, 52:42 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec), 57:06 Jan Dalecký (Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr) - 04:41 Robert Kousal (Václav Kočí, Lukáš Radil), 43:10 David Krejčí (Jakub Kindl, Václav Benák), 43:48 David Krejčí (Aleš Hemský, Jan Starý), 47:13 Martin Bartek (Tomáš Nosek, Radovan Somík)

Vyloučení: 6:8 Trestná střílení: 30:37 Tomáš Plekanec (Kladno) neproměnil Využití: 2:0 Střely na branku: 49:30 (12:13, 20:7, 17:10) Diváci: 3667

Sestava Kladna: Chábera - Majeský, Černošek, Macholda, Růžička, Procházka, Piskáček, Mocek - Jágr, Plekanec, Dalecký - Hlaváč, Patera ©, Kuchler - Kuchejda, Melka, Obdržálek - Eberle, Lukáč, Látal.

Ostatní zápasy 19. prosince (od roku 1950):

19. prosince 1956 TJ BANÍK SONP KLADNO - TJ SLAVOJ ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:2 (3:1,1:0,1:1)

19. prosince 1959 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK LZ PLZEŇ 14:3 (4:1,8:2,2:0)

19. prosince 1964 TJ SPARTAK MOTORLET PRAHA - TJ SONP KLADNO 3:7 (1:2,1:0,1:5)

19. prosince 1969 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)

19. prosince 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

19. prosince 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 5:4 (1:1, 0:0, 4:3)

19. prosince 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK