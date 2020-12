Narozeniny:

- Jan Štrojza (výročí narození) – bylo by mu 75 let. Rodák a odchovanec Kladna. V kladenském áčku působil slušný střelec čtyři sezony, které ale byly přerušené dvouletou vojenskou službou v Dukle Jihlava. Po konci v Kladně působil také v Karviné. Zemřel nedlouho po 54 narozeninách 12. února 2000.

- František Pospíšil – 57 let. Syn nejslavnějšího obránce historie kladenského hokeje to měl v Kladně právě kvůli srovnávání s tátou obtížné. Přesto nakonec hrál v Kladně devět sezon, z toho sedm v nejvyšší soutěži. Zahrál si také v Litvínově, když tam jeho otec trénoval. Od roku 1991 působil úspěšně v SG Zoldo (Itálie), kariéru pak skončil v Rakovníku.

- Michal Havel – 44 let. Pro rodáka z Vimperka bylo Kladno prvním působištěm v nejvyšší soutěži. Za osm sezon tady nasbíral necelé tři stovky startů. V modrobílém dresu se může chlubit vyrovnanou bilancí 60 branek (ten nejdůležitější dal v baráži o postup do extraligy do sítě Havířova - byl totiž poslední v sérii) a stejným počtem asistencí. I proto si dostal laso od pražské Sparty. Tam se ale do týmu příliš neprosadil a jeho kariéra i vinou manažerů chřadla. A tak začal podnikat a s hokejem brzy skončil. Stal se z něj Kladeňák.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1999 – Petr Havelka. Rodák z Mostu je odchovancem Sparty Praha. V začátcích své kariéry mezi dospělými si vyzkoušel i kladenský dres. Ve dvou sezonách zapsal 11 startů a tři body za gól a dvě asistence.

Rekordy a zajímavost:

- 2012 – Před zápasem s Chomutovem se očekávalo, kdo vstřelí kladenský gól s pořadovým číslem 8000 (v nejvyšší soutěži). Ve hře byla jména jako Jágr, Plekanec, Hlaváč či Patera. Ale skoro všechny překvapil obránce Marek Černošek.

Zápasy s kulatým výročím:

Žádné se nehrály.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Neuvěřitelně se vyvíjel zápas Kladna s Košicemi v roce 1966. Modrobílí prohrávali po první třetině 1:5, ale druhou vyhráli 6:0. Ve třetí zase nepadl ani jeden gól! Podle dobového tisku v první třetině Košicím vyšla sázka na brejky a přesilovky, navíc to nešlo brankáři Vojtovi. Kladno ale fáralo dál a postupně zlomilo kouzlo brankáře Holečka, ten rok poprvé reprezentanta. Poměr střel 49:14 hovoří za vše. Za zmínku stojí, že v Košickém tmu tehdy vojákovali slavný Oldřich Machač, ale i několik Kladeňáků: Zdeněk Nedvěd dal dokonce dvě branky a Luboš Rys jednu. Třetí do party Eda Novák kvůli zranění chyběl. Poslední košickou branku vstřelil Brunclík, jenž později Kladýnko trénoval.

21. prosince 1966 TJ SONP KLADNO - VTJ DUKLA KOŠICE 7:5 (1:5, 6:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Adolf Stach, 23. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 32. Jindřich Karas (Josef Vimmer), 33. Zdeněk Hrabě (Jaroslav Kuna), 35. Jindřich Karas (Josef Vimmer), 36. Zdeněk Hrabě (Vladimír Markup), 39. Josef Vimmer (Jindřich Lidický) - 5. Zdeněk Nedvěd, 7. Lubomír Rys PP2, 7. Ivan Stehlík PP1, 16. Zdeněk Nedvěd (Bedřich Brunclík), 16. Bedřich Brunclík

Vyloučení: 6:4 Využití: 2:2 Střely na branku: 49:14 (17:8/1, 20:2, 12:3) Diváci: 3000

Sestava Kladna: Vojta (od 16. Termer po 5 brance) - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, Stach, Náprstek - Vimmer, Karas ©, Lidický - Kuna, Šubr, Hrabě - Šaloun, Markup, Šebek - Bastl.

Na ledě Chomutova se v době výluky v NHL Kladno dlouho moc nechytalo, prohrávalo už 0:2. Asistenci si připsal i Michael Frolík, jenž u Pirátů tehdy hostoval. Pak ale kladenské hvězdy nastartovala ta největší - Jaromír Jágr a načal velký obrat na konečných 2:5. Zajímavostí byla už zmíněná branka obránce Černoška, která byla osmitisící v ligové historii Kladna . Dát ji mohl chvíli předtím i Jiří Kuchler, jenže zazdil trestné střílení.

Zajímavost? Jaromír Jágr nastoupil proti Marku Sikorovi, jenž ho později v dresu Havířova po Jágrově návratu z NHL dost vážně zranil.

21. prosince 2012 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 04:47 David Hruška (Miroslav Zálešák, Michael Frolík) PP1, 22:43 Michal Důras (Nikola Gajovský, Milan Procházka) - 27:56 Jaromír Jágr (Petr Macholda, Pavel Patera) PP2, 36:45 Marek Černošek (Jan Hlaváč, Jaromír Jágr), 48:06 Tomáš Plekanec (Jan Hlaváč, Marek Černošek), 58:26 Jan Hlaváč ENG, 59:24 Michal Lukáč (Jan Piskáček, Jan Eberle)

Vyloučení: 4:6 Trestná střílení: 32:25 Jiří Kuchler (Kladno) neproměnil Využití: 1:1 Střely na branku: 28:34 (10:8, 7:19, 11:7) Diváci: 5250 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Chábera - Macholda, Černošek, Majeský, Růžička, Procházka, Piskáček, Mocek, Doudera - Jágr, Plekanec, Dalecký - Hlaváč, Patera ©, Kuchler - Kuchejda, Melka, Obdržálek - Eberle, Lukáč, Látal.

V roce 2002 sousedé z Berouna museli kvůli opravám své povodněmi zatopené haly hostovat v Kladně, a tak do neměli na zápas nijak daleko. Ale tehdy neměli tak dobré mužstvo jako v jiných sezonách a v Kladně stihl Jaroslav Michalovič jen vyrovnat. Mimochodem tenhle hráč má jediný start v extralize, právě v dresu Kladna. V předvánočním utkání roku 2002 však Medvědi nestačili, na jejich branku mířilo skoro šedesát střel a sem jich skončilo za zády vytáhlého brankáře Ježe.

21. prosince 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 7:1 (3:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 04:28 Michal Havel (Jaroslav Kalla, Pavel Mojžíš), 14:10 Patrik Fink (Robert Kysela) PP1, 16:30 Robert Kysela (Petr Kasík, Patrik Fink) PP1, 27:50 Jaroslav Kalla (Pavel Mojžíš, Michal Havel) PP1, 45:23 David Pazourek (Martin Ševc), 48:59 Jaroslav Kalla (Pavel Mojžíš, Radim Skuhrovec), 53:26 Josef Zajíc (Martin Frolík, Miloslav Hořava) - 10:29 Jaroslav Michalovič (Pavel Maleček, Radek Křesťan)

Vyloučení: 4:5, navíc Jaroslav Michalovič (Beroun) na 10 min. Využití: 3:0 Střely na branku: 58:25 (24:8, 15:8, 19:9) Diváci: 1821

Sestava Kladna: Orct - Mojžíš, Skuhrovec, Zeman, Kasík, Chatrnúch, Špelda, Ševc - Havel, Kalla, Klimt - Kysela, Pazourek, Fink - Zajíc ©, Gardoň (od 28. Frolík), Hořava.

Ostatní zápasy 21. prosince (od roku 1965):

21. prosince 1965 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:5 (3:1, 0:2, 0:2)

21. prosince 1969 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

21. prosince 1986 TJ BANÍK ČSA KARVINÁ - TJ POLDI SONP KLADNO 3:10 (2:1, 0:5, 1:4)

21. prosince 1999 HC VELVANA KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

21. prosince 2007 HC VÍTKOVICE STEEL - HC GEUS OKNA KLADNO 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK