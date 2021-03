Narozeniny:



- Marek Pinc – 42 let. Brankář nevelkého vzrůstu pochází z Mostu, kde s hokejem i začínal. První zkušenosti s extraligou nabíral v nedalekém Litvínově. První velkou štací ale bylo právě Kladno. Po jediné sezoně se na sever Čech opět vrátil. Chytal také za Vítkovice, Liberec či Spartu. Propracoval se i do reprezentace, zachytal si třeba také ve Švýcarsku. Mistrovské tituly má z Kazachstánu či Velké Británie.

Ligový debut za Kladno:



- 1968 – Václav Slánský. Jako hráč zanechal Slánský jen zanedbatelnou stopu v podobě jediného ligového zápasu. Zahrát si měl za kladenský B-tým, který se před jeho nástupem rozpadl. Do kladenské historie se však nesmazatelně zapsal jako asistent trenérů Volfa a později Proška při 4 mistrovských titulech. Dlouho se věnoval také výchově kladenské mládeže.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1968 – Václav Slánský

- 1986 – Adolf Beznoska



o Rodák ze Slaného Beznoska působil v kladenském áčku pět sezon. Během nich zažil s Kladnem postup do nejvyšší soutěže, ale také dva pády. Během kladenského angažmá stihl vystudovat i vysokou školu a získat tak inženýrský titul. Poté působil také v Mladé Boleslavi, kde se trvale zabydlel. Když pověsil brusle na hřebík, dal se na politiku a dotáhl to až do poslanecké sněmovny.



- 2009 – Zdeněk Orct. Přišel z Litvínova jako reprezentační brankář. S Kladnem však hned zažil pád do první ligy, aby byl hned o rok později oporou při návratu mezi elitu. Ke kladenskému brankovišti patřil osm ročníků. V tom posledním ho vytlačil solidně chytající Kopřiva. Orctovi dodnes patří primát nejstaršího brankáře, který nastoupil za Kladno k ligovému utkání.

Rekordy a zajímavost:



- 1995 – Už po sedmi vteřinách hry se trefil zlínský Pavel Janků. Kladno tehdy rozhodující utkání semifinále play off nezvládlo a prohrálo 3:8.

- 2011 – Naopak v důležitém střetnutí v Mladé Boleslavi vyprodukovali Kladenští jen 10 střel na domácího brankáře Schwarze. Kladno i tak urvalo vítězství 2:1 a právě na úkor Bruslařů se nakonec vyhnulo ošidné baráži.

Zápasy s kulatým výročím:



V 8. kolo play-out ročníku 2010/11 hrálo Kladno veledůležitý zápas o vyhnutí se baráži v Mladé Boleslavi. Mělo na ni náskok pěti bodů, a protože vyhrálo 2:1, k záchraně už tři kola před koncem stačil jen krůček. Domácí sice byli lepší, ale Kladno čekalo na jejich zaváhání. Prvního využil Smoleňák, nicméně Divíšek srovnal. Rozhodl úvod poslední třetiny. Bolka nedala přesilovku pět na tři a po chvíli ji po přihrávce Bicka zpoza brány potrestal Patera. „V pátek musíme proměnit první mečbol, který máme. Snad se nám to podaří,“ řekl pak kapitán k domácímu souboji s Brnem. A skutečně jeho tým záchranu slavil.



20. března 2011 BK MLADÁ BOLESLAV - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 18:21 Tomáš Divíšek (Marek Loskot, Daniel Boháč) PP1 - 02:18 Radek Smoleňák (Jiří Hašek), 46:43 Pavel Patera (Jiří Bicek, Jaroslav Mrázek). Vyloučení: 4:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 35:10 (17:4, 6:4, 12:2) Diváci: 2580.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Drtina, Kameš, Toman, Procházka, Růžička, Mrázek - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Látal, Knotek, Kotrla - Smoleňák, Hašek, Bělohlav.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:



V zápase Kladno - Litvínov z 20. března o výsledek moc nešlo, ale perličku přinesl. Kladno den před zápasem dostalo novou rolbu a hádejte od koho? Od Litvínova! Ani tak ale soka nešetřilo a jasně vyhrálo. Pochvalu tehdy sklidil Eduard Novák a slavná lajna Vimmer - Karas - Lidický.

20. března 1968 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 6:4 (3:0, 3:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 13. Vladimír Markup (Eduard Novák), 17. Jindřich Lidický (Josef Vimmer), 22. Eduard Novák, 32. Zdeněk Hrabě (Vladimír Markup), 32. Eduard Novák (František Pospíšil) - 22. Vladimír Machulda [3:1], 39. Vladimír Machulda, 39. Miroslav Beránek, 51. Zdeněk Rippel (Josef Beránek) [Karel Ruml, Jaroslav Egermajer]. Vyloučení: 1:2 Bez využití Střely na branku: 28:30 (7:12, 13:9, 8:9) Diváci: 2050.

Sestava Kladna: Termer - S. Bauer, Pospíšil, Vinš, L. Bauer - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Slánský, Stach, Šaloun.

11. kolo skupiny o 9.-12. místo v roce 1986 nabídlo velký zápas o udržení mezi Českými Budějovicemi a Kladnem. To sice jako staronový účastník I. ligy skončilo po základní části desáté z dvanácti, ale skupina o udržení mu totálně nevyšla. Na jihu Čech mělo poslední šanci, muselo by ale vyhrát. A to se nepovedlo.

Už začátek byl podivný. Úvodní buly byla vhozena o dvanácti minut později, hosté totiž nahlásili, že oba brankáři Krása i Kolísek v kabině zvrací, protože něco zlého snědli. Nakonec chytal Krása a jeho tým držel dvě třetiny drsného zápasu se spoustou vyloučených v naději. I tak ale domácí vedli 3:1 a v poslední části už odevzdané hosty sešrotovali úplně. Kladno tak muselo znovu na rok do druhé ligy. vypjatý závěr okořenil střela jinak hokejového kliďase Jiřího Lály po odpískání, za což v závěru dostal osobní trest a pár kladenských výkřiků nevole.



20. března 1986 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 16:37 Petr Ondrejec, 26:03 Petr Ondrejec (Radek Ťoupal), 37:04 Josef Hejna (Karel Soudek) PP1, 49:48 Jiří Lála (Karel Soudek, Norbert Král) SH1, 52:03 Jan Tlačil (Rudolf Suchánek) 4/4, 58:23 Radek Ťoupal (Vladimír Caldr) PP1, 59:18 Radek Ťoupal (Karel Soudek) 4/4, 59:30 Vladimír Caldr (Ladislav Kolda) 4/4 - 32:14 Petr Fiala 4/4, 46:59 Jiří Petrus (Vladimír Kameš, Petr Fiala) PP1. Vyloučení: 8:10, navíc Jiří Lála (České Budějovice) na 10 min. Využití: 2:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 40:33 (13:13, 15:10, 12:10) Diváci: 3210.

Sestava Kladna: Krása - Vinš, Kasík, Větrovec, Tatíček, Kadlec, Petrus - Dudáček, Sýkora ©, Novotný - Vrňák, Kameš, Fiala - Kopecký, Beznoska, Vojta

Zlomový třetí zápas čtvrtfinále play off roku 1994 odehrálo Kladno na ledě Litvínova. Doma Středočeši jeden zápas ztratili a druhý urvali gólem v závěru, přitom byli lepším mužstvem. Naštěstí to potvrdili i před narvanou litvínovskou halou, kde byla také spousta Kladeňáků. Zápas zlomil Petr Ton, jenž tehdy alternoval vedle Patera a Vejvody místo zraněného M. Procházky. Ve 31. minutě konečně prolomil kouzlo skvěle chytajícího Orcta a navíc ho nezaviněně zranil. Mezi tyče tak musel náhradník Franěk. Šance pak zahazovaly oba celky a vše jistila až dělovka Jana Kruliše po buly Josefa Zajíce. Při power play ještě vylepšil výsledek Radek Gardoň a radoval se ještě dřív, než dojel z pukem do prázdné kasy. Kladno se v sérii hrané na tři vítězné vrátilo do výhody a tu zúročilo už o den později.

Video z poutavého zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

20. března 1994 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC KLADNO 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 18:44 Robert Kysela (Radek Šulc) PP1 - 07:56 Milan Ruchař (Josef Zajíc, Otakar Vejvoda), 30:38 Petr Ton (Pavel Patera), 53:47 Jan Kruliš (Josef Zajíc), 59:31 Radek Gardoň ENG. Vyloučení: 1:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 30:53 (10:13, 8:20, 12:20) Diváci: 6911.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, Černý, Kasík - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, Eliáš - Ton, Patera, Vejvoda.

Ještě si připomeneme pátý zápas semifinále play off I. ligy z rou 2018, Kladno v němž totiž stvrdilo nečekaný postup do baráže přes České Budějovice. Hostům pomohl laciný úvodní gól z hole Kubíka, který domácí Kladnu doslova darovali. Kubík pak vymyslel i druhý zásah pro Jana Kloze, a když ve druhé části potrestal hrubku Motoru Matěj Pekr, bylo vymalováno. Rytíři už šanci nepustili, vše jistila trefa Petra Štindla do prázdné branky při power play.



Video ze zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

Branky a nahrávky: 48:42 Václav Nedorost (Petr Vampola) SH1, 51:21 Michal Bárta (Martin Novák, Žiga Pavlin) - 06:44 Adam Kubík, 11:22 Jan Kloz (Adam Kubík, David Tůma), 22:50 Matěj Pekr, 47:55 Daniel Kružík (Ladislav Zikmund), 57:07 Petr Štindl (Ladislav Zikmund) ENG. Vyloučení: 2:3 Bez využití V oslabení: 1:0. Střely na branku: 30:20 (6:8, 11:7, 13:5) Diváci: 6421 (vyprodáno).Sestava Kladna: Cikánek - Matula, Štich, Štindl, Repe, Lenďák, Kehar, do 00:03 Jágr - Kružík, Kaut, Zikmund - Tůma, Kubík, Kloz - Svedlund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad ©.

Důležité bylo i čtvrté semifinále play off I. ligy v roce 2019, kdy Kladno porazilo Duklu Jihlava doma podruhé v řadě a v sérii uteklo na 3:1. Zápas ale nebyl jednoduchý, hosté se totiž oproti předešlému dnu zlepšili a po dvou třetinách díky ex-kladenskému Matěji Pekrovi vedli. Rozhodly jejich dva fauly před druhou pauzou. Rytíři v čele s Jágrem a Plekancem se v kabině dohodli, jak sehrají přesilovku pět na tři a Zikmund ji využil. Následně se trefil ještě Rakušan Lakos a vše jistil v závěru Vampola. Trenér Jihlavy Petr Vlk byl hodně rozezlen na fanoušky, kteří ho několikrát polili pivem.

Video:

Zdroj: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=hWlDsgsouug&ab_channel=Ryt%C3%AD%C5%99iKladno

20. března 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 02:01 Adam Kubík (Ladislav Zikmund, André Lakos), 28:00 Antonín Melka (Linus Svedlund, Jakub Strnad), 40:22 Ladislav Zikmund (Jaromír Jágr, Jiří Říha) PP2, 43:02 André Lakos (Jakub Strnad, Patrik Machač), 59:28 Petr Vampola (Tomáš Plekanec, Jakub Strnad) ENG - 13:36 Adam Zeman (Jan Holý, Jan Pohl) PP1, 18:46 Matěj Pekr (Josef Skořepa, Lukáš Anděl) PP1, 30:49 Matěj Pekr (Lukáš Klíma). Vyloučení: 2:3 Využití: 1:2 Střely na branku: 34:22 (15:11, 11:5, 8:6) Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Svedlund - Jágr, Plekanec, Redlich - Strnad ©, Vampola, Melka - Jelínek (do 40.), Machač, Zikmund - Kružík, Kaut, Kubík.

Ostatní zápasy 20. března (od roku 1966):



Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK